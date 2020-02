Hyllad Steen fick se Winnipeg förlora

Svenske Thomas Steen är en av Winnipegs stora hockeyhjältar.

Med sammanlagt över 1.000 NHL-matcher och 800 poäng för Winnipeg hyllades svensken inför matchen mot New York Rangers och Steen kunde bland annat se sin tröja hissas upp i Bell MTS Place.

– Det känns fantastiskt stort att få tröjan hissad upp i taket i Winnipeg, då det var här jag spelade under hela min NHL-karriär och det är här jag bor, sade Steen till Expressen inför hyllningarna.

Thomas Steen spelade över 1.000 NHL-matcher. Foto: Bildbyrån

Men den förre storspelaren kunde inte ge sitt gamla lag den energi laget behövde. Efter tre raka segrar kunde laget inte stå emot ett Rangers där Henrik Lundqvist återigen fick se större delen av matchen från avbytarbåset.

Svensken fick dock hoppa in under sex minuter i slutet av första perioden när Igor Sjestiorkin tvingades kolla upp en befarad hjärnskakning. 24-åringen hade kolliderat med Winnipegs Andrew Copp, men kunde komma tillbaka in i matchen efter första periodpausen. Lundqvist fick under sitt korta inhopp mota ett skott, men kunde å andra sidan se sin lagkamrat Chris Kreider ge Rangers ledningen, bara 35 sekunder före periodpausen.

Kreider utökade själv ledningen till 2–0 när han i numerärt överläge satte en retur från Ryan Stromes skott. Tredje perioden hann sedan knappt få nedsläpp innan Rangers hade smällt in ytterligare två mål. Mika Zibanejad avgjorde matchen definitivt när han satte 4–0, halvannan minut in i slutperioden.