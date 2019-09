Historisk miljonsatsning på svensk damhockey

Mitt i den pågående konflikten mellan Damkronorna och Svenska ishockeyförbundet händer det positiva saker när det gäller den inhemska ligan SDHL, svenska damhockeyligan.

I fredags blev det officiellt att SVT och C More kommer att göra en storsatsning på ligan.

SVT Play kommer att visa en match i veckan, och övriga 195 matcher kommer att sändas på C More. 30 av dem ska visas i bolagets linjära kanaler Sportkanalen och C More.

Dessutom kommer SVT som tidigare att sända SM-finalserien.

Under måndagen kommer nästa stora nyhet att presenteras i samband med ligans upptaktsträff i Stockholm. Enligt källor till DN har SDHL nämligen för första gången tecknat avtal med en huvudsponsor.

Avtalet garanterar ett sjusiffrigt belopp, det vill säga minst en miljon.

Den historiske huvudsponsorn ska enligt samma källor vara DHL paket.

Företagets marknadschef Mikael Stange väljer dock att varken bekräfta eller dementera DN:s uppgifter utan säger:

– Det är ingenting som jag kommenterar. Skulle sådana större nyheter ske går vi ut med det i form av en pressrelease.

– På ett personligt plan kan jag dock tycka att det vore superkul om en stor aktör gick in i svensk damhockey och stöttade dem.

Även SDHL:s kommersiella chef Angelica Lindeberg är försiktig i sina kommentarer.

– Jag måste nog tyvärr säga inga kommentarer just nu utan hänvisa till måndagens upptaktsträff, säger Angelica Lindeberg.

– Det är ju ingen hemlighet att vi inte har haft någon huvudsponsor tidigare, och om en aktör vill gå in som vår huvudpartner är det självklart intressant.

Vad skulle det betyda för SDHL för att få in en huvudsponsor?

– Det skulle vara helt avgörande på flera sätt. Vi har länge jobbat för att få in företag som vill jobba med SDHL så det vore otroligt betydelsefullt, säger Angelica Lindeberg.

De positiva nyheterna rörande SDHL kommer samtidigt som konflikten mellan Damkronorna och Svenska ishockeyförbundet fortfarande är olöst.

Det var i augusti som beskedet kom att samtliga spelare i Damkronorna valt att bojkotta landslaget. Sedan dess har bland annat har herrligan SHL gått in med pengar som garanterar att spelarna får ersättning för förlorad arbetsförtjänst, men de övriga frågorna pågår det fortfarande förhandlingar om.

Svenska damhockeyligan SDHL som bildades 2016 är en riksorganisation för svenska elitklubbar inom damhockeyn. I samband med bildandet bytte också den högsta serien för damhockey i Sverige namn från Riksserien.

Inför den här säsongen har SDHL tagit över ansvaret för ligan från Svenska ishockeyförbundet vilket också inneburit att de tagit över tv- och sponsorrättigheterna.

Ligan, som innehåller tio lag, har seriepremiär på fredag.