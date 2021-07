Ingen hatt på OS – första mästerskapet efter striden

– Det jag framför allt ville var att vi som vuxna individer även i framtiden skulle ha möjlighet att själva välja om vi ville rida i hatt eller hjälm, säger den svenske dressyrstjärnan Patrik Kittel som tillhörde gruppen som ville behålla hatten.

– Jag har självklart den största respekt för dem som vill tävla i hjälm, men för mig var hatten speciell. Den var en fin tradition som hörde ihop med dressyr.

Patrik Kittels egen höga dressyrhatt var väl använd – och älskad.

– Den har fått uppleva både svett, blod och tårar. Jag kommer att sakna den, säger han.

I Sverige har hjälm varit obligatoriskt på dressyrtävlingar sedan 2017. På mästerskap och stora internationella tävlingar var det däremot länge fritt fram för seniorryttare att välja om de ville rida i hatt eller hjälm.

I slutet av 2019 kom beskedet att den valfriheten skulle upphöra. Av säkerhetsskäl beslutade FEI, internationella ridsportförbundet, att hatten skulle förbjudas och ridhjälm vara obligatoriskt.

– Säkerheten är självklart otroligt viktig. När jag är hemma på gården rider jag alltid med hjälm, precis som alla elever som är hos oss, säger Patrik Kittel.

– Men de där minuterna som jag är inne på banan vill jag ha min hatt.

Hemma på gården rider alltid Patrik Kittel med ridhjälm, och från årsskiftet måste han även göra det på större tävlingar. Foto: Friso Gentsch

När beslutet togs var planen att hattförbudet skulle ha införts redan 2020, men för att ge ryttarna möjlighet att rida ett sista mästerskap i hatt valde man att skjuta på förbudet till 2021.

Problemet var att OS sköts upp ett år. Något som gör att att OS-ryttarna i Tokyo kommer att rida med hjälm.

Även om det fanns protester redan när beslutet togs 2019, var det först i höstas som debatten tog riktig fart.

I oktober förra året gick 150 elitryttare samman och skrev ett upprop för hattens bevarande. I uppropet skrev de bland annat att hatten är en viktig del av dressyrsportens identitet, och att det aldrig har hänt någon allvarlig olycka under en stor internationell dressyrtävling.

En av dem som hade undertecknat uppropet var Patrik Kittel. Han hade sällskap av flera internationella storstjärnor som dressyrdrottningen tyskan Isabell Werth som alltid ridit i hatt samt andra svenska landslagsryttare .

Bland dem som undertecknat fanns också ryttare som red i hjälm sedan tidigare bland annat den danska dressyrstjärnan Cathrine Dufour.

I uppropet vände sig ryttarna till förbundets generalförsamling men en vädjan/önskan om att förbudet skulle upphävas innan det ens hade trätt i kraft.

De skrev också att de däremot ställde sig positiva till att införa hjälmtvång i samband med prisutdelningar.

De som slogs för hattens bevarande möttes av kritik. I sociala medier publicerade många – främst yngre dressyrryttare – bilder på sig själva ridandes med hjälm under hashtagen #safetyandstyle

– Jag tycker att det var bra att det blev en diskussion kring det. Även när jag inte håller med blir jag alltid glad när folk brinner för något, säger Patrik Kittel.

– När diskussionerna förs i en respektfull ton – som det gjorde den här gången – finns det något att lära för alla om vi lyssnar på varandra.

När generalförsamlingen samlades i slutet av förra året blev det dock aldrig någon debatt kring frågan.

Redan några veckor före konstaterade nämligen FEI på ett styrelsemöte att skrivelsen hade lämnats in för sent. Skulle frågan ha tagits upp i generalförsamlingen var sista dagen för det resan i slutet av mars.

Därmed var sista ordet sagt.

Under nästan 15 år hade Patrik Kittel på sig den höga hatt som specialgjordes åt honom i Nederländerna när det vankades stora tävlingar.

– När jag var yngre var min högsta önskan att jag skulle bli en sådan bra ryttare att jag någon gång fick rida med hatt och frack, säger den tidigare EM-medaljören 45-årige Patrik Kittel som i Tokyo gör sin fjärde raka OS-start.

– Jag tyckte om det eleganta och lite högtidliga intrycket som det gav. Det underströk att det var något speciellt som väntade.

Men när Patrick Kittel packade för resan till Tokyo hade inte hatten som vanligt sin plats i mästerskapsbagaget. I stället för att samla på minnen samlar hatten nu bara på damm.

När Patrik Kittel till helgen rider in på OS-dressyrbanan tillsammans med sin häst Well Done – ridsportgrenarna avgörs sydväst om centrala Tokyo – blir det hans första mästerskapsstart med en ridhjälm på huvudet.

– Jag har turen att jag har en bra sponsor som fixat fram väldigt fina hjälmar som är snygga också. Jag har bland annat en hjälm med krokodilläder på, berättar Patrik Kittel.

– Till OS har de naturligtvis tagit fram en hjälm där de blågula färgerna finns med. Så man kan göra mycket roligt med hjälmar också.

Redan den 6 juli gick de svenska dressyrhästarna in i karantän i tyska Aachen. I torsdags flög de till Tokyo, och på lördag är det dags att börja tävla. Utan hatt på huvudet.