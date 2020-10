Indianernas lagkapten kan bli historisk: ”Kör bra när det gäller”

Pontus Aspgren har kört för regerande svenska mästarna Smederna de senaste tre säsongerna då klubben tagit lika många guld. Han var kontrakterad av Smederna även denna säsong, men när Eskilstunalaget drog sig ur ielitserien för att föreningen inte ville köra utan publik blev det ett klubbyte för Aspgren.

– Kumla ligger bra till logistiskt från Avesta där jag bor. Indianerna är en bra och seriös klubb. Det var faktiskt ett ganska enkelt val att skriva på när Smederna inte valde att köra, säger Pontus Aspgren.

Men den stympade elitserien med endast åtta matcher, på grund av coronapandemin, blev ingen succé för Indianerna som slutade sexa i tabellen.

I slutspelet gick det betydligt bättre.

Kumlalaget slog enkelt ut Dackarna i kvartsfinal och Västervik i semifinal.

– Det har varit en speciell säsong som vi inte ens visste om den skulle gå att genomföra. Vi har inte kört med samma lag i varje match. Men nu har vi spetsat till truppen, säger Pontus Aspgren.

Nu väntar femman Masarna med bland andra rutinerade förare som Nicki Pedersen och Antonio Lindbäck i laget.

– Jag tycker vi har det bästa laget på papperet och starka gubbar rakt igenom. Med den jämnhet vi har tycker jag vi ska slå Masarna över två matcher. Men Masarna är otroligt duktiga i Avesta, säger Pontus Aspgren som själv bor i staden.

Men tisdagens första SM-final körs i Kumla.

Den andra på onsdag i Avesta.

– Jag har inte varit mas på sju år. Men fansen där vet vem jag är. Det blir lite speciellt att köra en SM-final i hemstaden och inte representera laget där. Men det ska bli fantastiskt roligt att köra, säger han.

Indianerna har inte vunnit SM-guld sedan 1991, samma år som Pontus Aspgren föddes.

– Då är det dags nu. Masarnas SM-guld 2000 kommer jag ihåg. Då var jag nio år och stod på läktaren och hejade fram bland andra Tony Rickardsson, säger Pontus Aspgren som var på vippen att kvalificera sig för årets GP–säsong.

– Jag var otroligt nära att kvala in. Jag ledde inför sista heatet, men så gick motorn sönder. En poäng hade räckt så hade jag varit klar. Surt. I år kom pandemin och kvalet ställdes in. Jag får satsa på att försöka kvala in till 2022, säger Aspgren som är redo för sin fjärde raka SM-final.

– Jag siktar på ett fjärde raka guld också, säger han optimistiskt,

