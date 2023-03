Idrottsprofiler känner sig starkare under ramadan: ”Ofta kan jag till och med träna bättre”

Onsdag 22 mars startar årets ramadan och för många innebär det att avhålla sig från att bland annat äta och dricka under de timmar som solen är uppe. Om man dock får i sig tillräckligt med energi när man väl äter så behöver inte träningen bli ett problem, det är inte minst thaiboxaren Zahra Al-Mougrabi ett bevis på. 16-åringen från Malmö har fastat ”på riktigt” under ramadan de senaste tre åren och berättar att hon inte gör några större förändringar i sin träning under tiden.

– Det är första veckan som kan skilja sig åt, kroppen ska vänja sig vid de nya rutinerna, men sen kommer jag successivt in i det, säger Al-Mougrabi.

I själva verket tycker hon att hon presterar bättre under fastan och menar att det är en kombination av det spirituella och fysiska som gör att hon känner sig både lättare och piggare.

– Ofta kan jag till och med träna bättre och hårdare än vanligt.

”Det viktigaste är, precis som om det var en vanlig dag, sömn och mat. Annars kommer det inte fungera alls”, säger Zahra Al-Mougrabi om träningen under ramadan. Foto: Lars Brundin/Sydsvenskan

Hon har vunnit EM-guld, VM-silver och fått titeln som svensk mästare två gånger och är alltså van vid en stor träningsmängd, men hon vill poängtera att även vanliga motionärer kan fortsätta träna under månaden.

– Det viktigaste är, precis som om det var en vanlig dag, sömn och mat. Annars kommer det inte fungera alls, säger hon.

– Såklart ska man också se till att få i sig tillräckligt med vätska.

I dag upplever skåningen personligen inte några problem med tränare som inte har förståelse för den muslimska traditionen, det har hon däremot fått erfara förr.

– Jag har haft en tränare som tydligt uttryckt att han tycker fasta och ramadan är dåligt.

Hon berättar hur han under flera träningar hintade henne och hennes pappa om att det inte var en bra grej och inte visade någon respekt för kulturen.

– Tyvärr finns det fortfarande människor som inte accepterar någon annans tro.

Hur tycker du att tränare, vars idrottare fastar under ramadan, ska tänka?

– Det första man bör göra är att prata individuellt med personen och se hur ramadan bäst funkar för den. Tränaren ska förstå och utbilda sig.

– Sen kan man utvärdera efter hand med personen under träningarna och kanske bygga upp träningen och vissa övningar på ett annorlunda sätt.

Emma Lindblom har jobbat som nutrionist på Riksidrottsförbundet i över tio år. Foto: Rebecca Willarp

Emma Lindblom, utbildad näringsfysiolog och dietist, instämmer med Zahra Al-Mougrabi om att man som tränare behöver vara lyhörd.

– Det är verkligen jätteviktigt att man har förstående tränare. Man måste förstå att ramadan inte riktigt är ett val, det är ju inte frågan om att inte göra det, det är en del av personens liv, säger hon.

Inför årets ramadan, som ligger förhållandevis bra med tanke på soltimmar, skulle Lindblom rekommendera att man tränar på kvällen när solen gått ner.

– Man kanske äter en lite mindre måltid, sen sticker ut och tränar, och sen äter man en ordentlig måltid.

Precis som Al-Mougrabi så ser hon inga problem med att träna under ramadan, men hon lyfter ändå ett varningens finger åt att ta ut sig för hårt om man inte är van.

– Är man en som tränar och vill prioritera sin träning under ramadan skulle jag säga att man ska vara planerad och anpassa det utefter sina förutsättningar.

Näringsfysiologen Lovisa Söderman har egna erfarenheter kring ämnet då hon tidigare hjälpt en fotbollsspelare i division ett under ramadan.

– Vårt huvudfokus var då att han inte skulle prestera sämre den månaden.

Hur la ni upp det?

– Det slutade med att han skulle hinna äta två gånger under perioden när solen hade gått ner, och då skulle han äta två portioner mat per tillfälle. Första tillfället var precis när solen gick ner och andra precis innan den gick upp igen.

Generellt tänker hon att de som vill fortsätta orka träna under ramadan ska försöka få i sig så näringsrik mat som möjligt de gånger man får äta.

– I och med att du har en begränsad tid på dig att få i dig allt så gäller det att optimera när du väl äter, så maten har en hög näringstäthet, säger hon.

Som exempel på detta räknar hon upp jordnötssmör, avokado och fet fisk.

Bilal Hussein tyckte det var svårare att fasta förr när han var ute och lekte på rasterna och samtidigt var tvungen att hålla koncentrationen uppe i klassrummet. Foto: Alex Nicodim/Bildbyrån

En som är väldigt noga med att få i sig näringsrik mat under ramadan är AIK:s Bilal Hussein, som har fastat under högtiden så länge att han knappt tänker på det.

– Jag försöker fylla på så mycket jag kan innan innan jag ska sova, säger han och tillägger:

– Bra mat, det är inte så att jag fastar hela dagen och går och äter godis direkt.

I somras gjorde Hussein sin 100:e tävlingsmatch med AIK och i stockholmslaget har han genom åren fått väldigt mycket hjälp kring hur han ska tänka och vad han ska äta för att orka träningspassen. Med tiden har han, liksom Al-Mougrabi, utvecklat en känsla kring att vara starkare under ramadan.

– Jag ser alltid fram emot det. Jag känner mig starkare, att jag har mer energi och det är en allmänt skön känsla.