HIF sänkte Djurgården efter coronautbrottet

Helsingborgs IF är coronadrabbat. Laget ställde in den matchförberedande träningen och skickade dagen innan match in en hemställan till Svenska fotbollförbundets tävlingskommitté. Klubben ville skjuta fram söndagens hemmamöte med Djurgården.

Men detta avslogs och trots hård kritik från bland andra HIF:s klubbdirektör Joel Sandborg spelades matchen.

– Det är helt horribelt och går emot alla rekommendationer. Smittskydd Skåne har starkt avrått oss från att spela matchen, så det finns ingen logik i att man utsätter spelarna för den här risken, sade Sandborg till TT.

Inför matchen hade tabelljumbon gjort klart med lånet av Kebba Ceesay samt värvningen av Shkodran Maholli, men av olika anledningar saknade laget hela nio spelare, Armin Gigovic var den sista av fyra A-lagsspelare med konstaterad covid-19.

– Vi förlitar oss på vår medicinska avdelning och Smittskydd Skåne, och det var därför som vi valde att stänga ner vår träning, sade HIF-tränaren Olof Mellberg till Dplay inför matchen.

– Förbundet valde att chansa. Vi har stor smittspridning och har väl uppåt 15 smittade i klubben. Det är en chansning från förbundets sida, och Djurgården också, som de var villiga att ta. Vi spelar mer än gärna, även om förutsättningarna inte varit de bästa.

För Djurgårdens del var Magnus Eriksson tillbaka. Efter två år i USA gick han rakt in i startelvan.

Eriksson kunde dock inte stoppa HIF från att vara det lag som kom till både flest och bäst målchanser i första halvlek. Men på resultattavlan stod det 0–0 efter 45 minuter.

I andra halvlek var det dock gästerna som tog ledningen. Curtis Edwards gjorde mål för andra matchen i följd när han förvaltade Jonathan Rings inspel.

Både Ring och Edwards byttes ut direkt efter målet och från bänken fick de bara tre minuter senare se Rasmus Jönsson kontra in 1–1.

I den 72:a minuten nådde Martin Olssons inlägg Anthony van den Hurks panna och tabelljumbon hade vänt matchen.

I samband med målet skadade sig dock nederländaren och tvingades byta. In kom Alhaji Gero och även han skulle göra mål. På volley mötte han Martin Olssons hörna och tryckte in slutresultatet 3–1.

– Vi spelare har varit utanför diskussionen och har haft fullt fokus på vad vi kan göra, och det tycker jag vi visar också. Så som vi tar tre poäng i dag känns extra skönt. Vi visar att vi kan spela fotboll, säger Rasmus Jönsson.

I och med segern passerade HIF både Falkenberg och Kalmar och tog sig upp på kvalplats i den fotbollsallsvenska tabellen.

