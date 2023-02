In i dimman – justeringarna som kan avgöra medaljjakten i VM: ”Vädret är ett orosmoment”

För fyra år sedan stod Johan Hagström – som vanligt – bakom kikarsiktet under en världscuphelg i Oberhof. Men vad som inte var som vanligt var tanken som poppade upp i huvudet på den svenska skyttetränaren.

– Det är enda gången jag har tänkt, när jag står på en skjutvall, att ”nu skiter jag i det här”, berättar han.

– Det är det värsta som jag har varit med om här ... noll grader, kraftig vind och det spöregnade något helt otroligt. Alla fryser, det är blött överallt ... då ville jag åka hem.

Regnet strilar ner över hemmaåkaren Franziska Preuss och publiken under världscupen i tyska Oberhof 2019. Foto: Hendrik Schmidt/AP

Nej, vintersportmeckat Oberhof i forna Östtyskland är knappast känt för att kabla ut propagandabilder på skidskytte.

Utöver ovan nämnda fenomen är dimman som kan dra in över arenan ökänd.

– Det kan vara lite allt möjligt här, ofta samtidigt, säger svenska VM-åkaren Linn Persson inför årets VM.

– Men jag gillar ändå banan och stämningen, tillägger herrstjärnan Sebastian Samuelsson.

– Bortsett från vädret är det ett väldigt bra ställe.

Publiken står och skriker utan att de vet vad de skriker på – för de ser inte åkarna.

Carl Johan Bergman, i dag expert i Radiosporten, blev bäste svensk som nia när VM senast avgjordes i delstaten Thüringen i centrala Tyskland, 2004.

– Är man där i publiken vill man ju kunna se åkarna, säger Bergman.

– Men det har varit många tävlingsdagar i Oberhof där publiken står och skriker utan att de vet vad de skriker på – för de ser inte åkarna.

– Det är klart att det är synd om det blir sådana väderförhållanden. Och framför allt är det trist om det blir väderomslag under pågående race, så att det inte blir rättvist.

Sebastian Samuelsson i en världscupstafett i ett dimmigt Oberhof 2018 – en tävling som svenskarna dock vann. Foto: Jens Meyer/AP

Vi ska återkomma till just sikten och vad åkarna kan göra för justeringar för att ens se den svarta pricken som ska ner.

Men först några allmänna rader om de förväntade väderförhållandena.

Världscupen i Oberhof avgörs vanligtvis i januari. Att vinterns VM, som drar i gång på onsdag med mixedstafett, avgörs först i februari kan – kanske – innebära bättre förhållanden. Prognosen för de första VM-dagarna ser med Oberhof-mått oväntat positiv ut. Men förhållandena kan svänga snabbt.

– Det kan ju fortfarande bli dåligt väder så klart, säger skyttetränaren Johan Hagström och fortsätter att lista sina Oberhof-minnen:

– Jag har varit med om kopiöst snöfall men även ”monsunregn”, väldigt tjock dimma och mycket vind.

Sveriges tyske huvudtränare, Johannes Lukas, försöker dock se ljust på saken:

– Det är senare på året, så jag hoppas att Oberhof visar sig från en bra sida.

Publik i ett regnigt Oberhof. Arkivbild. Foto: Martin Schutt/TT

Tomas Mårtensson är Sveriges olympiska kommittés meteorolog.

Han kommer att bistå skidskyttarna med prognoser inför varje tävlingsdag, och är på plats dagarna före VM-premiären.

– Oberhof är ju ökänt i skidskyttekretsar, ofta dålig sikt eller mycket nederbörd, summerar Mårtensson.

– Det är lite unikt och utsatt eftersom det inte är Alperna, utan en egen bergskedja (Thüringer Wald) inne i Tyskland. Den går nästan upp till tusen meter, 800–900 meter, och när det blir moln över plattlandet på någon av sidorna så driver de lätt in över de här bergen och det upplevs förstås som dimma.

Oberhof är ju ökänt i skidskyttekretsar.

Kan det vara en skillnad i februari gentemot januari?

– Jag har inte gjort någon sådan undersökning, men det är klart att det är lite längre fram på säsongen. Det borde kunna bli lite varmare, men det är nog små skillnader.

Är sikten och dimman ett orosmoment inför VM?

– Vädret är ett orosmoment, absolut. Det är det alltid i Oberhof, är skyttetränaren Johan Hagström snabba svar.

Huvudtränaren Johannes Lukas:

– Vädret kan skifta väldigt fort. Man kanske skjuter in under blå himmel men sen blir det dimma under loppet. Så man måste vara beredd på det. Men det tränar vi på nu de sista dagarna.

För skidskyttarna gäller det att hitta den svarta pricken. För att se den bättre i dimma kan de byta den så kallade kornringen längst fram på gevärssiktet. Foto: Jonas Lindkvist

För att se bättre i dimma kan en skidskytt göra två olika justeringar på sin bössa:

Släppa in mer ljus via den så kallade irisbländaren på dioptern, närmast ögat. Eller byta den så kallade kornringen längst fram på gevärssiktet.

– Det handlar om samma principer som på en kamera, säger tidigare skidskytten Carl Johan Bergman.

– När det blir sämre ljus måste man ju få in mer ljus i ögat och in i dioptern. För när det blir för mörkt blir det svårt att tolka kontrasten av en svart prick mot en vit dimma.

● Det första sättet – att justera dioptern – är ett så pass enkelt ingrepp att det till och med skulle gå att göra under ett lopp. Irisbländaren justeras varje dag utefter ljusförhållanden, och åkarna är vana att göra det på några sekunder.

– Det handlar om att justera hålet genom dioptern. Man kan göra det större och mindre, säger Johan Hagström.

– Är det väldigt, väldigt ljust ute har man ett lite mindre hål – så man får in mindre sol eller ljus i dioptern. Och är det väldigt mörkt eller väldigt dimmigt så öppnar man upp, så att det i stället blir ett väldigt stort hål, och mer ljus.

● Byte av kornring är däremot ett något större ingrepp, som helst görs i samband med den så kallade inskjutningen före en tävling:

– Och sen ska man ju hinna skjuta med den nya och se att det fungerar. Att det känns bra. Annars får man byta igen, och då tar det några minuter.

Vid väldigt mycket dimma kan åkarna byta till en kornring med större hål för att få in mer ljus. Foto: Jonas Lindkvist

Kornringen – en tunn metallring längst ut på siktet – har som funktion att hjälpa skytten att klart visa när geväret är riktat mot måltavlans mitt.

– Om det kommer in jättemycket dimma, som det kan göra i Oberhof, så sätter man in en kornring med mycket större hål för att få in mer ljus. Då kan man på ett lättare sätt hitta en svart prick i dimman, säger Hagström och Bergman förklarar vidare:

– Har du bara en liten ljusstripa runt din svarta prick är det väldigt svårt att se den där svarta pricken, för det blir så grått alltihop. Men med en större ring får du mer ljus runtomkring och kan identifiera det här ljusgråa objektet i den vita dimman.

Sveriges skyttetränare Johan Hagström. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Tidigare skidskytten Carl Johan Bergman, i dag expert i Radiosporten. Arkivbild. Foto: Anders Wiklund/TT

Att göra justeringarna är dock ingen garanti för att träffa, eller ens att se.

Särskilt inte om dimman är så tät att pricken inte får någon skarp kant utan flyter in i bakgrunden.

Det har hänt att åkare tvingats chansa i grådiset.

Går det att träna på?

– Det handlar mer om det rent optiska. Ser jag eller ser jag inte? säger Linn Persson.

– Är det tillräckligt svart får man hoppas att det man ser är pricken, och så trycker man av.

Det är upp till de aktiva själva att bestämma sig för ändringarna. De ska kunna utföra dem själva, men får ofta hjälp – särskilt när tiden är knapp inför ett lopp.

– Det är lite pilligt att byta, det gör att man kan bli kall om fingrarna, och det är lite struligt. Så har vi tid brukar vi byta åt dem, säger Hagström och syftar på sig själv och skyttetränarkollegan Jean-Marc Chabloz.

VM-arenan i Oberhof. Arkivbild. Foto: Hendrik Schmidt/TT

Svenska VM-medaljhoppet Elvira Öberg skrattar.

– Jag kan göra det själv. Men ibland vill Jean-Marc göra det ändå av någon anledning!

– Han är lite rädd när vi ska börja skruva. Men byta kornring är väldigt enkelt, man bara skruvar upp en grej längst fram på siktet och byter ut ringen.

Svenskarna har tränat på justeringarna för att vara bekväma i det, säger den trefaldiga OS-medaljören.

Hon får medhåll av storasyster Hanna Öberg.

– Det är klart att dimman kan störa sikten lite. Jag tycker att jag sällan har problem med det, men det är lite olika hur man tacklar det.

Klart är att rätt justeringar kan innebära VM-medaljer, medan fel kan göra att åkarna missar både tavlan och pallen.

Carl Johan Bergman världscupdebuterade just i Oberhof, i en stafett år 2000:

– De goda skyttarna, som känner ett lugn, är de som kommer kunna dra nytta av det här, säger han.

– Och de som har varit med förut, som har testat allt i alla väder.

Skidskytteträning i Oberhof 2019. Foto: Martin Schutt/TT
Linn Persson, i gult, i en världscupstafett i Oberhof 2018. Foto: Jens Meyer/AP

