Hockeyn och fotbollen skapar planer för spel inför tomma läktare

Under tisdagen kom beslut om att stänga flera arenor för publik. Bland annat kommer matcherna i de två högsta fotbollsligorna i Spanien att avgöras för tomma läktare under de två kommande veckorna. I Tyskland stängs också flera stormatcher i fotboll för publik. Sedan tidigare har Frankrike fattat samma beslut för sin högstaliga i fotboll och Italien har ställt in alla idrottsevenemang fram till 3 april.

I Sverige har nu minst 346 personer bekräftats smittade av det nya coronaviruset, varav över 200 i Region Stockholm.

Men ännu har inga idrottsevenemang i Sverige blivit föremål för restriktioner vad gäller publikkapacitet.

– Varje evenemang måste bedömas efter sina förutsättningar, sa Johan Carlson, generalsekreterare för Folkhälsomyndigheten under tisdagens pressträff.

Under kvällen höll socialminister Lena Hallengren en presskonferens där hon pratade om möjligheten att begränsa sammankomster med många personer. Hon poängterade att regeringen helt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Det kan finnas skäl att begränsa allmänna sammankomster, om Folkhälsomyndigheten begär det kommer det att ske ”så här”, sa Hallengren och knäppte med fingrarna.

Helena Remnerud, jurist på Länsstyrelsen i Stockholm, säger till DN att Länsstyrelsen i samråd med Folkhälsomyndigheten kan införa en föreskrift för restriktioner vid enskilda evenemang.

– Det kan man egentligen göra på dagen om det är akut. Vi gör ju en avvägning men skulle vi stå långt ifrån varandra måste Länsstyrelsen fatta ett eget beslut om man skulle se ett annat scenario. Gäller det enstaka matcher och man ser att det är en fara för liv och hälsa så är det Folkhälsomyndigheten som lämnar råd och anvisningar, sedan är det Polismyndigheten som har mandat att stoppa en match.

– Men om Folkhälsomyndigheten och Polismyndigheten i samverkan kommer överens om att man ska ställa in alla kommande matcher i till exempel ishockey och fotboll kan Länsstyrelsen gå in och fatta beslut om en föreskrift som gäller generellt för hela länet. Om Länsstyrelsen bedömer att det är en stor fara för liv och hälsa kan den fatta beslut om en föreskrift, ungefär som Länsstyrelsen i somras fattade beslut om eldningsförbud.

På torsdag avgörs den sista omgången i SHL-hockeyn. På lördag inleds slutspelet. Att risknvån för smittspridning under tisdagen höjdes påverkar i dagsläget inte arbetet inför matcherna, säger SHL:s vd Michael Marchal.

– Nej, det gör det egentligen inte. Jag har sett den där presskonferensen också och det vi förhåller oss till är myndighetsbeslut och vi hörde inte några rekommendationer. Sedan följer vi noggrant vad som händer och det går så klart inte åt rätt håll. Men det föranleder inga andra beslut än de vi redan fattat.

Har ni en dialog med några myndigheter?

– Egentligen inte. Huvudmyndigheten är ju Folkhälsomyndigheten och de bevakar vi bara.

Har ni några scenarion som ni själva planerar för?

– Det finns massor med scenarion och det finns alltid ett i värsta fall. Det är klart att vi diskuterat alla möjliga typer av tänkbara scenarion sedan kan man ändå inte täcka in allt som skulle kunna uppstå. Men det viktiga är att vi har en beredskap och att det finns en beredskap ute hos klubbarna om det skulle behöva fattas några beslut som är annorlunda än de vi tagit i dag.

Kan det bli aktuellt att ställa in matcher enbart i vissa delar av landet?

– Det skulle kunna vara en konsekvens, men nu går du händelserna i förväg litegrann. Men det är exempel på den typen av scenarion som skulle kunna uppstå så klart.

Om klubbar måste spela utan publik som i andra länder, har en SHL-klubb råd med det?

– I första hand hoppas vi kunna genomföra slutspelet med publik. Sedan får vi egentligen ta den andra frågan då. Vi har sagt att vi ska spela slutspelet med eller utan publik. Slutspelet ska spelas. Det finns massvis med olika sätt på hur det skulle kunna genomföras.

Herrarnas slutspel i Svenska cupen i fotboll är framme vid kvartsfinalfasen. I helgen ska fyra matcher spelas, bland annat ska Hammarby ställas mot IFK Göteborg på Tele2 arena på söndag.

Enligt Hammarbys kommunikationschef Love Gustafsson säger att klubben inväntar vad de pågående diskussionerna mellan regeringen och Folkhälsomyndigheten vad gäller publika evenemang resulterar i.

– Innan vi får höra slutsatserna av den dialogen så avvaktar vi helt enkelt. Vi vet inte exakt när det beskedet kommer, men vi följer det så nära vi kan.

– Under tisdagen släppte vi biljetterna till kvartsfinalen i cupen mot IFK Göteborg på söndag, de sålde bra. Skulle det bli aktuellt att spela inför tomma läktare så har vi ett system för återbetalning av biljetterna.