HV i fritt fall – kördes över igen

Oskarshamn tog direkt tag i taktpinnen och lyckades även skaffa sig en tidig ledning då Tyler Kelleher från snäv vinkel sköt pucken i mål.

– Svag, benämnde HV71:s tränare Stephan Lundh sitt lags insats i den första perioden i en intervju med C More.

Det skulle bli värre än så för Lundhs gäng. Mycket värre. 0–6 senast mot Leksand följdes upp med ett nytt ras. Kim Rosdahl, Max Veronneau, Tyler Kelleher samt Fredrik Olofsson såg med var sitt mål till att Oskarshamn tillbringade den andra pausvilan i 5–0-ledning.

– De bjuder på några, skönt att vi går in och tar vara på dem, sade Fredrik Olofsson i en pausintervju i C More.

Oskarshamns tränare Martin Filander betonade vikten av att behålla ödmjukheten.

– Jag vill ha goda vanor hela vägen, sade Filander till C More.

Svängdörrarna i HV-zonen förblev öppna matchen igenom. Såväl Max Veronneau som Kim Rosdahl gjorde Tyler Kelleher sällskap i skaran av tvåmålsskyttar som säkrade Oskarshamns första historiska SHL-seger mot HV71.

Femfaldiga svenska mästarklubben HV71 har hittills aldrig behövt spela en enda negativ kvalmatch sedan laget våren 1985 klev upp i högsta serien. Nu väntar andra tider för Jönköpingslaget. Lagets uppträdande i de två senaste matcherna leder sannolikt inte till att en enda HV-supporter sover gott om nätterna för närvarande.

Oskarshamn har en match kvar att spela i en haltande tabell. Tack vare en, för bottenstriden, konkurrenskraftig målskillnad talar mycket för att en seger hemma mot Brynäs på påskafton skulle säkra en tredje SHL-säsong för Oskarshamn.