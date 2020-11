Idrotten vill ha minst två miljarder i krisstöd

– Alla dessa idrottsledare som sliter runt om i Sverige måste få en känsla av att det trots all osäkerhet ändå finns någon form av stabilitet, fortsätter Eriksson.

Under det här året har Riksidrottsförbundet sammanlagt tilldelats 1,5 miljard kronor – 500 miljoner under våren och en miljard under hösten – i särskilt kompensationsstöd av regeringen på grund av pandemin.

Drygt 4.000 föreningar och förbund ansökte om stöd för perioden 12 mars-30 juni, och knappt 2400 föreningar för perioden 1 juli-30 september.

I en tid när smittspridningen har ökat igen ser RF:s Björn Eriksson det än viktigare att man växlar från ett kortsiktigt till ett långsiktigt perspektiv.

– Jag har velat se en ”scenario-planering”, och vi drog därför i igång ett arbete för att få ett underlag för hur det skulle kunna te sig om man slutar att tänka kvartalsvis, säger Björn Eriksson.

– Det är klart att man fortfarande kan göra olika grader av optimistiska och pessimistiska bedömningar av pandemin, men det har framträtt ett mönster som gör att vi tycker att vi har fått fram ett bra underlag.

Med det underlaget som grund lämnar nu RF nu in en framställan där de ber att regeringen avsätter minst två miljarder i kompensationsstöd för 2021.

– Vår bedömning är att behovet av statligt stöd, om pandemin blir långvarig och krisen ännu djupare, kommer att vara 500 miljoner per kvartal eller mer.

Riksidrottsförbundet vill också se en förlängning av stödet till korttidsarbete.

I september gjorde RF en analys av redovisat LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd) under första halvåret 2020. Analysen visade att antalet redovisade aktiviteter minskat med 7,6 procent jämfört med 2018 och 2019. Även antalet deltagartillfällen minskade rejält.

– Det är klart att sådana siffror oroar ur ett folkhälsoperspektiv. För man ska komma ihåg att rörelse är folkhälsa, säger Björn Eriksson.