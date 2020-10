Succén fortsätter för Hümmet – sänkte gamla klubben Elfsborg

Örebro tog fjärde raka hemmasegern då närkingarna också fått med sig imponerande trepoängare mot topplagen Norrköping, Malmö och Sirius på Närkeslättens konstgräs.

Första halvleken var känslofylld och målrik. Redan efter två minuter pekade domaren Fredrik Klitte på straffpunkten efter att ÖSK-försvararen Albin Granlund sprungit ner Rasmus Alm. Anfallaren Per Frick stegade fram, lurade kyligt ÖSK-målvakten Oscar Jansson när han satte första målet från elva meter.

Men efter drygt en kvart presenterade Deniz Hümmet sig när han såg till att Örebro vände. Anfallaren låg bakom två mål på tre minuter. Detta i en väldigt speciell match för Hümmet som i augusti blev utlånad från Elfsborg till Örebro – där han snabbt blivit den stora stjärnan sedan drömdebuten mot Norrköping då han gjorde hattrick.

Efter drygt en kvart blev Deniz Hümmet fälld och ordnade en straff som Nahir Besara dundrade in intill ena hörnet.

I samband med kvitteringen blev Örebros Jake Larsson knäskadad och tvingades byta med nyförvärvet Rasmus Karjalainen. Karjalainen hade bara varit på planen i 18 sekunder då han knoppade in 2–1 och återigen var det Hümmet som låg bakom målet då han kom runt på kanten, chippade in bollen till Karjalainen som skarvade in ledningsmålet.

Men Hümmet var det stora samtalsämnet redan före avspark – eftersom det var osäkert om han skulle få möta sina förra lagkompisar då det funnits en muntlig överenskommelse om att han inte skulle spela matchen.

– Men det var skönt att klubbarna till slut kom överens om att jag skulle få spela, sade Deniz Hümmet till Dplay.

– Det är kul att möta mina vänner på planen. Jag tycker att jag gör det bra, fixar en straff och spelar sedan fram till andra målet.

Men efter 38 minuter kolliderar Per Frick med ÖSK-målvakten Oscar Jansson – spelet fortgick och Rasmus Alm kvitterade till 2–2.

I den 83:e minuten skickade Nahir Besara in ett utmärkt inspel till Rasmus Karjalainen som gjorde sitt andra mål i matchen när han placerade in slutresultatet 3-2 förbi Elfsborgs målvakt Tim Rönning. Karjalainen är sedan augusti på lån från sin nederländska klubb Fortuna Sittard där speltiden blev liten under debutsäsongen.