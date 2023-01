Hyllningen till sparkade tränaren: ”Bruce, there it is”

Under helgens möte med Edmonton Oilers gjorde Vancouversupportrarna sina röster hörda. Från läktarplats basunerades sången ”Bruce, there it is”. En hyllning till tränaren som supportrarna började med under den föregående säsongen då Boudreau tog över huvudtränarposten i december och totalvände på Canucks form. Laget vann 32 av sina 57 kvarvarande matcher och slutade knappa fem poäng från slutspelsplats.

Boudreau har trots detta fått stå ut med spekulationer om hans framtid i klubben. I en tv-intervju med Kanadas populära Hockey night in Canada vid årets säsongsstart sa Vancouver Canucks ordförande Jim Rutherford att han ville se sitt lag spela med mer struktur. Något han insinuerade att de saknade under Boudreaus ledning. Vid samma intervju ville han inte kommentera huvudtränarens framtid med klubben.

– Han skrev på ett tvåårigt kontrakt och han har fortsatt samma kontrakt. Vid en passande tidpunkt kommer vi att tala med honom om hans framtid, svarade Rutherford på frågan om vad som skulle krävas för att Boudreau skulle förtjäna en kontraktsförlängning med klubben.

Då Rutherford inte var den som anställde Boudreau har spekulationerna kring Boudreaus vara eller icke-vara i Canucksbåset fortsatt sedan intervjun. Detta kulminerade slutligen den gångna veckan. Då kanadensiska Sportsnets hockeyreporter Elliotte Friedman under torsdagen i tv konstaterade att Boudreau ”med all sannolikhet” skulle komma att få sparken de närmsta dagarna.

Boudreau kom att stå kvar i båset under Canucks möten med Colorado Avalanche och Edmonton Oilers under fredagen och lördagen. Innan klubben under söndagen, svensk tid, meddelade att de entledigat Boudreau från hans tjänst.

Helgens matcher var emotionella för såväl Boudreau som spelarna i Canucks. Under den andra perioden i Vancouvers match mot Colorado kunde Boudreau ses klappa sig om hjärtat efter att publiken högt sjungit ”Bruce, there it is” och efter slutsignalen under lördagens match mot Edmonton tog en tårögd Boudreau ett sista farväl av Vancouverpubliken.

En tårögd Bruce Boudreau under sin sista presskonferens som Canucks huvudtränare efter lagets förlust mot Edmonton under lördagen. Foto: Darryl Dyck/AP

– Det är en tuff situation. Jag har inte upplevt något liknande någonsin, sa Vancouvers Tyler Myers till reportrar efter Canucks match mot Colorado på fredagen.

Colorados Andrew Cogliano, som spelade under Boudreau i Anaheim Ducks från 2011 till 2016 var kritisk mot hur Boudreau behandlats av Canucks.

– Jag har mina tankar kring det som sker här i Vancouver med honom på en personlig nivå och jag tycker inte att det är berättigat, sa han till reportrar efter Colorados 4–1-vinst mot Vancouver under fredagen.

– Detta var inte ett lätt beslut att fatta, men det är ett beslut som vi upplever var nödvändigt för klubben, säger klubbens svenske general manager Patrik Allvin i ett pressmeddelande publicerat på klubbens hemsida.

Enligt The Athletics hockeyreporter Thomas Drance kommer Rutherford personligen att be Boudreau om ursäkt:

– Jag kommer att be Bruce om ursäkt för det här. I mina intervjuer under året då jag fått frågor om honom var jag nog för direkt och ärlig med mina svar.

Utöver Boudreau fick även Canucks assisterande tränare Trent Cull lämna sin tjänst.

Boudreaus ersättare blir Rick Tocchet, tidigare huvudtränare för Arizona Coytoes och Tampa Bay Lightning. Till Tocchets tränarteam ansluter även de tidigare NHL-spelarna Adam Foote och Sergei Gonchar.