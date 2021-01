Hörnqvist tvåmålsskytt mot Chicago

Hörnqvist lämnade i höstas Pittsburgh för Florida.

I söndags gjorde han mål direkt i premiärmatchen när Florida besegrade Chicago med 5–2. I natt var det dags för lagen att mötas igen, och den här gången stod Hörnqvist för både 2–0-målet och det viktiga 4–4-målet, innan Florida till slut segare med 5–4 i förlängning.

– Han har skickligheten att spela framför målet, säger Floridas tränare Joel Quenneville efter matchen, rapporterar nhl.com.

Quenneville berömmer Hörnqvist för att han vet hur han ska parkera sig framför mål och är villig att ta fajterna där.

– Han distraherar målvakterna. Ibland tryckts de tillbaka djupt i målet. Det har varit många lösa puckar runt målet de senaste matcherna, och de går in i kassen någon gång, säger Quenneville.

Vid ställningen 3–4 till Chicago, drygt sju minuter in i den tredje perioden, stod Hörnqvist parkerad framför Chicagos målvakt Kevin Lankinen och dolde sikten när Keith Yandle sköt ett hårt slagskott, som Hörnqvist knappt synbart kunde styra in.

Matchen gick till förlängning, där Hörnqvists lagkamrat Frank Vatrano kunde sätta 5–4 efter fint passningsspel tillsammans med Aleksander Barkov och MacKensie Weegar.

Men Hörnqvist var inte den enda svensken som fick med sig poäng från matchen. Lagkamraten Alex Wennberg stod för en assist när Florida gjorde 3–1, och i Chicago fixade först Lukas Wallmark en assist, innan Adam Boqvist passade fram till Chicagos ledningsmål i tredje perioden.

Nattens andra svenska målskytt blev Mika Zibanejad, som satte reduceringsmålet 2–3 till New York Rangers – i en match där motståndaren New Jerseys målvakt Mackenzie Blackwood räddade 47 puckar (!). Trots det blev New York Rangers 19-årige talang Jack Hughes, som 2019 draftades som nummer ett, för första gången tvåmålsskytt.

Men storspelet av Blackwood i New Jersey-målet gjorde att New York Rangers till slut förlorade med 3–4 och därmed ligger näst sist i sin division.

I samma division har Philadelphia klivit upp i topp efter seger mot Buffalo med 3–0. Två svenskar, Oskar Lindblom och Erik Gustafsson, gjorde var sin assist.

Pittsburgh klättrar samtidigt från sin bottenplacering efter att ha slagit topplacerade Washington med 5–4 efter förlängning. Det avgörande målet sattes av stjärnan Sidney Crosby, som hittade pucken efter ett skott från Kris Letang.

Tisdagskvällens match mellan Nashville och Carolina fick ställas in sedan fem av Carolinas spelare placerats i coronakarantän. Det är första gången sedan NHL-säsongen drog i gång förra veckan som en match måste skjutas upp på grund av covid-19. Innan säsongen började beslutades det att Dallas fyra första matcher skulle ställas in på grund av covid-19.