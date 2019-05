Historien bakom stjärnorna Duplantis – skolkärlek i USA

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Helena Dulpantis sitter på läktaren, tittar ner på friidrottsbanorna och ut över det stora idrottsområdet på skolan i Baton Rouge och pratar om sina två mellanbarn.

Armand är 19 år och världens mest spännande friidrottare, i höst ska han vinna VM.

Antoine är 22 år och tillhör USA:s mest lovande basebollspelare, i sommar ska han börja sitt proffsliv.

– En gång var Mondo och tränade hemma i Lafayette, berättar Helena. En liten kille kom fram och frågade: ”Är du…är du Antoines brorsa? Inte ”Är du Mondo, världshopparen i stav?”

Helena Duplantis gick på idrottsgymnasium i Falun när hon bestämde sig för att ta chansen att lämna hemmet i Avesta för att utvecklas som sjukampare på college i USA. Foto: Jonas Lindkvist

– En annan gång var vi på väg till Alabama och stannade på en bensinstation i Mississippi. En kille höll upp dörren när Mondo och Greg skulle in och köpa dricka. Killen tittade på Mondo som tänkte ”Wow, är det någon som känner igen mig i Mississippi genom friidrotten?”

– Sedan frågade killen: ”Spelar inte din bror baseboll för LSU?”

Jag återger senare historierna för bröderna.

– Vi drar varandra, säger Antoine.

– De flesta som ser mig spela har numera hört om min bror, den framgångsrike stavhopparen.

– Det är ju min bror, säger Mondo.

– Om det finns någon jag vill ska vara mer berömd än jag så är det han. Det håller mig på jorden, det får mig att känna mig väldigt normal och det motiverar mig.

Ur ett svenskt perspektiv kan det verka konstigt att någon som håller på med skolidrott är mer känd än någon som är delad tvåa bland tidernas bästa stavhoppare efter sitt 6,05-hopp som gav EM-guld i Berlin 2018. Mondo förklarar:

– Baseboll är stort här och ”Toine” är lagkapten och stjärna i LSU. Att han är så berömd tror jag är bra för mitt ego, det (Mondos egen succé) stiger mig inte åt huvudet.

– Toine är lika tävlingsinriktad som jag. Jag växte upp med två bra idrottare som äldre bröder, vi tävlade i allt. De är tre och sex år äldre och jag tyckte alltid att jag var bättre för jag klarade att hänga med trots att de var starkare och snabbare. Jag fick alltid ge hundra procent för att klara att tävla mot dem.

Helena och Greg Duplantis relation startade med en konversation i en mataffär. I dag har de fyra barn, Andreas, Antoine, Armand och Johanna. Foto: Jonas Lindkvist

Vi tar oss tillbaka upp till läktaren, till Helena och tillbaka till 1985. Hon lämnade Avesta, en kommun som då hade 25.000 invånare. Helena hette Hedlund och kom till en skola där det redan då gick runt 30.000 elever.

När hon pekar och berättar så guidar hon över ett idrottsområde som saknar motstycke i Sverige.

– Mycket ligger på samma plats som när jag kom hit. Det är samma inomhusanläggning där borta. Det var där vi spelade volleyboll, där spelar de basket och när det är en stor gymnastiktävling så är det där också, säger hon om arenan som har 13.000 publikplatser.

– Där till vänster har vi en ny gymnastikanläggning som är otroligt fin. Och ser du på fotbollsarenans läktare så har de byggt till några extra sektioner på toppen.

Där inne till höger pågår en försäsongsmatch. Under ordinarie säsong är Tiger Stadium utsåld nästan varje match. 102.321 åskådare. Det amerikanska fotbollslaget är hjärtat och den stora ekonomiska inkomstskällan i skolans idrott.

Fotbollsarenan skymmer Alex Box Stadium. Basebollarenan tar över 10.000 åskådare och där ska sonen Antoine snart spela två matcher på en dag.

På hemmaplan i Louisiana är basebollspelaren Antoine Duplantis en större stjärna än sin bror Armand, Europamästaren i stavhopp. Foto: Jonas Lindkvist

När jag lyssnar på Helenas historia blandas dalmål med spår av år i USA när hon väljer ord för stipendium och tränare.

– Några friidrottare jag kände fick scholarship och åkte till USA och jag blev också jättesugen. På den tiden gick jag på idrottsgymnasium i Falun.

– Jag skrev brev till sju olika universitet i USA och berättade vem jag var och om mina resultat i sjukamp.

– Jag fick svar från LSU och Alabama Crimson Tide. Efter att jag hade fått de två breven kontaktade LSU min träningskompis Micke Olander. När jag hörde det så pratade min coach hemma med LSU och då blev det så att både jag och Micke kom hit samtidigt.

Vad var tanken med att komma hit?

– Jag skulle prova och se hur collegelivet var ett år, det var det jag sade till mina föräldrar. Det blev lite längre. Och det fungerar ju inte så att man kan prova något år, skolan investerar pengar i en atlet och det ser inte så bra ut om man inte fortsätter.

– Min mångkampskarriär tog slut ganska fort. Jag halkade in på ett bananskal i volleybollaget och fick scholarship där i stället.

Då hade hon träffat mannen som var anledningen att stanna.

Greg och Helena Duplantis ser Antoine spela. Armand har valt att gå på kräftskiva. Foto: Jonas Lindkvist

Vad var grejen med Greg?

– Det kanske var ”opposites attract”. Jag var mer lugn, han mer…

…du känns ganska framåt som person.

– Jag har nog blivit mer så under åren här, när jag var yngre var jag mer tillbakadragen.

Någon timme senare är en tävling med friidrottare från några av landets bästa skolor igång. Den första aprilhelgen börjar med sina bortdragna moln att kännas som en het svensk sommardag 2018.

På innerplan står Greg Duplantis och tittar på sina stavhoppare och minns första samtalet med Helena.

– Jag var i en livsmedelsaffär, på hälsokostavdelningen. Jag var mycket inne på sånt då och det var hon också. Jag hade sett henne men aldrig pratat med henne. Hon höll på med sin sjukamp och jag med mitt stavhopp.

– Och jag sade: ”Är inte du med i friidrottslaget? Är inte du från Sverige eller något sånt?” Hon sade ja och så började vi prata.

Studierna ledde till att Helena blev dietist och Greg advokat.

Samtalet i mataffären ledde till en familj med fyra barn. Andreas är 23 år och äldst. Han har också hoppat stav för LSU och det var när han närmade sig ungdomsmästerskap mamma Helena kom på – du kan ju tävla för Sverige. I dag bor han New York och jobbar för klädföretaget Gap.

16-åriga Johanna är yngst. Hon bor med mamma och pappa i Lafayette, en timme härifrån. Där hoppade hon stav för sitt high school-lag kvällen före och tittar på lördagens universitetstävling.

Armand Duplantis tränar armstyrka. Mamma Helena ansvarar för att lägga upp programmet för hans fysträning. Foto: Jonas Lindkvist

Mondo Duplantis tävlar inte. Några timmar tidigare har vi i gymnasternas träningshall (som hänger ihop med fullskalig inomhusanläggning i friidrott) sett honom hänga upp och ner i ett rep och efteråt klaga på att armarna saknar kraft.

Vi har hört hans mamma och fystränare Helena på engelska säga:

– Vi har en lång väg till den 1 oktober.

Då avgörs VM-finalen. Årets sena VM har skjutit fram säsongsstarten och det är därför en av världens bästa stavhoppare är en rastlös tävlingsfunktionär.

– Det är svårt att ha tålamod när man är ung och man bara vill hoppa hela tiden, säger Mondo om att bara se på.

Armand Duplantis säsong är uppbyggd runt ett tydligt mål: VM-finalen i stavhopp i Doha i Qatar 1 oktober. Foto: Jonas Lindkvist

Det händer saker kring Mondo hela tiden. Han rör sig, pekar, pratar, instruerar och han försöker få Greg att ändra en lagkamrats stavgrepp med två tum.

Man behöver bara se sig omkring för att förstå att Mondo valde att börja studera och träna här i stället för att bli stavhoppare på heltid och tjäna pengar på sin idrott efter efter EM-guldet 2018.

– Det är bra anläggningar här. Jag har tillgång till allt man behöver som idrottare. Skolans idrott får mycket pengar från fotbollen och basebollen och lägger det på att skaffa bra träningsmöjligheter som du kan se. Ur den aspekten är det väldigt bra att vara här.

– När det gäller friidrott så håller NCAA (universitetstävlingarna) världsklass, så det är en bra utmaning också.

Det finns en annan stor anledning. Är man inte knuten till en skola är det svårt att hitta träningsmöjligheter i USA under ungdomsåren. Men när Mondo blir proffs kan han fortsätta att träna här.

– Det där är något jag pratar med Mondo om, säger Dennis Shaver, huvudtränare för LSU:s friidrott.

– När han bestämde sig att börja här var det ett åtagande han gjorde, att tävla för oss. Vårt åtagande är att så länge han vill vara del av träningen och ta del av anläggningen så är han välkommen att göra det.

Greg Duplantis nådde som bäst 5,80 som stavhoppare. 19-årige sonen Armand har redan klarat 6,05. Far och son för en ständig diskussion om stavhoppsteknik. Foto: Jonas Lindkvist

Om Mondo inte skulle avsluta säsongen med LSU för att exempelvis tävla i Bauhaus-galan på Stadion vore det som om en hockeyspelare skippat NHL-slutspelet för att åka till Europa och spela VM.

I början av juni ska han vinna (skol)årets höjdpunkt, universitetsmästerskapen. Det kan bli sista gången Armand Duplantis tävlar för LSU. Troligen kliver han sedan ut i ett proffsliv där han får ta emot prischeckar och sponsorpengar.

Vad betyder idrotten för en skola som LSU?

– Det är allt, säger tränare Shiver.

– Jag tror även att skoldirektören skulle säga att idrotten är porten för skolan. Idrotten gör skolan känd och får elever att söka sig hit. Det är viktigt att våra lag är slagkraftiga och representerar skolan på ett bra sätt.

Här handlar skolidrott till stor del om att tävla. Om att vinna, om att inte misslyckas.

I stavtävlingen ska Will Herrscher från Alabama försöka ta 5,25 meter. När han laddar blir han peppad av lagkamrater från andra grenar. ”Come on, Will. Go, Will.” När han rivit är det bortvända ryggar och inte ett enda uppmuntrande ord.

Och inne i den där gymnastikhallen där vi träffat Mondo och Helena tidigare har blicken dragits till två tavlor.

Den ena har texten: ”Du ger upp – Du förlorar!”

På den andra gör en tecknad hand en liten glipa mellan tumme och pekfinger ovanför texten: ”Skillnaden mellan att vinna och förlora är så här stor!”

Beroende på vilken höjd som ribban ligger på använder en stavhoppare som Armand Duplantis olika stavar. Skillnaden är hårdheten, hur styva de är. Foto: Jonas Lindkvist

Helena har sett tavlorna och säger:

– Resultatet är viktigt, hemskt viktigt här. Ibland kan jag fundera på hur USA kan vara bra i idrott när träningen inte är så organiserad men jag tror att pressen att prestera bidrar. Men Mondo är exceptionell även i USA med sin mentala styrka.

Bild 1 av 2 I gymnastikhallen på Louisiana State University finns väggtavlor med olika budskap. Ett är ”Skillnaden mellan att vinna och förlora är så här stor!” Foto: Johan Esk Bild 2 av 2 Foto: Johan Esk Bildspel

Greg har varit mycket i Sverige. Först som aktiv (1991 vann han DN-galan) och sedan som svärson till Ingrid och Lars-Åke Hedlund. Han jämför länderna:

– Att vara tävlingsinriktad är ett sätt att leva i USA. Folk är inte rädda för att säga att jag vann eller jag förlorade.

– I USA är det alltid en kamp för att vilja ha mer, det är så vi tänker. Det är inte som i Sverige där det finns en socialistisk stil och man inte behöver oroa sig lika mycket. Här spelar det ingen roll vilken nivå du är på socioekonomiskt och det handlar inte om pengar. Det handlar bara om att vi vill ha mer. Av allt. Mondo har den attityden.

Mondo har fått den amerikanska idrottens skoluppbyggnad och tävlingsmiljö av sin uppväxt. Han får den svenska idrottskulturen av sin elitkarriär.

”Att vara tävlingsinriktad är ett sätt att leva i USA. Folk är inte rädda för att säga att jag vann eller jag förlorade”, säger Greg Duplantis. Foto: Jonas Lindkvist

Inför ungdoms-VM 2015 tänkte han börja tävla för USA men lyssnade på sin storebror Andreas.

– Andreas hade bara positivt att säga om svenska förbundet, hur bra organiserat det var och hur bra ledarna var. Och när Greg kunde vara stavhoppscoach för ungdomslandslaget gjorde det stor skillnad, berättar Helena.

– Efter ungdoms-VM i Colombia insåg Mondo vad Andreas menade med att tävla för Sverige.

Nu slipper Mondo en baksida med den amerikanska stilen, uttagningstävlingarna.

– Det är väldigt viktigt och helt klart en faktor när han valde att tävla för Sverige, säger Greg. Om du har en dålig dag kommer du inte med i USA:s lag. Varje OS-år är det någon som borde ha kommit med som inte gör det. Det definierar hur USA är, väldigt hårt tävlingsinriktat.

Och om du är sjuk den dagen?

– Så synd. Kom tillbaka om fyra år. Jag missade OS 1996 för att jag hade en rivning för mycket på en höjd. En rivning.

De tuffa reglerna i USA, att bara resultatet i en enskild tävling avgör om du ska få chansen i OS, var ett av skälen till att Armand Duplantis valde att tävla för Sverige. Foto: Jonas Lindkvist

Mondo har dykt upp bredvid Greg och säger:

– Jag tror inte att jag skulle ha problem att kvala in i USA:s lag, men visst, allt kan hända. Särskilt i stavhopp.

För Helena som fystränare är det stor fördel att lägga upp en formkurva som ska toppa till ett VM. Inte till kvalet till ett VM-lag.

Om Mondo, Greg och Helena får till planen kan det vara ett VM-guld Mondo hoppar hem i år och då kommer sonen att höra sin mammas glädjevrål. Precis som under EM.

– Om mamma är på en tävling och det är ett viktigt hopp, då kommer det inte hända att jag inte hör henne. Hon överröstar lätt 50.000 människor.

Hur ligger du till i planeringen?

– Jag är där jag vill vara. Jag har inte haft några problem.

Det där är inte helt sant. När Mondo firade 6,05-hoppet i Berlin gjorde han illa foten. Och under ett träningshopp i vintras landade han fel. Det blev två veckors vila, det kunde ha gått mycket värre.

En mästare som hjälp. Den stavhoppstävling som arrangeras på universitetet när DN är på besök passar inte in i Armand Duplantis säsongsplanering. Därför hjälper han till som funktionär istället. Foto: Jonas Lindkvist

Po’ boy är en specialitet för Louisiana. Brödet påminner om en baguette och du kan fylla det med exempelvis kött eller kyckling. Greg väljer räkor i sin när vi äter lunch efter friidrottstävlingen.

Jag tar cajunkyckling. Johanna doppar sina heta kycklingvingar i sås. I höst kanske hon också går på och tävlar för LSU.

– Ja, jag tror det. Jag hoppas det, säger hon.

Om Mondo hade varit funktionär på hennes tävling kvällen före hade han fått order från arrangörerna att inte säga ett ord till henne, bara för att han tävlar för ett collegelag på toppnivå. Det har hänt. Samma sak gäller pappa Greg som tränar LSU:s stavhoppare.

Det är en del i den regeldjungel som präglar USA:s skolidrott, syftet är att skapa rättvisa mellan skolorna. En regel begränsar hur mycket Mondo får träna.

Hemma i trädgården har barnen i familjen Duplantis gjort otaliga stavhopp. Lagret av stavar är rejält. Foto: Jonas Lindkvist

Medan vi äter sneglar Greg på mobilen, en tv-kanal visar matchen vi är på väg till. Antoines LSU ligger under i dagens första match, en av 17 matcher i april. Antoine kommer att vara slagman i varje omgång och på planen hela tiden när Texas A&M ska slå. All speltid har gjort att någon journalist kallat honom ”Ironman”.

Proffslag kan flytta, skolorna blir kvar. Den mest passionerade kärleken i amerikansk idrott finns därför till skollagen, särskilt collegelagen.

LSU basebollag startade 1893. Så länge har inte damen nedanför familjens Duplantis säsongsplatser på Alex Box Stadium varit med men hennes engagemang är äkta.

– De spelar som skräp, är öppningsfrasen när vi kommer.

Antoine Duplantis fångar en boll riktigt snyggt i eftermiddagshettan och jublet når samma nivåer som när publiken nyss vrålat ”LOUISIANA” i Garth Brooks ”Callin Baton Rouge”.

Antoine Duplantis har fått smeknamnet ”Ironman” eftersom han får så mycket speltid i sitt lags matcher. Foto: Jonas Lindkvist

”Toine” får inte till slagen och får inte chans att visa fördelen att som vänsterhänt vara ett steg närmare första basen. LSU får inte till spelet, Texas tar revansch för förlusten i fredagsmötet mellan lagen.

– Jag ser nästa match hemma, säger damen mot slutet av eftermiddagsmatchen.

Det gör inte Greg, Helena och Johanna.

Nästa match är bara en dryg timme bort och tillsammans med andra spelarfamiljer njuter de av den ljumma kvällen med en del av USA:s idrottskultur. Tailgaiting, matchuppladdning på en parkeringsplats.

Bilflak har fällts ner, någon har gjort en stor gryta med ljuvlig jambalaya, någon har dukat upp en bar, många har kylväskor med is, öl och läsk.

Tailgating är en viktig del av den amerikanska idrottstraditionen, uppladdningen med mat och dryck på parkeringsplatsen utanför arenan före matchstart. Foto: Jonas Lindkvist

Sorl och skratt, musik och prat sprids och blandas och det börjar dansas när den röda sydstatssolen är på väg ner bakom arenan.

Mondo valde bort brorsans match. Han gjorde sånt som vanliga studenter gör i stället, går på kräftskiva. När DN-duon viker ner sig halvvägs in i den andra matchen har den långa dagen färgat våra armar kräftröda.

I den svala hotellrestaurangen står tv:n på i baren. ESPN2 visar när Antoine gör en high five på väg mot en klar revansch mot Texas.

Baton Rouge är huvudstad i Louisiana. Om vi hade följt Mississipifloden nedåt hade vi kommit till New Orleans. Statens största stad är 90 minuter bort med bil. På söndagen tar vi i stället bilen en timme västerut och parkerar utanför Duplantis villa i Lafayette.

Det råder ett lugn i huset där Greg en gång flyttade in med sina föräldrar som tonåring. På tv:n håller Lag Edin på att vinna VM-guld i curling.

Basen. Villan i Lafayette är platsen dit familjen alltid återvänder och det var på den här ansatsbanan Mondo lekte stavhopp. Foto: Jonas Lindkvist

Det finns människor som det snabbt går avslappnat att umgås med. Helena och Greg Duplantis är sådana. Vi hade sagt att vi skulle komma förbi för att se hur de bor och ta en fika. Det känns varken konstigt att Helena frågar om vi vill ha något av lunchpizzorna hon dukar av eller att vi tackar ja och tömmer kartongerna.

Ett tropiskt regn är på väg in och kommer snart att få Louisiana att kännas som ett drivhus. Varningen för ovädret gjorde att Antoines söndagsmatch flyttades till i går.

Helena och Greg pratar om sonens framtid i sporten. Förra året tackade Antoine nej till erbjudanden i femte och sjätte rundan i draften där proffslag väljer spelare. Till slut sade han ja till Cleveland Indians i 19:e rundan men valde senare att gå klart skolan. Det gör att han i juni återigen är valbar i draften.

– Många lag är intresserade, säger Greg.

– Klubben som signar en spelare betalar en summa. Men eftersom Antoine är sistaårselev och inte kan gå tillbaka till skolan kommer han att erbjudas hälften av det han erbjöds förra sommaren. Om han inte blir draftad riktigt tidigt.

När Antoine väl blir draftad finns fem proffsnivåer innan han är framme vid målet, högsta ligan – Major League Baseball.

Svårnådd proffsdröm. Trots att Antoine Duplantis är en stor basebollstjärna i universitetsvärlden är det inte säkert att karriären fortsätter på högsta nivå efter det. Bara ett fåtal av de bästa från skollagen får till slut chansen i den stora proffsligan MLB, Major League Baseball. Foto: Jonas Lindkvist

Av de 35 i LSU:s lag – hur många spelare når MLB?

– Inte många. Ett par stycken kanske, säger Greg. Men det är många som blir proffs, säkert hälften.

– Fast de flesta hör man aldrig talas om. De spelar i mindre ligor och slutar snabbt, säger Helena.

Antoine läser sportadministration. Det gör Armand också.

– Mondo läste ekonomi i fyra dagar. Sedan ringde han. ”Nu har jag suttit här och pluggat matte i tre timmar. Hur fan ska jag bli bättre i stavhopp av det? Jag ska gå det Antoine pluggar.” Nästa dag hade han bytt, berättar Helena.

I sommar flyttar mamma och Mondo över till Sverige, troligen Uppsala, för att ha en bas under tävlingssäsongen i Europa. Greg kommer när han kan ta ledigt från jobbet på oljeföretaget.

– Det nya för Mondo det här året har varit att han är borta hemifrån och från mamma, säger Greg.

– Tidigare fixade mamma allt för honom. Han vaknade och hon gjorde frukost, hon gjorde lunch och på kvällen lagade hon middag. Och så körde hon honom till träningen. Hon har hela tiden varit mer betydelsefull än jag. Jag är där när vi ska träna stavhopp.

16-åriga Johanna Duplantis är precis som storebror Armand stavhoppare och vill även hon börja på college på LSU i Baton Rouge och tävla för friidrottslaget. Foto: Jonas Lindkvist

På tal om stavhopp. Vi måste se trädgården. Det var där områdets ungar och hundar for runt i en salig röra när lek och allvar blandades som det gör när områdets barn och en familjs barnskara kommer i kontakt med idrott. Det var också där Helena körde mer organisierad träning under Mondos high school-tid. Det fanns en slagbur för baseboll, ett fotbollsmål, klätterrep, häckar och bollar och så den berömda stavhoppsanläggningen.

När jag ser den är det som ofta i USA, man ser saker live för första gången och det känns bekant. Nästa dag kommer samma känsla när Helena visar skolområdet.

Elever sitter och pratar på parkbänkar, några går med böcker tryckta mot bröstet, man har sett det i hundratals filmer och tv-serier.

– Vad var jag gett mig in på?

Helena om tankarna när hon kommit hit.

– Bara att skriva upp sig och få sina klasser. Det var bord efter bord efter bord där man skulle ställa sig i kö. Man måste gå dit och få påskrivet där och sedan då gå dit och få påskrivet där. Det gick bara runt i huvudet på mig. Och engelskan, den var inte alls som den man lärt sig i skolan hemma.

Tillbaka där det började. Hemlängtan var till en början stark, men Helena Duplantis beslut att gå på Louisiana State University gjorde att hon blev kvar i USA. Foto: Jonas Lindkvist

Vad slogs du av när du kom hit?

– Det var varmt och skönt, vänliga människor. Och det var jätteklurigt att ta sig någonstans, jag hade ju ingen bil. Jag var så van att man kunde ta buss och cykel överallt.

Mycket är sig likt även om huset där hon bodde är ersatt. Hon pekar mot huset som är där nu och hur hon traskade till byggnaderna där hon läste basämnen som engelska och matte. Helena stannar till mitt i en mening, under ett gigantiskt grenverk.

– De här ekarna är så häftiga, det är så mycket Louisiana. De är bra när man vill ha lite skugga.

Hon minns första månaden.

– Jag ringde hem från en telefonautomat och hörde en röst som sade till mamma: ”This is a collectcall from Helena in United States, do you accept?” Och hon kan ingen engelska så jag ropade: ”Säg yes, säg yes.”

– Mamma frågade: ”Hur är det, är allt bra?” Och jag bara: ”Ja, allt är jättebra”, säger Helena och visar hur hon hulkande försökte gråta tyst.

Vad sade föräldrarna när du blev kvar?

– De sade inte så mycket. (Friidrottaren) Thomas Erikssons mamma sade till min mamma: ”Låt henne inte gå där borta. Hon kommer inte att komma tillbaka, jag lovar dig.”

Armand Duplantis tränar på skolområdet i Baton Rouge. Han klarar 5,63 innan vinden gör att träningen avbryts. Foto: Jonas Lindkvist

Tänker du ibland – hur hade livet blivit om du inte hamnat här?

– Ja, tänk om jag hamnat i Alabama, det tänker jag på.

Hade du blivit kvar där också eller hade det blivit ett liv i Sverige?

– Jag vet inte. Jag hade inte alls tänkt stanna här och visst har jag längtat hem ibland, det har jag verkligen. Men det blir lite komplicerat när man har barn. Det går inte bara att dra hem när ingen riktigt känner att de vill bo i Sverige med kylan där.

Hur är USA nu mot då?

– Lite skillnad är det. Jag tycker att allt är så gnälligt, så känslomässigt. Alla börjar bli så politiskt korrekta här.

Är det här Trump-land?

– Ja, det är det. Det märks eftersom det är mycket oljeindustrier här och det är många på den demokratiska sidan som vill ha restriktioner.

Om Armand är brodern som verkar ha svårt att stå still är Antoine den lugna. Han bryr sig inte om att en annan elev smygfotar honom när vi promenerar på skolområdet. Vi passerar hallen där basketlegendaren och förre LSU-eleven Shaquille O’Neal står staty.

Vad tror du om dina chanser att nå MLB?

– Jag vet inte. När jag kom hit visste jag inte hur det skulle gå men det har gått bra så jag får se hur det är på nästa nivå, säger Antoine.

Antoine är vänsterhänt – en fördel i baseboll eftersom han då kan påbörja löpningen snabbare efter att han slagit till bollen. Foto: Jonas Lindkvist

– Baseboll har alltid varit min stora passion sedan jag var liten. Jag var bara sex, sju år när jag klädde mig i matchdräkter. Jag har aldrig tappat drivet. Jag fortsätter att försöka bli bättre. Ibland är det jobbigt, för jag har det i huvudet hela tiden, men det är det som får mig att vara bra. Det är som med Mondo, hur stor hans passion för stavhopp är och hur hur mycket han älskar att hoppa.

Likheterna mellan baseboll och stavhopp är att det är mycket väntan. Sedan ska träffen sitta, hoppet fungera.

– Det svåraste med baseboll är att du är uppe där någon minut för att slå och bollarna kommer på en sekund och det där gör du ibland bara fyra, fem gånger under en hel lång match. Att inte bli frustrerad när det inte går som du vill, det är svårt.

Antoine är den tredje Duplantis-brodern som har tävlat för Sverige. Han gör det gärna igen, men är tveksam om det går att vara med på kommande EM.

– Jag spelade ungdoms-EM för Sverige när jag var 15 år, det var kul. Men jag vet inte om jag skulle få åka iväg och spela om jag har skrivit ett (proffs)kontrakt. Dessutom har jag redan spelat för USA:s skollandslag.

Varför är baseboll så stort i USA?

– Det har med kulturen att göra. När man växer upp finns alltid baseboll runtomkring en, man blir van vid det, det är vad alla håller på med. Det är tradition.

Innan vi lämnar Baton Rouge kollar vi in Armands stavhoppsträning.

”Jag började inte växa förrän jag var 15-16. Jag var snabb men supersmal och svag”, säger Armand Duplantis. ”När jag sedan blev lite starkare och ännu snabbare var det lätt att lära mig. Då var det som att jag flög skyhögt.” Foto: Jonas Lindkvist

– Hur står ställningen, ropar Mondo från sin ansatsplats.

– Är den okej? Okej, jag testar. Om det inte funkar får jag väl dö eller något, säger han, rycker på axlarna, drar iväg och svingar sig lätt över 5,50.

Han klarar 5,63 innan vinden gör att träningen avbryts och jag frågar om allt hoppande som barn hemma i trädgården, vad det har betytt.

– Allt. Mattan i vår trädgård och att jag hoppat så mycket där har stor del i att jag blivit bra.

– Grejen med stavhopp är att många börjar hoppa när de redan är starka. De vänjer sig vid dåliga vanor. De försöker gå på muskelkraft i stället för att använda tekniken. Tekniken ska vara smidig.

– När jag var yngre var jag väldigt kort. Jag började inte växa förrän jag var 15-16. Jag var snabb men supersmal och svag.

– Jag visste hur jag skulle hoppa när jag inte hade någon styrka alls. När jag sedan blev lite starkare och ännu snabbare var det lätt att lära mig. Då var det som att jag flög skyhögt.

Fotnot: Tre veckor efter DN:s besök hoppade Mondo Duplantis 5,94. Förra helgen klarade han 6,00 och har därmed världens två bästa resultat 2019.