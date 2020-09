I pandemins spår: Lönekostnaderna har sänkts med 50 miljoner

SHL går en speciell säsong till mötes där ingen ännu vet hur det blir med publiken eller om en eventuell smittspridning kan komma att vända upp och ner på spelschemat.

Mitt i osäkerheten ska de 14 SHL-klubbarna balansera mellan att skapa ett slagkraftigt lag och samtidigt inte riskera att köra klubbens ekonomi i botten.

Enligt mätningar som SHL har gjort har den totala lönekostnaden i ligan inför den här säsongen minskat med nästan 50 miljoner kronor.

Det och mycket annat berättar Johan Hemlin när DN träffar honom några dagar före lördagens säsongspremiär.

Du är numera inte bara sportchef för SHL, Svenska hockeyligan, utan också vice vd. Vad innebär det?

– Att säkerhetsavdelningen, domarorganisationen och situationsrummet också ingår i mitt ansvarsområde, men där har jag hjälp av duktigt folk. Tomas Thorsbrink på domarsidan, Abbe Törsleff när det gäller säkerheten och Christer Lärking när det gäller situationsrummet, de sköter det operativa och är självgående. De lägger ner otroligt mycket tid och energi och har fullt mandat att driva de här frågorna, även om vi självklart har en kontinuerlig kontakt.

Förra SHL-säsongen avslutades inför tomma läktare. Foto: Adam Ihse/TT

Hur jobbar ni den här speciella säsongen för att minimera riskerna för spridning av smitta?

– Vi sjösatte tidigt det så kallade verksamhetsprotokollet som vänder sig till spelare, ledare och domare. I det finns allt ifrån hur vi byter om och hur vi åker in på isen till hur vi reser och tackar efter matcherna.

– För att vara säkra på att vi den här gången verkligen nådde ut till alla har jag därför inte bara haft möten med sportcheferna – som annars har som uppdrag att föra budskapen vidare – utan också haft telefonmöten med samtliga lags coacher, med materialarna, medicinska teamen och också haft telefonmöten där tre-fyra spelare från varje lag har varit med.

– Genom att göra på det här sättet har vi kunnat vara mer konkreta till respektive grupp hur de här reglerna/restriktionerna påverkar dem. Det är något som vi tycker har fungerat väldigt bra.

– Del två i verksamhetsprotokollet rör vad som ska hända vid misstänkt eller bekräftad smitta i laget. Varje morgon har alla spelare och ledare ”egenkontroll” där de ska svara på frågor som typ ”Har du halsont?”, ”Är din partner sjuk?” och så vidare. Om svaret på någon av frågorna är ja får de inte komma till jobbet utan att först ha kontaktat medicinskt ansvarig. Det här gör att det medicinska teamet tidigt varje morgon får en signal om det är något oroväckande.

– Skulle det vara så kontaktar de i sin tur sin sportchef som sedan kontaktar mig. Är det en situation där det är flera sjuka spelare – i protokollet uppges fem spelare som en riktlinje – kan vi i vår tur kontakta Svenska ishockeyförbundet och efter beslut i tävlingsnämnden ställa in en match.

– Observera att fem spelare är en riktlinje, inte ett fastslaget antal. Varje fall är unikt, och det är den medicinska bedömningen rörande riskerna för smittspridning som avgör.

Flytta matcher ser SHL:s sportchef och vice vd Johan Hemlin som ett mindre problem. Foto: Barzan Dello

Vad ser du själv som den största utmaningen den här säsongen?

– Nu får du ge mig några sekunder för nu måste jag sortera lite, säger Johan Hemlin med ett leende.

Efter en kort stund av tystnad fortsätter han:

– Just nu är det att paketera all den information som kommer in – alla val som vi måste göra och den anpassning som måste ske – och på ett tydligt och effektivt sätt få ut den till samtliga 14 klubbar. Det är något som vi har jobbat med sedan mitten av juli, och något som vi kommer att få fortsätta jobba med under hela säsongen.

– Nummer två är att försöka fokusera på det som vi kan påverka, och inte lägga all för mycket energi på saker som vi inte kan påverka.

– Nummer tre är att säkerställa att vi kan genomföra en hel säsong så att vi inte får ett avbrott som förra säsongen.

Är du orolig för hur ni ska få ihop matchschemat om ni måste börja flytta matcher?

– I förhållande till det jag svarade på den förra frågan är saker som att flytta matcher bara smågrejer. Självklart blir det ett pussel som innebär en ökad arbetsbörda, men det är något som jag är helt säker på att vi kan hantera.

Samtidigt som flera SHL-klubbar går ut och säger att de inte klarar en säsong utan publik – och efterlyser stöd från staten – har många lag värvat friskt under försäsongen. Hur går det ihop?

– Vi gjorde nyligen en mätning där vi tog ett snitt på lönerna i mars jämfört med snittlönerna i augusti och det har skett en väsentlig nedgång i klubbarnas lönesnitt.

– Procentuellt handlar det om en sänkning på runt nio-tio procent, vilket innebär knappt tre och en halv miljon i snitt per klubb (knappt 50 miljoner totalt).

– Det är viktigt att poängtera att sådana här mätningar är preliminära, och att det åt båda hållen kan finnas felkällor allt ifrån sjukskrivningar till hur klubbarna kan ha beräknat en sign on-bonus, men tendensen är tydlig.

– Vi har också tittat på antalet värvningar som är gjorda. Där har vi jämfört med hur många som är gjorda fram till dagens datum jämfört med hur många som gjordes under hela förra säsongen – vilket naturligtvis gör att siffrorna haltar något – men där ligger vi just nu nästan 40 procent lägre. Nu har ju klubbarna fortfarande tid på sig att fylla på trupperna men jag har svårt att tro att vi kommer att komma upp i samma siffror som förra säsongen. En 40-procentig minskning är en stor minskning.

– De här siffrorna tycker jag visar att klubbarna har gjort ett stort jobb för att minska kostnaderna.

Har det – med tanke på den osäkra ekonomiska situationen – funnits några diskussioner om att ”stänga ligan” för en säsong och inte flytta ner något lag, eller till och med utöka antalet lag nästa säsong så att ett eller två allsvenska lag flyttas upp även om inget flyttas ner?

– Nej, det har inte varit någon skarp diskussion eller något förslag på bordet varken rörande det ena eller det andra scenariot.

För det är inte så att vi blundar för de här frågorna. Vi är väldigt medvetna om vilken press både spelare och ledare är satta under.

Det är drygt sex år sedan som du lämnade jobbet som sportchef för Linköping för att bli sportchef för ligan. Vad är du mest stolt över att ni har genomfört/förändrat under de här åren?

– Internt tycker jag att vi har fått bra ordning på rutiner, processer och avtal. Det finns en struktur som kanske inte vanligt folk ser men som jag hoppas och tror märks inom organisationen.

– Samma sak går att säga om säkerhets- och domarsidan. På säkerhetssidan jobbar i dag hela Hockeysverige tillsammans, och när det gäller domarsidan har vi de senaste åren tagit stora kliv. I dag har vi professionella domare, vi har fått ett situationsrum och så vidare.

– Vi har också fått bra rutiner och avtal när det gäller frågor som hur vi ska göra med inlånade spelare, hur vi ska agera med NHL-proffsen och så vidare.

Vad det också skälet till att ni snabbt var överens om att till skillnad från de allsvenska lagen inte tillåta NHL-spelare på korttidskontrakt under inledningen av säsongen?

– Ja, absolut. Jag tog upp frågan med de 14 sportcheferna, men med siffrorna 14–0 var alla överens om att vi skulle hålla den linjen vi tidigare har kommit överens om.

– Min roll i en sådan process är att bringa ordning och reda och se till att det är fair play. Hade klubbarna kommit tillbaka och sagt att de hade velat ha korttidslån hade vi tittat på det.

Under de senaste åren har flera hockeyspelare såväl i Sverige som utomlands berättat om psykisk ohälsa. Hur jobbar ni med de här frågorna?

– Den här frågan vilar på flera ben. När det gäller de enskilda fallen är det ett arbetsgivaransvar där varje klubb måste hitta sätt att jobba med frågan, men från centralt håll försöker vi självklart stötta på det sätt som vi kan.

– Förra året var till exempel Johan Andersson och Fredrik Svensson (tidigare elitspelare) ute och besökte klubbarna där de träffade spelarna som gick på hockeygymnasium. Under de här träffarna pratade de om allt från spelmissbruk till vad som ingår i rollen som elitspelare.

– De kommer fortsätta med det även den här säsongen, även om formen inte är helt klar. Att låta unga spelare möta före detta spelare på det här sättet är något som vi tror mycket på.

– Utöver det har vi i SHL ett väldigt nära samarbete med Sico (spelarnas fackförbund) och diskuterar regelbundet de här frågorna. För det är inte så att vi blundar för de här frågorna. Vi är väldigt medvetna om vilken press både spelare och ledare är satta under.

