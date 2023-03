Ingen seger för Rosengård i Segers comeback

När det regerande mästarlaget Rosengård sparkade i gång den damallsvenska säsongen 2023 hemma mot Piteå började landslagsstjärnan Caroline Seger, 38, på bänken.

Det är första gången sedan förra sommarens EM 38-åringen var med i en matchtrupp. Efter mästerskapet i England tvingades mittfältaren till en operation på grund av en hälsenebristning.

I den 66:e minuten lämnade Seger även bänken och byttes in på Malmö IP:s konstgräsmatta inför blott 557 åskådare.

Knappt tjugo minuter senare hamnade Seger i fokus av helt andra orsaker. Mittfältaren och Rosengårdsmålvakten Somea Polozen kommunicerade inte alls på ett frisparksinlägg från Piteå. Seger försökte nicka undan bollen, men det slutade med att Hanna Andersson kunde nicka in kvitteringen i ett öppet mål i den 85:e minuten.

När Seger byttes in ledde Rosengård med 1–0. Anfallaren Loreta Kullashi hade några minuter innan pausvilan ett fint läge att spräcka premiärnollan, men då räddade Piteåmålvakten Samantha Murphy med sitt högerben. Fem minuter in på andra halvlek kunde dock Kullashi nickskarva in 1–0 på en hörna.

Olivia Schough fick ont och byttes ut redan i den 37:e minuten. Foto: Petter Arvidsson/Bildbyrån

Under den första halvleken drabbades Rosengård av ett bakslag. Redan efter en dryg halvtimme fick landslagsstjärnan Olivia Schough en känning lite ovanför vänstra höften och byttes i den 37:e minuten ut mot nyförvärvet Emilia Larsson, som anslutit från Hammarby.

Olivia Schough fick en smäll tidigt på mittplan i en duell, men vet inte om det var den som orsakade skadan.

– Min magmuskel började göra ont. Jag vet inte om det var något som hände tidigt i matchen, för det bara kom. Sedan eskalerade det. Det känns sådär just nu, säger hon och fortsätter:

– Jag har aldrig haft problem med det tidigare.

Det fanns ingen möjlighet att fortsätta.

– Det gick inte. Magen känns hela tiden. Så vi får se. Just nu känns det inte så bra, men det behöver inte betyda att det är så farligt, säger Schough.

Inför premiären hade Rosengård annars visat upp tveksam form. Malmöklubben gick inte vidare från sin grupp i svenska cupen efter förlust mot Kristianstad (0–1), oavgjort mot Linköping (1–1) och seger mot elitettanlaget Alingsås (4–0).

Nu dominerade Rosengård under stora delar av matchen, men Piteå behövde endast en slumpchans för att ta en poäng i premiären.