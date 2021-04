Hockeykartan ritas om: ”Kul att det inte är givet på förhand”

Få hockeyexperter hade Leksand som trea i sitt tabelltips inför säsongen – men trots det på 2000-talet välförtjänta epitetet ”jojo-lag” och fjolårets näst sista plats färskt i närminne var det exakt där som den klassiska dalaklubben hamnade.

– Vi var väl av de flesta tippade att spela utslagsmatcher i stället. Med tanke på det så känns det som att vi är ett stort utropstecken, medger Thomas Johansson.

Det har gått drygt två år sedan han blev general manager i Leksand. I samband med ankomsten hade laget en lång rad förluster och var inne i en mörk period, men successivt har vinden vänt vid Siljans södra strand.

Klubben tog sig tillbaka till SHL för femte gången på 17 år, räddades kvar förra året när coronapandemin avbröt säsongen – och har i år tagit sin bästa placering sedan 1998.

Vad är det som ni har fått att stämma till skillnad från övriga år?

– Det är flera olika faktorer. Det har blivit ett lugn i föreningen, säger Johansson och fortsätter:

– För oss i den sportsliga ledningen är det nog första gången som vi har fått sätta vår egen prägel på Leksand. Tidigare så har det varit sparkade tränare och in med nya, och vi har kanske inte fått välja det vi vill – men det tycker jag vi har fått göra i år. Vi har haft en bra scoutingverksamhet och en otroligt bra utväxling på spelarna som vi plockat in. Vi har dessutom ett fantastiskt tränarteam, det är många faktorer som måste falla på plats för att det ska bli den resan som vi har gjort under säsongen.

Även om Leksand är den stora överraskningen så finns det fler lag på SHL-tabellens övre halva som inte har hört toppen till om vi backar bandet ett decennium.

Faktum är att inget av lagen Växjö (1:a i grundserien), Rögle (2:a), Leksand (3:a), Örebro (6:a), Malmö (9:a) eller Oskarshamn (11:a) spelade i högsta serien för tio år sedan.

Samtidigt harvar Modo, sedan 2016, kvar i hockeyallsvenskan efter 31 raka säsonger i svensk hockeys finrum – och innan den här säsongen är över kommer det som betraktas som en institution i Örnsköldsvik få sällskap av ytterligare en storklubb i form av Brynäs eller HV71.

Thomas Johansson argumenterar inte emot påståendet att den svenska hockeykartan håller på att ritas om – och han gillar det.

– Flera av de här klubbarna – som Malmö, Örebro, Växjö och Rögle – har bedrivit en bra verksamhet och till slut så får man betalt för det. Det har de här klubbarna fått, och bara för att du är ett etablerat SHL-namn och har en etablerad klubb så betyder det inte per automatik att du når framgång. Så jag håller fullständigt med om det. Och det är lite kul också, att det ritas om och att det inte är så givet på förhand i alla lägen.

Efter många motiga år har det börjat ordna upp sig i Leksand sedan Thomas Johansson blev general manager hösten 2018. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

På söndagen spelar Leksand SM-slutspel för första gången på sju år med ett självförtroende bättre än på mannaminne efter att ha avslutat seriespelet med 13 segrar på de 14 avslutande omgångarna.

Laget inleder på hemmaplan i Tegera arena i kvartsfinalserien mot Örebro.

– Vi längtar jättemycket, det ska bli otroligt kul att komma i gång med kvartsfinalspel med den säsongen vi har i ryggen och ändå vara lite underdogs. Det känns fantastiskt roligt, säger Johansson.

Är ni underdogs trots er fina avslutning i grundserien?

– Ja, vi är ju bara inne på andra säsongen i SHL så vi ska vara otroligt ödmjuka. Örebro har flera på raken och har härdats som föreningen i den här miljön på ett annat sätt än vad vi har gjort.

– Vi är fortfarande laget som kommit underifrån och slår ur ett underläge, tycker jag.

Fakta. Så har SHL förändrats på tio år Sluttabellen säsongen 2010–2011: 1. HV71 2. Färjestad 3. Skellefteå 4. Luleå 5. Linköping 6. Djurgården 7. Brynäs 8. AIK 9. Frölunda 10. Timrå 11. Södertälje 12. Modo Sluttabellen 2020–2021*: 1. Växjö (i SHL sedan 2011) 2. Rögle (i SHL sedan 2015) 3. Leksand (i SHL sedan 2019) 4. Skellefteå 5. Luleå 6. Örebro (i SHL sedan 2013) 7. Frölunda 8. Färjestad 9. Malmö (i SHL sedan 2015) 10. Djurgården 11. Oskarshamn (i SHL sedan 2019) 12. Linköping 13. Brynäs 14. HV71 * Inför säsongen 2015–2016 utökades SHL till 14 lag. Visa mer

