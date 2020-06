”I nödsituationer vill man hjälpa den man älskar”

Allt är stängt. Vi går längs gatorna på Södermalm med Magnus Carlson, sångare och sedan 1976 en del av Hammarbys publik. De vanliga ställena har inte öppet som vanligt vid lunch i coronatider upptäcker vi, så till slut sätter vi oss ner vid Katarina kyrka.

Där i minneslunden är hans föräldrar begravda. Och där ligger Christian Falk, musikerkollegan som dog för sex år sedan, pekar Magnus Carlson ut. Och där kommer en dam gående som frågar: ”Känner du igen tant Marianne?” Snart ansluter resten av ett finklätt sällskap med en studentskylt som det står Filippa på. Det är gamla grannar från barndomen i Tumba söder om stan som han inte har träffat på 35 år.

“Det är på kyrkogården man träffar folk. I min ålder”, skämtar Magnus Carlson efter att bland annat ha stött på gamla grannar från barndomen och ett och annat fan vid Katarina kyrka. Foto: Magnus Hallgren

När de har gått vidare kommer en kille med vita hörlurar och barnvagn fram.

– Jag lyssnade på din låt. ”Vi ses snart igen”, jag har den i öronen, och så ser man dig. Den är fantastisk. Tack så mycket, säger han.

När fotbollssäsongen skulle ha dragit i gång i april så satte viruset stopp, och allt sköts upp. Fotbollsbristen fick Magnus Carlson att kontakta David Ritschard, en annan artist och Bajensupporter, för att skriva en låt om läget. Nu har låten blivit en del av en kampanj för föreningen, och uppenbarligen upphov till en ny hälsningsfras och moralhöjande paroll här i Hammarbyland.

Magnus Carlson citerar sig själv:

– Vi ses snart igen!

– Jag blir tårögd bara jag tänker på det, säger barnvagnspappan och går för att se till en grav en bit bort.

● ● ●

Den 14 juni ska herrarnas allsvenska starta, efter klartecknet från Folkhälsomyndigheten. Precis som i Tyskland, Spanien, Italien och England blir det utan publik. Att någonting fattas är uppenbart.

– Det säger kanske någonting om utvecklingen av vårt samhälle, att det är tystnaden som är störande, säger Katarzyna Herd, etnolog vid Lunds universitet som forskar om supporterkultur.

I Mönchengladbach i Bundesliga kan man beställa sig själv i form av en pappfigur som sätts upp på läktaren under matchen. I Danmark experimenteras det med uppkopplingar via videolänk, där man kan köpa in sig på en viss läktarsektion och följa matchen via en kamera och videoskärm som satts upp just där.

– Det är nästan barnsligt: vi leker att ha publik, som barn gör, man sätter sina dockor och nallar, och de är publiken, säger Katarzyna Herd.

Hon tror inte att tomma läktare kommer att bli framtidens fotboll.

– Vi kräver människokontakt. Vi vet skillnaden att vara på plats och titta på tv. Även om det kan kännas helt okej att titta på tv, så är det inte samma sak, säger hon.

Etnologen Katarzyna Herd forskar om supporterkultur. Foto: Privat

Matcher utan publik har också setts som ett uttryck för en hyperkommersialiserad fotboll, där bara rättighetspengarna från tv-bolagen spelar roll. Runt om i Europa har banderoller och budskap synts från framför allt ultrasfans, de mest organiserade grupperna, som protesterar mot att ligorna drar i gång igen mitt under pandemin.

En vanlig supporterparoll är att man är emot ”den moderna fotbollen”. Paradoxen är att det är publikens intresse som ända sedan fotbollens födelse i England i slutet av 1800-talet har varit grunden till att det går att tjäna pengar på sporten.

Pengarna gjorde att män från arbetarklassen kunde bli proffs och ägna sin tid åt att spela fotboll, något som förut varit förbehållet överklassen med sina amatörideal. Spänningarna däremellan lever fortfarande.

Supportrarna är det mest stabila elementet som finns i en klubb just nu.

Förr var spelarna, som oftast kom från bygden, kärnan i en fotbollsklubb. I takt med att de blev proffs och kunde byta klubb på en arbetsmarknad som blivit allt mer lukrativ genom decennierna, har supportrarna med sina sånger och banderoller i stället blivit de som är mest representativa för klubbmärket.

– I samband med kommersialiseringen så fick supportrarna mer makt runt omkring i Europa. På så sätt att de uttrycker att de är klubben. Supportrarna är det mest stabila elementet som finns just nu, säger Katarzyna Herd.

Samtidigt känner sig många fans maktlösa när lokala föreningar blir globala varumärken. I allsvenskan har supportrar stritt för och lyckats behålla 51-procentsregeln om att klubbar ska vara medlemsägda. Svenska föreningar är del av samma värld, men också en bra bit från miljardlöner och ägare från kungafamiljer i Persiska viken och riskkapitalfonder. Här är det få som protesterar mot att fotbollen drar i gång.

Cecilia Karlén har hejat på Elfsborg sedan hon var liten, och varit engagerad supporter sedan hon var tolv år. Hon står i klacken, ”så nära trumman som möjligt är det bästa”.

– Jag delar åsikten att fotbollen är död utan publik. Men den här situationen har ingen varit i innan, och då måste vi göra vad vi kan för att klubbar ska överleva. Så i dag kan jag säga att jag känner förståelse för att jag inte får gå på fotboll, säger hon.

● ● ●

Magnus Carlson vill visa en bikupa som står på en av kyrkogårdens gräsmattor, och som hans band Weeping Willows sponsrar. Så att det finns bin åt blommorna här hos mamma och pappa. Pollinerare behövs extra mycket inne i städerna, där grönområdena byggs bort, berättar han.

– Nu blir det ett reportage om bin. Men det har faktiskt lite med Hammarby att göra också. Att man sköter om det lokala, säger han.

Magnus Carlson kontrollerar att bina surrar kring bikupan som hans band har ordnat på Katarina kyrkogård. Foto: Magnus Hallgren

Den här artikeln ska handla om vad publiken betyder för fotbollen, men det är kanske inte det som en supporter tänker på i första hand.

– Man vet inte vad man saknar förrän man förlorar det. Det är en bra insikt för många, tror jag. Det är inte bara klubbarna som saknar oss utan vi saknar ju klubben, säger Magnus Carlson.

Han fick en Hammarbytröja av sina föräldrar när han fyllde fem år, och året efter började de gå på Söderstadion tillsammans. De efterföljande 44 åren har han inte missat många matcher, säger han.

Nu har våren för första gången kommit utan att ha någon fotboll med sig. ”Den uppskjutna våren”, som de sjunger i låten som blev resultatet av saknaden.

– Jag vill alltid skriva om Hammarby. Men jag behöver en anledning också. Jag vill inte skriva hejaramsor, för mig är Hammarby mycket djupare än bara ”gör mål”, liksom, säger Magnus Carlson.

För mig är Hammarby mycket djupare än bara ”gör mål”.

Det som han saknar mest är umgänget. De är ett gäng på 15, 20 personer som brukar träffas några kvarter härifrån före matcherna, ”det är alla olika åldrar, det är både killar och tjejer, det är alla möjliga olika jobbsituationer, alla har olika politisk hemvist”.

– Därför är det en otroligt viktig plats i samhället för mig. Det är den enda gången där jag egentligen har ett umgänge med alla typer av människor. Det erbjuder fotbollen mig. Fotbollen ger en anledning, anledningen är att vi hejar på samma lag. Då kan man sitta och prata om livet i stort och vad som händer i samhället, och få alla möjliga åsikter. Det får man ofta inte längre, det är mer och mer segregerat, speciellt i sociala medier. Man hänger i grupper som bara tycker exakt som man vill, säger Magnus Carlson.

Det kommer att hända många roliga grejor kring matcherna utan publik, tror Magnus Carlson. ”Man får visa upp det positiva med supporterskapet. Uppfinningsrikedom, kärlek, omtanke. Det är sånt som jag förknippar med supportrar.” Foto: Magnus Hallgren

Och så är det själva matchen.

– Att se Hammarby spela fotboll är en känslostorm för mig, som har sett Hammarby hela livet. Om Hammarby vinner en match, då är jag glad hela veckan. Förlorar vi, särskilt ett derby, då är man ju sur i en vecka. Det påverkar en, på något sätt gör det det. Därför måste man erkänna för sig själv att fotbollen betyder väldigt mycket.

Etnologen Katarzyna Herd jämför fotbollssäsongens regelbundenhet med den gamla jordbrukskalendern: jul, påsk, midsommar, skördetid.

– Ibland pratar man om fotboll som något oviktigt för det är bara en lek, ett spel. Men det är en plats för kollektivt minne. Det är inte bara minnet av vem som vann och vem som förlorade. Det handlar om familj, alla personer som var där, och platsen också. Det är så kopplat till minnen, för man minns bäst som grupp, inte som enskilda människor, säger hon.

● ● ●

– Folk som inte går på fotboll, de tror att det är som en jävla krigszon när det är match. Det är ju precis tvärt om, säger Magnus Carlson.

Förra säsongen präglades av en konflikt mellan fotbollen och polisen. Myndigheten hade ändrat inriktning i sin strategi för de villkor som ställs upp vid matchtillstånden, klubbar tvingades minska sin läktarkapacitet, och supportrarna menade att ”villkorstrappan” hotade hela fotbollen.

Knäckfrågan är pyrotekniken, en del av den läktarkultur i klackarna med så kallade tifon som fått ett stort uppsving på senare år, samtidigt som ”pyro” är olagligt.

Frågan är nu lagd på is, eftersom man inte ens behöver anmäla en match som inte har någon publik till polisen. Konflikten uppstod efter en period då våldet minskat, rasism på läktarna blivit allt mer tabu, och supporterrörelsen organiserat sig och fått en röst i supporterunionen SFSU. Och en anda av dialog och samverkan mellan polisen och fotbollen hade rått.

Sammantaget har det lagt grunden till en ökande hajp kring herrarnas toppfotboll. Förra året hade allsvenskan för första gången över två miljoner besökare för femte året i rad.

Stämningen är viktigare än själva matchen för många fotbollsbesökare. Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån

Betydelsen av stämningen som klackarna skapar kartlades ordentligt i svensk fotboll för första gången 2013, när Sef anlitade analysföretaget United Minds för att undersöka varför människor går på fotboll, och varför de inte gör det.

Undersökningen bland allmänheten visade att 92 procent av de som gick på fotboll sade att stämningen var viktig. Stämningen var den viktigaste faktorn för besökarna, alltså viktigare än matchen i sig. Den viktigaste anledningen till att människor inte ville gå på fotboll var att de förknippade det med våld och stök.

Stämning lockar sponsorer, och publikens kommersiella betydelse är så påtaglig att tv-bolaget Discovery, som enligt mediauppgifter betalar 550 miljoner om året för att få sända allsvenskan och superettan i sina kanaler, kan komma att vilja betala mindre för matcher som det inte är publik på, säger Lars-Christer Olsson, ordförande för Sef.

– Stämningen är någonting som ett mediebolag betalar för. De tycker att matcher utan publik, det är ju ingen stämning, säger Lars-Christer Olsson.

En annan effekt kan bli att tittarsiffrorna ökar, eftersom det bara är på tv som matcherna kan ses. Vad resultatet av värdet på publiklösa matcher för tv-bolagen blir vet ingen än.

Lars-Christer Olsson uppskattar att föreningarna i allsvenskan och superettan hittills förlorat ungefär 300 miljoner kronor på att säsongen inte kommit i gång, och siffran kommer att öka så länge man inte får spela med publik.

Finns det någonting med publiken som kan ha en negativ effekt på sponsorer?

– Det är om våld och rasism som fanns för 15, 20 år sedan skulle komma tillbaka. Det skulle vara ett väldigt stort problem. För trovärdigheten och de kommersiella intäkterna, säger Lars-Christer Olsson.

● ● ●

Runt om i Sverige har supportar aktiverat sig under coronakrisen. AIK:s supportergrupper har startat vad de kallar Allmänna förklädesfabriken, där de syr skyddsförkläden till vården. Men det handlar också om kampanjer för att hjälpa föreningarna att överleva.

Elfsborg har haft några tunga år både på plan och på läktarna, med minskat publikstöd. Men under våren har medlemsrekordet från 2012 då Boråslaget tog SM-guld slagits. Efter att supporterföreningen Guliganerna uppmanade till att lösa medlemskap i föreningen har nästan 1.400 nya medlemmar kommit till, och de är nu uppe i 3.320.

– Det är kul att man slår medlemsrekordet ett år när det inte är någon fotboll, för då förstår man hur viktigt det är att vara medlem, säger supportern Cecilia Karlén.

”Man ses innan man går på match, man ses efteråt, man åker tillsammans på match. Det är kulturen runtomkring som gör att det är så roligt att stanna kvar kring fotbollen och träffa samma människor och nya människor”, säger elfsborgaren Cecilia Karlén. Foto: Privat.

Hon har varit frustrerad utan fotbollen, det har känts orättvist säger hon, fast det inte går att skylla på någon. Under tiden har supportrar och klubben haft livesändningar via strömning och hållit kontakten via sociala medier.

– Vi intervjuar gamla spelare, pratar om gamla guldår. Man får hålla det vid liv via nätet. Så att det här snacket finns, det finns någonting att följa. Det finns en mening för de som jobbar för Elfsborg, och för de som följer Elfsborg, nu när det inte är matcher, säger Cecilia Karlén.

Det senaste initiativet från Guliganerna är att köpa virtuella bussbiljetter till bortamatcherna.

För att skapa glädje och framtidstro så spelar vi en stor roll i vår region och bygd och samhälle.

För en klubb som Elfsborg med mindre publik är pengabidraget från näringslivet relativt sett en större del än för storklubbarna, säger klubbchefen Stefan Andreasson. Det rasade direkt i och med coronakrisen. När företag inte vet om de själva kan överleva är det förståeligt att de inte ingår nya sponsoravtal, menar han.

– Det finns saker som är betydligt viktigare än fotbollen, både att folk blir sjuka och arbetslöshet, säger han.

Han har inte tid att vara orolig, men han vet inte hur det kommer att gå för Elfsborgs ekonomi. Perspektivet är vecka för vecka. Han säger att han tror att föreningen kommer att gå stärkt ur krisen, med supportrar som sluter sig samman och en organisation som får välja vad som egentligen är viktigt att ha kvar.

– Även om fotbollen är det viktigaste av det oviktiga, eller hur man nu säger, så märker vi ändå att för att skapa glädje och framtidstro så spelar vi en stor roll i vår region och bygd och samhälle, säger han.

”Det är en kulturgrej som har byggts upp under väldigt lång tid”, säger Magnus Carlson om draget kring läktarna. ”Där spelar även musik in. Jag är inte den enda som har skrivit om Hammarby.” Foto: Magnus Hallgren

Hammarby är landets största klubb sett till publik, och hade kunnat få det största ekonomiska tappet av alla när den försvann. Men en nattsvart framtidsbild om en säsong utan publik har på tre månader bytts till en klart tryggare situation, säger vd:n Henrik Kindlund.

Magnus Carlsons och David Ritschards låt blev dragplåstret i en kampanj för att säsongskortsinnehavarna inte ska begära tillbaka sina biljetter. Orden som de skrev: ”jag står kvar här min vän, vi är då nu och sen”, blev parollen. Supportrar gjorde musikvideon, allt gratis, allt skänktes till klubben.

Hittills har cirka 10.000 av de som har köpt säsongskort anmält att de behåller dem. Det innebär 20 miljoner i säkrade intäkter.

– Det är helt avgörande för oss, det stödet, säger Henrik Kindlund.

Alla klubbens 100 sponsorer har också sagt att de står kvar vid sina avtal, vilket ger 12, 13 miljoner. ”Stödplåtar”, virtuella biljetter, har gett ytterligare ett par miljoner.

Vad säger det om era supportrar, att de betalar för någonting som de inte får?

– De ser ju inte sig själva som kunder. De är supportrar på det sätt som ordet verkligen betyder, säger Henrik Kindlund.

De är supportrar på det sätt som ordet verkligen betyder.

Hammarby förlorar fortfarande ungefär en miljon per match på att inte kunna ha publik, uppskattar Henrik Kindlund. Men tillsammans med att tv-pengar och pengar från Sefs centrala sponsoravtal kommer in när säsongen nu kan spelas, lönesänkningar och korttidspermitteringar hos personal och spelare och att spelarmarknaden trots farhågor ser ut att leva, så kan klubben nu sikta på att inte bara överleva utan upprätthålla en viss nivå i organisationen.

– Som det ser ut nu med stödet som vi får från supportrar och sponsorer så känns det ändå görbart det här, att vi ska kunna behålla ett bra herrlag och ett bra damlag och kunna satsa framåt när coronakrisen är över, säger Henrik Kindlund.

Magnus Carlson säger att han alltid försöker hjälpa Hammarby, men särskilt nu.

– Det är klart att i nödsituationer, då vill man hjälpa den man älskar. Så är det ju för de flesta. Man vill stötta det man bryr sig om, speciellt i nödsituationer, och jag skulle säga att det är en typ av nödsituation nu för klubbarna ekonomiskt. Det är helt klart att det är så. Alla klubbar behöver stöd, säger Magnus Carlson.

● ● ●

Även Zlatan har lockats av allsvenskan, och samtidigt hamnat på kollisionskurs med en del av den. ”Jag tycker inte att man köper in sig i fotboll. Punkt”, säger supportern Cecilia Karlén. Foto: Henrik Montgomery/TT

Hammarby är inte bara ”arbetarlaget”, och Södermalmsområdena ”Sofia, Maria, Katarina” – ”och hela Söderort” som Magnus Carlson och David Ritschard sjunger, utan ägs också till nästan hälften av det amerikanska bolaget Anschutz Entertainment Group. Det innebar att Zlatan Ibrahimovic kunde köpa en fjärdedel av klubben i höstas.

Sveriges största fotbollspersonlighet genom tiderna blev både en del av den allsvenska fotbollen och kolliderade totalt med den.

Malmö FF-fansen som trodde att deras stads store son skulle vara dem trogna blev så upprörda att statyn över honom revs ner. Sedan gjorde virusvåren att Zlatan åkte hem till Sverige och till och med började träna med Hammarby.

– Jag tycker att han passar in i Hammarby faktiskt, i hela den här Nacka Skoglund-världen. Underhållning. Det är Hammarby, säger Magnus Carlson.

Sedan pratar han om att Hammarby har varit bra på att inte klanka ner på andra lag, rivaliteten är en så liten del.

– Hoppas att Zlatan är med på det tåget också, lägger han till.

Finns det någon risk med Zlatan?

– Zlatan är ju symbolen för den moderna fotbollen, fotbollsspelare som är som stora filmstjärnor eller popstjärnor, och spelarna är viktigare än klubben, de byter klubbar och blir som megastjärnor. För oss hammarbyare är det ju kollektivet som är viktigt. Men, så länge Zlatan förstår det...

För oss hammarbyare är det ju kollektivet som är viktigt. Men, så länge Zlatan förstår det...

Elfsborgaren Cecilia Karlén har ingen relation till klubbarna som berörs, men hon har en uppfattning som supporter. Hon skrattar, men formulerar samtidigt skarpa ord om sin syn på Zlatans intåg i allsvenskan.

– Jag tycker inte att man köper in sig i fotboll. Punkt. Och jag kan förstå att Malmö är arga. Och jag förstår inte att Hammarby vill det här. Jag säger: skäms Zlatan, och skäms Hammarby.

Katarzyna Herd säger att Zlatan påminner om att fotbollen inte bara är en sak.

– Det finns andra berättelser om fotboll, inte bara att vi kan komma tillsammans och vara som till exempel Andreas Granqvist, som inte tog betalt av Helsingborg för att hjälpa klubben ekonomiskt. Det är det där vi vill höra. Men det är bara en bit. En annan bit är den här väldigt aggressivt kommersiella, ”jag ska vara en vinnare”, säger hon.

Och för Hammarbys del så finns det hopp om att klubbens identitet är så stark så att den kommer att överleva till och med Zlatan, menar hon.

– Om man tittar på andra klubbar som han har varit i, så är det inte så att de bryter ihop och slutar existera när han har lämnat. Han är bara en av många. Det är så man skriver mytologi, man har en punkt i historien som är knuten till plats och tid. Men han är bara en punkt i en jättestor bild som man kan frammana av fotbollen.

● ● ●

Vanligtvis träffas de på lokal på Söder inför matcherna, nu kommer Magnus Carlsons fotbollsgäng att ses hemma hos honom. Foto: Magnus Hallgren

Vi passerar Folkungagatan och Götgatan. Här har tiotusentals gått gatan ner och över bron tillsammans varje vår de senaste åren, i den återkommande marschen till Hammarbys första hemmamatch för året.

– Hammarbys matcher drar ju för fan 25.000 nu för tiden, det är mer än vad det är på en Rolling Stones-konsert, säger Magnus Carlson.

På söndag möter Hammarbys herrlag Östersund i allsvenskan, damerna möter AIK i elitettan. Publiken får stanna hemma.

Elfsborg möter lokalrivalen IFK Göteborg. Cecilia Karlén är inte nöjd förrän hon själv får gå på fotboll, säger hon. Men det är skönt att någonting kommer i gång.

– Det känns jättekonstigt att titta på tv och att det faktiskt är det enda alternativet den här gången. Men det här året måste man ändå inse att jag vill se Elfsborg, och är det då via tv:n så får jag se det på tv eller lyssna på radion, säger hon.

Cecilia Karlén är medlem i supportergruppen ”Gulsvarta systrar”. Foto: Privat

Magnus Carlsons matchgäng ska samlas igen, hemma hos honom. Alla ska köpa stödplåt.

– Saknaden är ju enorm. Det ska bli så jäkla kul att bara få se matcher, faktiskt. Först var det lite sådär att nä, man kanske skulle vänta tills det är publik, för fotboll utan publik är ju inte samma sak. Speciellt inte Hammarbys matcher. Men spelarna måste få spela nu, säger han.

Magnus Carlsons och David Ritschards låt ”Vi ses snart igen”: