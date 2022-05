HV71 tillbaka i SHL efter förlängningsdrama mot Björklöven

HV71 spelar i SHL nästa säsong. Laget vann den sjätte hockeyallsvenska finalen mot Björklöven med 3–2, vilket innebär att de vinner matchserien med 4–2 i matcher.

Stor hjälte för smålänningarna blev Fredrik Forsberg, som avgjorde matchen i femte perioden med sitt tredje mål i matchen.

– Jag vet inte vad jag ska säga, jag är så lycklig just nu, säger hat trick-hjälten till C More.