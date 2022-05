”Hinner gå i pension innan det står en ny hall här”

Det doftar liniment och gnisslet av gummisulor mot hallgolvet tränger igenom musiken upp till läktarna. Där breder ett grönvitt hav av handbollstörstande barn ut sig. De har äntligen fått chansen att se idoler och landslagsstjärnor som Elin Hansson och Daniela de Jong på plats.

Skuru jagar sitt andra raka SM-guld och semifinalen mot H65 Höör har lockat storpublik – men det är inte hemma i Nacka, utan på Södermalm, i Eriksdalshallen. Arrangemanget är ovant och dyrt men också högst nödvändigt för att Skuru ska fungera som elitförening.

När vi spelar i Nacka vågar vi inte bjuda in ungdomslagen för att platserna inte räcker till.

Den riktiga hemmaarenan Nacka bollhall är inte ens i närheten av vad SHE kräver. Medan konkurrenter som Sävehof och Lugi spelar i arenor med plats för 4 000 åskådare, har Nacka bollhall ett tak på 300 åskådare – 1 200 färre än kravet – och inga möjligheter för tv-sändningar. Skuru spelar därför på dispens under säsongens gång men under semifinalspelet blir Eriksdalshallen tillfällig arena.

– Det är alltid extra speciellt när vi får till matcher här i Eriksdalshallen och kul att de unga kullarna får se a-laget. När vi spelar i Nacka vågar vi inte bjuda in ungdomslagen för att platserna inte räcker till. Det är trist att det ska behöva vara så. Om Skuru ska ta nästa steg måste vi ha en ny hall, säger sportchefen Thomas Björk.

Bild 1 av 2 Nacka Bollhall är gammal och rymmer endast 300 åskådare. Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån Bild 2 av 2 Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån Bildspel

Hallfrågan har varit på tapeten så länge Björk kan minnas. Den nuvarande hallen är gammal, saknar de rätta faciliteterna och tillåter inte Nackas största elitförening att ha all verksamhet på samma ställe. Dessutom har föreningen tvingats tacka nej till Europaspel delvis för att hallen inte möter kraven.

Föreningen har trots de svåra förutsättningarna varit en konstant i damhandbollen. Detta i en tid då flera Stockholmsklubbar försvunnit från de högsta serierna i flera lagsporter.

Enligt DN:s senaste kartläggning är damhandbollens högsta liga en av de serier som har tappat flest Stockholmsklubbar. Men Skuru har tillhört elitserien (tidigare allsvenskan och numera SHE) sedan 1986.

– Det beror väl på att det är någonting som sitter i väggarna här. Vi ligger inte på den övre halvan av ligan om man tittar på den ekonomiska biten, men vi har en tradition och kultur i föreningen. Dessutom har vi en stark ungdomsverksamhet med många barn och engagerade föräldrar, säger Thomas Björk.

Skuru vann sitt senaste SM-guld i fjol. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ordförande Jonas Johansson hyllar tränarstaben med Magnus Oscarsson Söder som nyligen kritat på för tre nya år i klubben.

– Det finns en stabilitet och en kunskap hos våra tränare som jag tror är unikt. Vi har lagt stor vikt vid att ha den bästa möjliga träningsmiljön, säger Johansson.

Klubben har blivit svenska mästare fyra gånger under 2000-talet. Senast i fjol och även i år har laget chans på guld.

Men framgångarna och rop efter en ny hall har ändå inte skyndat på processen hos Nacka kommun. Skuru gjorde först ett försök att ta saken i egna händer och började planera ett eget bygge – men insåg att det inte skulle vara ekonomiskt hållbart.

Hade det handlat om någon kommun nere i Skåne så hade en hall stått klar för väldigt länge sedan.

Nu ligger i stället förhoppningarna på en multihall finansierad av kommunen. Den ska byggas vid Järlahöjden i Nacka. Där planerar kommunen ett nytt område med bostäder, arbetsplatser och idrottshallar. Men projektet är ”vilande” i och med det fördröjda tunnelbanebygget och inbromsningen på bostadsmarknaden.

– Det är klart att vi vill ha en ny hall i morgon, men samarbetet med kommunen just nu är jättebra. De involverar oss i processen och det känns lovande, säger Jonas Johansson.

Sportchefen Thomas Björk är mindre optimistisk.

– Jag tror väl att jag hinner gå i pension innan det står en ny hall här. Och det är 15 år kvar. Jag tror att hade det handlat om någon kommun nere i Skåne så hade en hall stått klar för väldigt länge sedan.

Kommunalrådet Gunilla Grudevall-Steen anser att Skuru är väldigt viktiga för Nacka kommun, men att många fler parametrar måste vägas in i frågan om en ny hall. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Gunilla Grudevall-Steen (L), kommunalråd och ordförande i fritidsnämnden, hoppas att hallen i bästa fall kan stå klar först om fyra år.

– Vi kan i dagsläget inte lova något, men vår förhoppning är någonstans runt 2026. Det är beroende av så mycket annat som händer på Järlahöjden, säger Gunilla Grudevall-Steen.

Varför har ingenting skett tidigare?

– Det handlar om logistik – vi kan inte riva någon byggnad förrän den nya står på plats. Och det skedde ett skifte i branschen när byggandet stannade av i hela Sverige. Det blev ett lugnare tempo, och det har gjort att saker och ting har förskjutits i två år. Vi måste ju förhålla oss gentemot det. Vårt samhälle måste klara av all ny bebyggelse.

Borde inte hallen vara hög prioritet med tanke på vad Skuru har betytt för Nacka?

– De betyder jättemycket. När de vann förra året hade vi en stor mottagning för dem i stadshuset. Så vi försöker på alla sätt hjälpa dem och påverka dem så mycket som vi kan, för att visa på hur viktiga de är. De är fantastiskt duktiga och har varit det länge.

Hon fortsätter:

– Och det är ju det som gör att vi också har velat ha en hall länge med högre publikkapacitet. Men det tar sin tid och jag förstår att det finns en frustration i föreningen. Men jag upplever att vi har ett starkt samarbete och strävar åt samma håll. Jag vill ju självklart också ha en ny hall, helst i går.

Läs mer:

Antalet topplag i Stockholm har nästan halverats på 20 år