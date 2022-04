Idrottens mjuka väg gjorde att fler fick coronapengar

På tisdagen släpper Riksrevisionen rapporten ”Operation rädda branschen” – en stor granskning av statens krisstöd till idrotten och kulturen.

Det handlar om det riktade coronastöd som har fördelats av sex organisationer från mars 2020 till juni 2021. För idrottens del sätts fokus på Riksidrottsförbundet (RF).

Under den granskade perioden fick svensk idrott nära 2,9 miljarder kronor extra i statligt stöd.

– De här stöden har fungerat på ett i huvudsak effektivt sätt, säger Gunnar Myrberg, projektledare vid Riksrevisionen, rent generellt om både idrottens och kulturens coronastöd.

– Vi tycker ändå att man har klarat av att på kort tid få ut mycket pengar, till många.

Visserligen får RF viss kritik för att man, inledningsvis, inte motiverat varför enskilda sökande nekats stöd – något som ändrades efterhand. Men till skillnad från flera av kulturens organisationer klarar sig idrottsrörelsen från mer påtagliga pekpinnar eller specifika rekommendationer.

Idrottens fördel, i jämförelse med kulturlivets, har varit att RF är ensam organisation för idrottsstöd, menar myndigheten. De föreningar som sökt krisstöd har redan varit ”kända” i verksamheten.

Därtill har RF i jämförelse med till exempel Statens kulturråd och Konstnärsnämnden haft en ”mjukare” approach till felaktigt ifyllda ansökningsblanketter, menar Gunnar Myrberg.

– Riksidrottsförbundet har på ett annat sätt tagit kontakt med de sökande och bett om kompletteringar, vilket gjort att fler i slutändan har fått pengar.

Det sistnämnda har motverkat något som skulle kunna ha blivit en snedfördelning av coronastödet, enligt Riksrevisionen.

Av rapporten framgår att den så kallade administrativa kapaciteten hos landets idrottsföreningar i många fall är betydligt svagare än vad RF själva har trott.

– Det har varit väldigt påtagligt i den här krisen att det har varit väldigt enkelt för vissa föreningar att ta fram det ekonomiska underlag som krävs medan det för andra har varit väldigt, väldigt svårt, säger Myrberg.

Det finns systematiska skillnader mellan idrotter, skriver Riksrevisionen. Och även skillnader sett till socioekonomisk hemvist.

Har det påverkat stödets träffsäkerhet?

– Vi tror att det kanske inte har påverkat så mycket som det skulle kunna ha gjort, just tack vare att RF har haft kontakt med de föreningar som lämnat in sämre underlag och begärt in nytt, säger Gunnar Myrberg.

– Samtidigt tar de här föreningarna ändå emot olika typer av stöd varje år, och då är det viktigt att kunna följa de pengarna. Det här är något som vi tror att idrotten kommer att behöva arbeta vidare med.

Riksrevisionen har granskat coronastödet till idrotten och kulturen. Foto: Roger Turesson

I övrigt bekräftar Riksrevisionen bilden av en ojämställd fördelning av coronastödet, inte minst från våren 2020 då stödet enbart baserades på intäktsbortfall. En stor del av stödet har gått till elitverksamhet och herridrott, snarare än breddverksamhet och damidrott.

Kritiken mot fördelningen av coronapengar inom idrotten har gått i vågor, särskilt mot modellen att bedöma intäktsbortfall. Bland annat har föreningar kritiserats för att ha angett fantasisummor.

– Men vi uttrycker det här som en räddningsoperation, säger Gunnar Myrberg.

– Hade man krävt en hundraprocentigt fungerande kontroll hade det gjort att pengarna kommit ut mycket senare. Sen är det självklart problematiskt om offentliga medel hamnar i fel fickor – men det har inte varit huvudmönstret.

Fakta. Riksrevisionens granskning av coronastödet ● Riksrevisionen, myndigheten med uppdrag att granska statliga myndigheter och verksamheter, har under ett års tid granskat statens riktade krisstöd till idrotten och kulturen under coronapandemin. ● Granskningsperioden avser mars 2020 till juni 2021. Under den perioden tilldelades idrotts- och kulturlivet tillsammans sju miljarder kronor. ● Granskningen omfattar regeringen och följande bidragsgivande organisationer: Riksidrottsförbundet, Sametinget, Statens kulturråd, Svenska filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond. Visa mer

