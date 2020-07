”I Vasaloppet kan Johaug inte gå in och dominera”

För att öka intresset kommer Marcialonga, Jizerska Padesatka, Vasaloppet och Birkebeinerrennet, som går under samlingsnamnet The Grand Classics Event, få ökad status under Ski Classics.

Den totala prissumman höjs till 30.000 euro i varje lopp, övriga sju långlopp betalar ut 20.000, och vinnaren får 300 poäng jämfört med 200 i övriga lopp.

– Till grand slam kommer alla vara formtoppade precis som till Wimbledon och Franska öppna, det är mer prestige att vinna de här loppen, säger David Nilsson, vd för Visma Ski Classics.

För att göra en grand slam måste åkaren vinna samtliga fyra lopp under en och samma säsong.

– Jag har ju vunnit tre av de fyra loppen tidigare men det blir oerhört svårt att ta en grand slam för det är olika typer av lopp, säger Britta Johansson Norgren som tävlar för Lager 157 Ski team.

Bild 1 av 2 Vasaloppet är Marit Bjørgens nya mål när hon drar på sig en tävlingsdräkt igen. Foto: Jonas Lindkvist Bild 2 av 2 Britta Johansson Norgren tror att Bjørgen kan bli farlig i Vasaloppet. Foto: Ulf Palm/TT Bildspel

Säsongen ser ut att bli extra intressant på damsidan då Marit Bjørgen, den bästa kvinnliga skidåkaren genom tiderna, gör comeback i spåren som långloppsåkare.

– Jag har varit utanför spelet i två år och har saknat att ha ett konkret mål att jobba mot, säger Bjørgen till NRK.

Den 40-åriga norskan har lockats till Team Ragde Eiendom och huvudmålet är att vinna Vasaloppet.

– Är det någon som skulle kunna vara borta i två år för att sedan vinna Vasaloppet så är det Bjørgen. Jag har stor respekt för henne och hon är med på lägren, hur många lopp hon kommer att åka vet jag inte. Det blir jättespännande och höjer motivationen för mig, säger 37-åriga Johansson Norgren.

Svenskan tror att Bjørgen kan få problem med stakningen.

– Jag hoppas att min erfarenhet och de år som jag tränat stakning ska ge mig ett litet försprång.

David Nilsson har varit i kontakt med Bjørgens norska team och fått klart för sig att satsningen är seriös.

– Hon vill prestera i Vasaloppet men är väl medveten om att hon inte kommer göra det om hon inte åker andra långlopp. Det kommer ta ett halvår för Bjørgen att komma i maxform, tippar Nilsson.

Therese Johaug ska ha första prio på världscupen, men att hon också ska åka långlopp anser Britta Johansson Norgren visar att statusen höjts för Ski Classics. Foto: Jonas Lindkvist

Therese Johaug, som dominerat världscupen de två senaste säsongerna, blir också hon en del av långloppscupen när hon nu gått med i samma team som Bjørgen och får Jörgen Aukland som sportchef.

– Jag tror att Therese är väldigt intresserad av nya utmaningar. Världscupen går väl före men vi får se om hon kommer till våren. Det är roligt att hon vill vara med och köra långlopp, det visar att statusen på Ski Classics höjts bland världscupsåkarna. På Vasaloppet kan inte Johaug gå in och dominera men det finns fina lopp på våren som passar henne bättre, säger Johansson Norgren.

David Nilsson tror att 32-åriga Johaug kommer köra loppen i slutet av säsongen.

– Om hon är frisk och kry kommer Therese åka de sista långloppen, vi har en väldigt lång säsong framför oss. Hon är kontrakterad med förbehåll att hon ska prioritera världscupen. Men hon kommer att dyka upp, kanske till och med till Marcialonga och de lopp som följer, säger Nilsson.

Joahug var på väg till Vasaloppet redan i mars i år.

– Hon var redo med en egen privathelikopter för att flyga från Lahtis men hon fick nej från norska landslagets tränare, berättar Nilsson.

Britta Johansson Norgren stakade sig fram till seger i Vasaloppet 2019 – en av 21 långloppstriumfer. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

David Nilsson ser Britta Johansson Norgren, som stakat i mål som etta i 21 långlopp och vunnit Ski Classics sammanlagt fem gånger, som en möjlig grand slam-segrare.

– Britta ska kunna göra det, hon har varit så dominant, konstaterar Nilsson.

Britta Johansson Norgren har vunnit Marcialonga och Jizerska Padesatka tre gånger, Vasaloppet vann hon 2017 och 2019 men i Birkebeinerrennet har hon som bäst slutat tvåa två gånger.

– Jag har under några år haft som mål att vinna Birkebeinerrennet men aldrig lyckats. I min träning finns grand slam med som motivation för att se till att jag har mina bästa dagar då.

Problemet med Birkebeinerrennet är att det är ett flertal tunga uppförsbackar vilket försvårar för åkare som stakar sig igenom hela loppet, Johansson Norgren är en av dem.

– Det är ingen tjej som vunnit loppet med stakning, det vill jag gärna bli den första som gör.

Den gångna säsongen vann Britta Johansson Norgren ett av loppen i Ski Classics, Jizerska Padesatka. Lina Korsgren, 32 år, vann det prestigefyllda Vasaloppet. Birkebeinerrennet ställdes in på grund av coronapandemin.

– Svenskorna är nog inte superrädda för Bjørgen och Johaug i Vasaloppet. På de långa platta loppen får de väldigt svårt. Johaug är ju bra på att åka uppför. Birkebeinerrennet och Reistadløpet ska ju hon vinna för det är ju för klättrare, som i cykelns Tour de France, säger Nilsson.

Linn Sömskar väljer att satsa på långlopp. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Linn Sömskar, 31-åring med SM-guld i stafett från 2018, är ny i Ski Classics och ska tävla för nya finska Team Nordic Athlete där norrmannen Eide Pedersen värvats in som den stora stjärnan och trefaldige Vasaloppsvinnaren Oskar Svärd är med i den sportliga ledningen.

Linn Sömskar får sällskap av 25-åriga Hedda Bångman som efter tre års studier i USA väljer att satsa på långloppscupen.

– Det är jättekul att det kommer in nya svenska tjejer, vi har ju visat att vi är lite ledande när det gäller långlopp, säger Johansson Norgren.

Johansson Norgren tar upp samarbetet med vallaren Urban Nilsson som vallade när hon var med i längdlandslaget.

– Urban har kontakter och mycket erfarenhet och kommer bli ett perfekt komplement till Marcus Laggar, säger Johansson Norgren.

Urban Nilsson lämnade längdlandslaget för ett år sedan och är nu engagerad i Lager 157 Ski team.

– Det är förstås jätteroligt att Urban är med, ju fler kompetenta ledare och åkare som vill vara med desto bättre för långloppcupen. Det är spännande att se hur teamen hela tiden utvecklas, både i Sverige och i Europa, säger David Nilsson.

Anders Aukland, en av de mest kända långloppsprofilerna, fortsätter. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/Bildbyrån

Cykeltränaren Mattias Reck ökar sina insatser inom skidåkningen. Inför den här säsongen hjälper han inte bara landslagsåkare Calle Halfvarsson med träningen.

Reck blir också en av tränarna för Team Ramudden där Lina Korsgren och 24-åriga Ida Dahl, som kom trea i ett långlopp i fjol och dessutom tog hem ungdomströjan, ingår.

Redan förra säsongen tränade Reck Max Novak, 24-åringen som tog hem den rosa ungdomströjan på herrsidan.

– Reck kör en annan typ av upplägg, det handlar inte om två pass per dag utan ett annat tänk i träningen, säger David Nilsson.

Tore Bjørseth Berdal, norrmannen som vann Vasaloppet 2019 och Marcialonga 2020, lägger skidorna på hyllan. Det gör även landsmaninnan Kari Vikhagen Gjeitnes som också hon vann Marcialonga i vintras.

Jimmie Johnsson och Magdalena Pajala lägger av när Team Serneke lägger ned sin satsning.

– Men det är väldigt få som slutar. 47-årige Anders Aukland kör ett år till, berättar David Nilsson.

Lina Korsgren vann årets Vasaloppet – nästa år blir upploppet kortare. Foto: Ulf Palm/TT

Det långa upploppet i Vasaloppet, det mest prestigefyllda av samtliga lopp, kortas från och med 2021 vilket innebär att positioneringen inför sista rakan kommer bli ännu mer avgörande.

– När man kommer på upploppet så tror jag nog man gillar att det är lite kortare, det brukar vara rätt segt det där långa upploppet, säger Johansson Norgren med ett skratt.

Mållinjen, som varit i princip på samma plats sedan 1922, flyttas närmar kyrkan och Mora centrum.

– Man kommer flytta det stora Vasaloppstältet där målgången är i dag för att bereda plats för en rondell, förklarar Nilsson.

En ny målportal, som kommer att vara identisk med den nuvarande, kommer att uppföras cirka 100 meter före den tidigare mållinjen. Den nuvarande portalen, som blev permanent 1986, kommer att förbli på sin ursprungliga plats.

Ledningen för Ski Classics hoppas att säsongen kan komma i gång som planerat i slutet av november trots att Italien är ett av de länder som drabbats hårdast av covid-19.

Motionsloppet Marcialonga Running som går i september är i dagsläget tänkt att köras enligt planerna.

– Då är massloppen i gång igen i Europa om man säger så, säger David Nilsson förhoppningsfullt.