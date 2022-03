Ingen kunde skruva som Warnie

Shane Warne 1969–2022

Australisk cricketspelare. Världskänd för sina skruvade bollar.

Född i Melbourne.

Han hade ett blått och ett grönt öga eftersom han föddes med fullständig heterokromi.

”Warnie” spelade cricket för Australiens landslag från 1992 till 2007. Sedan fortsatte han att spela cricket på hemmaplan, arbetade som tv-kommentator och coachade ett cricketlag i indiska ligan.

2004 grundade han ”The Shane Warne foundation” till förmån för sjuka barn och unga. Stiftelsen stängde 2017 efter finansiella oegentligheter.

Han medverkade även i tv-serier som ”I’m a celebrity get me out of here” och legendariska ”Neighbours”.

Shane Warne tillhör de topp fem bästa spelarna genom tiderna. Sammanlagt gjorde han 708 test wickets under sin karriär. Endast den srilankesiske cricketspelaren Muttiah Muralitharan har fler.

Warne har tre vuxna barn med ex-frun Simone Callahan.

Den musikaliska komedin ”Shane Warne: The musical” baserad på händelser ur hans liv kom 2008.

Den öppenhjärtiga självbiografin ”No spin” publicerades 2019.

Två månader innan hans död släppte Amazon Prime dokumentären ”The King of Spin” om hans liv.