Inför den allsvenska guldstriden – här är förutsättningarna

BK Häcken, 44 poäng

Spelarna som lämnat

Göteborgslaget har tappat två startspelare under sommarfönstret. Mittfältskuggen Gustav Berggren har sålts till polska Raków Częstochowa, medan yttern Leo Bengtsson gått vidare till cypriotiska Aris Limassol. Även andramålvakten Jonathan Rasheed och mittfältsveteranen Alexander Faltsetas har lämnat till de allsvenska konkurrenterna Värnamo respektive Helsingborg.

Sommarvärvningarna

Tvillingbröderna Simon och Samuel Gustafson är återförande i Göteborg i höst. Häcken plockade nämligen hem Simon från FC Utrecht i juli. Senare i augusti presenterades sedan en av fönstrets mer uppmärksammade värvningar då Tobias Sana stod i svartgul tröja på Bravida arena. Mittfältaren bröt kontraktet med lokalrivalen IFK Göteborg tidigare i somras.

Spelprogrammet

Häcken har inget spel i Europa att ta hänsyn till, och kan därmed lägga fullt fokus på den allsvenska hösten. En rad större utmaningar finns däremot fortfarande kvar i spelschemat. Stockholmsmatcher mot Hammarby och Djurgården följs sedan upp med en tuff avslutning med matcher mot AIK, Malmö FF, IFK Göteborg och IFK Norrköping.

Tränaren

Per-Mathias Högmo tog över Häcken förra sommaren. Det var då minst sagt en klubb i kris, då Häcken återfanns på jumboplatsen i allsvenskan. Efter en förbättring under hösten har allt lossnat i år. Få var de som hade Göteborgslaget som guldfavoriter inför säsongen, men nu står laget som serieledare med två tredjedelar av serien spelad. Frågan är om Högmo kan leda laget hela vägen till SM-guldet.

Tränaren Per-Mathias Högmo tog över det dåvarande jumbolaget Häcken i fjol. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Tre viktigaste spelarna i slutstriden

Om Per-Mathias Högmo ska leda Häcken till SM-guld är det Alexander Jeremejeff som ska skjuta seriesegern till Hisingen. Anfallaren har stått för en strålande säsong med 20 mål på 19 spelade matcher. På mittfältet blir hemvändaren Simon Gustafson en nyckel medan en frisk Peter Abrahamsson i målet behövs.

Djurgården, 41 poäng

Spelarna som lämnat

Det ryktades om europeiskt intresse för succémittbacken Isak Hien under hela sommaren. Till slut föll valet på Serie A-klubben Hellas Verona. Enligt Aftonbladet kan affären landa på 48 miljoner. Lånet Sead Haksabanovic återvände till ryska Rubin Kazan och har nu skrivit på för Celtic. Därtill har spelare som Per Kristian Bråtveit, Melker Jonsson och Leo Cornic lämnat klubben.

Sommarvärvningarna

Isak Hiens ersättare finns redan i truppen. Ryktena om en återkomst för Marcus Danielson blev till slut verklighet i mitten av juli. 33-åringen har skrivit på över säsongen 2025. Därtill har Djurgården förstärkt mittfältet med Besard Sabovic, som ansluter från ryska FC Chimki.

Hjalmar Ekdal (vänster) får klara sig utan Isak Hien (höger) i mittlåset i höst. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Spelprogrammet

Är tillsammans med Malmö FF en av de två klubbar som ska kombinera den allsvenska hösten med spel ute i Europa. Djurgården lottades in i Grupp F i Conference League tillsammans med belgiska Gent, norska Molde och irländska Shamrock Rovers. Därtill ska det spelas derbyn mot Hammarby och AIK och dessutom väntar Malmö på bortaplan. Avslutar säsongen på hemmaplan mot Mjällby.

Tränaren

Djurgården är klubben i toppstriden med ordentlig kontinuitet på tränarbänken. Duon Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf tog över inför säsongen 2019 och har sedan dess levererat topplaceringar, med SM-guldet samma höst som den stora höjdpunkten. Hur tränarduon lyckas balansera spelet i Europa med allsvenskan blir avgörande för om Djurgården ska kunna gå om Häcken i tabellen.

Tre viktigaste spelarna i slutstriden

Isak Hien lämnar naturligtvis ett hål i backlinjen. Förhoppningen är att Marcus Danielson ska gå in där omgående, även om Jesper Löfgren också finns att tillgå. Djurgården har roterat ordentligt under sommarens tuffa spelschema, men när det väl gäller måste mittfältskuggen Magnus Eriksson ha en bra dag på jobbet. Längst fram fortsätter Victor Edvardsen att vara viktig, men hoppas nog kunna förbättra sitt målfacit ytterligare under hösten.

Hammarby, 40 poäng

Spelarna som lämnat

Inledde fönstret med att sälja två talanger. Den stora genombrottsmannen Williot Swedberg spelar numera i La Liga med Celta Vigo, medan Mayckel Lahdo redan gjort tre mål i holländska AZ Alkmaar. Dessutom har fjolårets stora anfallsförvärv Astrit Selmani lämnat för israeliska Hapoel Beer Sheva och mittbackskuggen Björn Paulsen flyttat hem till Danmark och Odense. Även Dennis Widgren, Aljosa Matko och Abdul Khalili har lämnat klubben.

Sommarvärvningarna

Den stora anfallsvärvningen kom till slut i den norske landslagsmannen Veton Berisha, som anslutit från Viking FK. Hammarby har förstärkt ordentligt, och har även värvat Pavle Vagic från Rosenborg, Abdelrahman Saidi från Degerfors IF, Shaquille Pinas från Ludogorets Razgrad, David Concha från Badajoz samt talangduon Casper Eklund och Montader Madjed från Öster respektive Varberg.

Anfallsförvärvet Veton Berisha måste leverera direkt om Hammarby ska kunna utmana om SM-guldet. Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån

Spelprogrammet

Av naturliga skäl har Hammarby precis som flera av de andra lagen i toppstriden de stora utmaningarna i oktober. Då står Djurgården och BK Häcken för motståndet. Till skillnad från lagen som ska spela i Europa ser spelschemat betydligt luftigare ut för Hammarby, som trots allt bara har fyra poäng upp till Häcken. Avslutar säsongen på bortaplan mot ett troligen motiverat Helsingborg.

Tränaren

Efter långa förhandlingar lyckades Hammarby till slut få loss spanjoren Martí Cifuentes från danska Ålborg redan i januari. Säsongen har inte gått spikrakt, men Cifuentes sitter säkert på tränarposten. Spanjoren har tidigare pratat om att etablera klubben i toppen, och det är precis vad som ser ut att kunna hända. Hur 40-åringen lyckas få ihop truppen efter sommarens stora förändringar blir avgörande i höst.

Tre viktigaste spelarna i slutstriden

Jättevärvningen Veton Berisha är den som ska stå för målen framöver. Gärna på passning från Nahir Besara. Den rutinerade mittfältaren har gått från bottenstrid i Örebro SK i fjol till allsvensk toppstrid i år utan problem. 31-åringen står hittills noterad för nio mål och åtta framspelningar på 20 allsvenska matcher. I backlinjen blev proffsaktuella Edvin Kurtulus kvar i klubben och blir även han en nyckel i jakten på SM-guldet.

AIK, 36 poäng

Spelarna som lämnat

Den meriterade anfallaren Jordan Larsson, som var på lån i AIK under våren, valde till slut att skriva på för Schalke efter att kontraktet med Spartak Moskva bröts. Samtidigt har spelare som Ebenezer Ofori, Felix Michel Melki, Tom Strannegård och Bojan Radulovic lämnat. AIK avslutade sedan fönstret med att sälja mittfältstalangen Amar Abdirahman Ahmed till City Football Group-ägda Troyes.

Sommarvärvningarna

John Guidetti presenterades som den stora, dyra prestigevärvningen från spanska Deportivo Alavés tidigt i maj och blev spelklar den 15 juli. Speciellt mycket mer än så har det däremot inte blivit. Mittfältaren Vincent Thill, som var på lån i Örebro under våren, har plockats in från ukrainska Vorskla Poltava.

AIK har satsat stora pengar på den välmeriterade anfallaren John Guidetti. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Spelprogrammet

Har ett på pappret rätt överkomligt spelschema de närmaste matcherna. Sedan blir det tuffare. Ställs i tur och ordning mot Djurgården, BK Häcken och IFK Göteborg innan säsongen avslutas med Mjällby på bortaplan och Elfsborg på Friends arena. Har åtta poäng upp till serieledande Häcken. En oerhört stark höst krävs för ett SM-guld.

Tränaren

Henok Goitom har varit en av allsvenskans stora profiler de senaste åren, och det är därmed en person med stort förtroende i klubben som tagit över säsongen ut. AIK valde nämligen att sparka tränaren Bartosz Grzelak tidigare i somras efter en tids spekulationer. Frågan är om klubben tar in ett nytt namn i vinter eller om Goitom kan få förtroendet permanent. Då krävs med största sannolikhet en imponerande höst.

Tre viktigaste spelarna i slutstriden

Att stjärnförvärvet John Guidetti håller sig skadefri och hittar toppformen blir en avgörande faktor om AIK ska kunna blanda sig i guldstriden på riktigt i höst. Där bakom är det veteranerna som måste kliva fram och leverera. Främst handlar det om Sebastian Larsson på mittfältet och Kristoffer Nordfeldt i målet.

Malmö FF, 34 poäng

Spelarna som lämnat

En rad namn har lämnat de regerande mästarna under sommaren. Mittbacken Anel Ahmedhodzic såldes till slut till Sheffield United efter en tuff vår på lån i Girondins Bordeaux. Samtidigt har Amel Mujanic, Malik Abubakari, Sebastian Nanasi och Samuel Adrian lånats ut. I augusti såldes högerbacken Eric Larsson till OFI Kreta och den offensive mittfältaren Veljko Birmančević till Toulouse.

Sommarvärvningarna

Mittfältsförvärvet Mahamé Siby från Strasbourg hann knappt anlända till Malmö innan han skadade sig, och har nu ersatts av Emmanuel Lomotey från Amiens. Därtill har MFF värvat friskt med namn som Mohamed Buya Turay (Henan Jianye) till anfallet samt Joseph Ceesay (Lechia Gdansk) och Moustafa Zeidan (Sirius) till mittfältet.

Spelprogrammet

Malmö FF ska spela Europa League i höst, vilket kommer att göra ett redan tufft spelschema än tuffare. I Grupp D väntar portugisiska Braga, tyska Union Berlin samt belgiska Union Saint-Gilloise. I allsvenskan ska ett Skånederby mot Helsingborg spelas i september. Ska MFF ha chans på guldet krävs starka insatser i slutet av oktober, då IFK Göteborg, Djurgården och BK Häcken väntar i tur och ordning. Avslutar mot Degerfors på hemmaplan.

Tränaren

Milos Milojevic fick sparken i slutet av juli. Sedan dess har sportchefen Andreas Georgson tagit rollen som tillfällig huvudtränare. Daniel Andersson stöttar upp i sportchefsrollen. Jakten på en ny tränare pågår parallellt med den allsvenska avslutningen. Namn som Henrik Rydström (Kalmar FF) och Andreas Brännström (Mjällby) har nämnts. Inte heller en permanent tränarroll för Georgson har uteslutits.

Tränaren Milos Milojevic fick lämna Malmö FF i somras och har sedan dess tagit över Röda Stjärnan. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Tre viktigaste spelarna i slutstriden

MFF har en av allsvenskans bredaste trupper, men några namn sticker ut. Nyförvärvet Moustafa Zeidan har imponerat stort sedan flytten från Sirius. Mittfältaren har inte visat några tecken på problem med att ta klivet till en storklubb. Samtidigt finns sparkapital i dansken Anders Christiansen, som haft en frustrerande säsong. Slutligen krävs det att Isaac Kiese Thelin hittar rätt i målskyttet för att det ska finnas något att fira i Malmö i höst.