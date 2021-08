Ingen vila för Peder Fredricson efter OS-succén – uttagen till EM

Efter OS-succén i Tokyo som slutade med ett individuellt silver för Peder Fredricson och ett guld i laghoppningen har förbundskaptenen Henrik Ankarcrona klargjort att andra ryttare ska få chansen till stundande hopp-EM som avgörs till månadsskiftet.

Att exempelvis OS-reserven Rolf-Göran Bengtsson skulle tas ut tillsammans med sin Ermindo W var ingen hemlighet – men att Peder Fredricson åter skulle ingå i ännu en mästerskapstrupp var inte lika väntat.

I tyska Riesenbeck blir det dock inte tillsammans med sin hyllade häst All In som han inleder jakten på nya medaljer, utan Catch Me Not S.

– Jag har tillräckligt många ryttare att välja mellan för att vi ska kunna skicka ett slagkraftigt lag även till Tyskland och EM, säger Henrik Ankarcrona i ett pressmeddelande.

Till skillnad från Peder Fredricson och Rolf-Göran Bengtsson får däremot OS-guldmedaljörerna Malin Baryard Johnsson och Henrik von Eckermann stanna hemma. I övrigt består den svenska EM-truppen av Angelica Augustsson Zanotelli med hästen Kalinka van de Nachtegaele, Douglas Lindelöw med Casquo Blue och reservekipaget Evelina Tovek/Winnetou de la Hamente Z.

– Det är fem starka ryttare och fem mycket kapabla hästar. Det är första gången på den här nivån för alla hästarna och jag är övertygad om att de växer med uppgiften, säger Henrik Ankarcrona.

Hopp-EM arrangeras på Ludger Beerbaums anläggning och pågår mellan den 30 augusti och 4 september.

– Det ska bli fantastiskt roligt med ännu ett mästerskap, och förhoppningsvis ett lika spännande, fortsätter förbundskaptenen.

Initialt var EM tänkt att flyttas fram till nästa år efter att OS sköts upp. Flera europeiska länder protesterade dock mot beslutet, vilket gjorde att det internationella ridsportförbundet (FEI) ändrade sig och bestämde att mästerskapet skulle bli av 2021 trots allt.

Den korta vilan mellan OS och EM gör dock att ingen av de svenska hästarna som varit aktiva i Tokyo kommer att delta i Riesenbeck.

Fakta. Svenska truppen till EM i hästhoppning Angelica Augustsson Zanotelli, Pjungstadt, Tyskland – Kalinka van de Nachtegaele Rolf-Göran Bengtsson, Breitenburg, Tyskland – Ermindo W Peder Fredricson, Vitaby – Catch Me Not S Douglas Lindelöw, Hörby – Casquo Blue Evelina Tovek, Ätran – Winnetou de la Hamente Z (reserv) Visa mer

