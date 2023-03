Idrotten ökar igen efter pandemin: ”Blev inte det stora bortfall som vi förväntat oss”

Erik Vesterlund beskriver i målande ordalag pandemins konsekvenser som en judomatch.

Sporten blev fasthållen av en motståndare med aldrig tidigare skådad kraft. Ingen visste hur lång matchtiden var. När judon började krångla sig ur greppet slog motståndaren till med en muterad taktik.

– Judo är en sport med extremt mycket närkontakt och vi kan inte träna på egen hand. Därför drabbades vi extremt hårt, men i dag kan vi konstatera att vi inte förlorat så många utövare som vi trodde, säger Vesterlund.

Erik Vesterlund, verksamhetsansvarig i Svenska judoförbundet. Foto: Jens Littorin

Det är ett glädjebesked han delar med flera andra sporter. Siffrorna från CIF visar att under pandemiåren 2020 och 2021 minskade aktivitetsnivån mätt i deltagartillfällen med 13 procent. Under hösten 2021 kom vändpunkten och idrottandet ökade då med sju procent jämfört med året tidigare. Under våren 2022 var motsvarande ökning 15 procent.

– Antalet deltagartillfällen är fortfarande lägre än före pandemin, men siffrorna visar att idrottsrörelsen är på väg att återhämta sig. Det blev inte det stora bortfall som vi förväntat oss, säger Johan R Norberg, utredare vid CIF, som poängterar att det kommer att dröja ytterligare innan vi ser de totala konsekvenserna av pandemin.

Restriktionerna slog särskilt hårt mot unga från 18 år och uppåt. CIF:s siffror visar att denna kategori börjat hitta tillbaka till idrotten. Detsamma gäller vuxna med funktionsnedsättningar, som är den grupp som växt mest procentuellt.

Barn- och ungdomsidrotten ökar igen efter pandemin Förändring i procent mellan våren 2021 och våren 2022 av aktivitetsnivåer (deltagartillfällen) i de 20 största specialidrottsförbunden, barn och ungdomar 7–25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns). Källa: Riksidrottsförbundet/LOK-stöd

Stefan Bergh, Riksidrottsförbundets generalsekreterare, gläds åt siffrorna. Han berättar att bara under 2021 tappade svensk idrott 700 000 träningstillfällen jämfört med tidigare år och han ser flera orsaker till att idrotten nu ser ut att gå relativt helskinnad ur krisen.

Regeringens pandemistöd till idrotten på totalt fyra miljarder kronor var det största av alla länder i Europa.

Svensk idrott är välorganiserad och många specialidrottsförbund ställde om snabbt och hittade nya arbetssätt.

– Och så hade vi alla dessa ideella ledare som slog knut på sig själva för att idrotten skulle kunna fortsätta att existera, säger Bergh och hävdar att hundratals idrottsföreningar räddats från att gå under.

Samtidigt pekar Bergh på att det finns exempel på årskullar av ungdomar som gått förlorade i vissa sporter och lag. Handboll och innebandy är stora bollsporter som drabbades hårt.

Judon förlorade främst klubbar på landsbygden. Även om sporten erhöll förhållandevis lite av regeringens kompensationsstöd, som bland annat kunde användas till uteblivna evenemang, har man fått desto mer av det så kallade återstartsstödet. Erik Vesterlund hade dock gärna sett en ökad flexibilitet när det gäller antalet år som pengarna kan användas under.

Stefan Bergh säger att det handlar om ett stöd som ska användas just för återstart och att det i dagsläget inte är aktuellt att förlänga tidsperioden.

