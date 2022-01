Inställt och uppskjutet – så påverkar corona idrotten

Bandy

Stockholmsderbyt AIK-Hammarby är en av elitseriematcherna som ställts in. Foto: Anders Wiklund/TT

Matchkaos i elitserien

De senaste veckorna har en lång rad elitseriematcher ställts in. Av de sex matcher som skulle spelats onsdag 5 januari har alla utom två skjutits på framtiden. Ligachefen Per Selin har nu lyft frågan om att ställa in landslagsturneringen i Nässjö 21–23 januari för att skapa reservdatum att spela på.

F17-VM skjuts upp

Bandy-VM för F17-landslag skulle avgjorts i Lidköping 21–23 januari. På grund av covidrestriktioner och oro för smittspridningen skjuts nu mästerskapet upp till 11–13 mars. Även damernas VM, som skulle avgjorts i Stockholm kommande vecka, har skjutits på framtiden. Där finns inget nytt datum.

Handboll

Den första cupfinalen mellan Skara och Skuru har fått skjutas fram. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Damernas cupfinal skjuts fram

Då Skara har fem covidfall i truppen har den cupfinal mot Skuru (som skulle spelats onsdag kväll) skjutits upp till 18 januari. Cupfinalen avgörs i två matcher och därmed blir matchen i Eriksdalshallen den 12 januari final 1. Skara skulle i måndags mött Sävehof i SHE. När de lämnade återbud hoppade Kärra (vars match mot Sävehof tidigare skjutits upp) in som motståndare med kort varsel.

Smitta härjar under EM-uppladdningen

Två spelare i Sveriges herrhandbollslandslag, Tobias Thulin och Karl Wallinius, har testats positivt inför stundande EM. Även en ledare är coronasmittad. Det fick landslaget att i måndags stoppa alla kollektiva träningar under EM-uppladdningen i Alingsås. På tisdagen rapporterades inga nya fall, men resan till Slovakien går om en vecka. På onsdagen hoppas laget dock kunna träna tillsammans igen.

Fotboll

Victor Nilsson Lindelöf är en av spelarna i Premier League som på senare tid testat positivt. Foto: Ashley Western/TT

Julkris i Premier League

Förra veckan var 94 av 14 250 covidtester i Premier League positiva. Det är den första nedgången på åtta veckor. Kanske är vågen som drabbade engelsk fotboll i december på väg att ebba ut. 18 matcher har skjutits upp, i en liga med klart lägre vaccintäckning, 77 procent, än i andra länder.

Championship slutar testa

Divisionerna under Premier League – Championship, League One och League Two – har drabbats hårt av närmare hundra uppskjutna matcher. En del har ställts in bara timmar före avspark, och nu har man slutat testa spelare på matchdagen för att förhindra ytterligare schemakaos.

Covidrädsla ledde till storförlust

Fjolårsfinalisten Chelsea klappade ihop borta mot tyska Wolfsburg i damernas Champions League-fotboll. 0–4, med svenska Zecira Musovic mellan stolparna, innebar missad kvartsfinal. Chelseatränaren Emma Hayes förklarade brakförlusten med ordet covidrädsla. Två Chelseaspelare testade positivt före matchen och oron för smittspridning, och risken att isoleras under julen, sägs ha påverkat resultatet.

Även på hemmaplan i England har coronafall stökat till det. Tabellen i damernas Super League haltar efter att ett flertal matcher skjutits upp.

Manfall i Spanien

I måndags, samma dag som Barcelonas nyförvärv Ferran Torres presenterades, testade han också positivt för covid-19. Han är inte ensam. Många spanska fotbollsklubbar har utbrott, men till skillnad från i England spelas matcherna ändå, och lagen fylls upp av ungdomsspelare.

Myndigheter kan sätta stopp i Italien

Fallen har varit få, men när Serie A-spelarna i fotboll kom tillbaka efter julledigheten för några dagar sedan dök positiva tester upp i både herr- och damlag i de flesta klubbar. En match sköts upp före jul då Salernitana hindrades av myndigheterna att resa på grund av positiva tester.

Tyskt toppmöte sköts upp

Före jul sköts mötet mellan Turbine Potsdam och Wolfsburg i damernas Bundesliga upp på grund av covidfall i hemmalaget. Andra inställda matcher har undvikits hittills, men inför omstarten av herrarnas Bundesliga i helgen rapporterar 13 av 18 lag positiva fall.

Ishockey

Juniorkronornas Theodor Niederbach packar ihop efter att JVM avbrutits. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Hockeymästerskap under sommaren?

Junior-VM i ishockey, som avgjordes i Edmonton och Red Deer, inleddes den 26 december men redan den 29 december kom beskedet att turneringen avbröts.

Då fanns det fyra bekräftade fall, två spelare i USA:s lag, en i Ryssland och en i Schweiz. Men senare samma dag som beskedet att turneringen skulle avbrytas kom också beskedet att flera spelare samt domare testats positivt.

Efter turneringen har kritik framförts mot att ”bubblan” inte var tillräckligt säker.

Planer finns på att spela JVM under sommaren, men om det är möjligt återstår att se.

Osäkerhet kring U18-VM för damer

U18-VM för damer skulle ha avgjorts i Linköping/Mjölby med start den 8 januari. Internationella ishockeyförbundet beslutade sig dock för att ställa in mästerskapet på grund av den ökade smittspridningen i världen.

Det är osäkert om mästerskapet kommer att spelas senare.

Pausar verksamheten

När SHL-lagen samlades igen efter nyårshelgen visade det sig att flera lag hade spelare som testades positivt. Under måndagen kom beskedet att spelare i fyra SHL-klubbar – Leksand, Malmö, Djurgården och Oskarshamn – hade testats positivt. Under tisdagen utökades gruppen med ytterligare två klubbar: Linköping och Timrå.

Ett flertal SHL-matcher har tvingats flytta och fått nya matchdatum, och bland annat Djurgården och Linköping har pausat verksamheten i 48 timmar.

Framskjutna matcher

I Svenska damhockeyligan har såväl Linköping, SDE och AIK drabbats av positiva fall i truppen. Ett flertal matcher har skjutits fram.

Flera fall i flera klubbar

I likhet med såväl SHL som SDHL har flera positiva fall upptäckts i hockeyallsvenskan. Sammanlagt är det sex klubbar som har fall och ett tiotal matcher är framflyttade.

Smittan stoppade OS-deltagande

Redan i mitten av november ställdes de första NHL-matcherna in då bland annat Ottawa drabbades av ett stort smittutbrott. Det var dock först några veckor senare som det tog fart ordentligt, och i slutändan ledde till att NHL beslutade sig för att inte släppa några spelare till OS i Peking.

Sammanlagt är det ett 90-tal NHL-matcher som har fått nya matchdatum.

Inställt i europeiska hockeyligor

Även den ryska ligan KHL, där många av de kommande OS-spelarna spelar, har rapporterat en del positiva fall men än så länge har bara ett fåtal matcher skjutits fram. I den schweiziska ligan, där OS-aktuella svenskar spelar, har flera matcher skjutits fram.

Ridsport

Rolf-Göran Bengtsson hoppar i Basel för några år sedan. I år ställdes tävlingen in. Foto: Georgios Kefalas/AP

Decimerad världscup i hoppning

Hoppningens världscup kunde starta som planerat under hösten, men omikrons framfart har resulterat i att ett antal deltävlingar har fått ställas in, bland annat i Basel den 13–16 januari och i Amsterdam 27–30 januari.

Kvar på schemat finns för närvarande bara två deltävlingar, 3–6 februari i Bordeaux samt 23–27 februari i Göteborg. Tävlingen i Göteborg är den sista deltävlingen före finalen i Leipzig 3–6 april.

Bowling

EM uppskjutet

Såväl bowling-EM för herrar som skulle ha avgjorts i Helsingfors den 19–30 januari och damernas EM som skulle ha avgjorts i Ålborg den 9–20 februari är uppskjutet.

Förhoppningen är att båda mästerskapen ska kunna genomföras vid senare tillfällen.

Alpint

Mikaela Shiffrin är en av stjärnorna som testat positivt för covid-19 och missat tävlingar. Foto: Pier Marco Tacca/AP

Stjärnfall i världscupen

Flera av alpincirkusens allra största namn – som Mikaela Shiffrin (USA), Lara Gut-Behrami (Schweiz) och Katharina Liensberger (Österrike) – har de senaste veckorna lämnat positiva covidtest, och missat tävlingar. Ett hårt slag både i OS-uppladdningen, och i jakten på cuptitlar.

Enligt det internationella skidförbundet Fis nya regler gäller minst tio dagars karantän vid bekräftad covidsmitta. Först efter ett godkänt pcr-test tillåts åkaren tävla igen.

Även den svenska truppen har flera covidfall, bland åkare och ledare, under veckans slalomtävlingar i Zagreb.

Snowboard

Missad slopestylepremiär

Slopestyletävlingarna i snowboard är få i världscupen inför OS. Inför förra veckans premiär i kanadensiska Calgary testade svenska OS-hoppet Sven Thorgren positivt precis före avresa – och kunde inte följa med.

Puckelpist

Brödrasmitta

Tre svenska puckelpiståkare är redan klara för OS. Bröderna Felix och Oskar Elofsson är det inte. Landskronaåkarna missar dock veckans dubbla världscuptävlingar i Tremblant, Kanada, på grund av covidsmitta.

Tennis

Emma Raducanu har inte återhämtat sig efter covid-19-sjukdom och drar sig ur en tävling i Australien. Foto: Juergen Hasenkopf/TT

Frågetecken inför Australian Open

Tennistalangen Emma Raducanu – som vann US Open i fjol – drar sig ur en uppvärmningsturnering inför Australian Open. Brittiskan testades positivt för covid-19 i december och är ännu inte helt återhämtad.

Den schweiziska OS-ettan Belinda Bencic var coronasmittad före jul men hade då inte gett upp hoppet om grand slam-turneringen som inleds 17 januari.

På herrsidan landade Rafel Nadal, Spanien, i Australien på nyårsafton – efter att ha tillfrisknat från covid-19. Länge har det varit oklart om världsettan Novak Djokovic skulle delta, då han inte velat uppge sin vaccinstatus, men på tisdagen kom besked att serben fått medicinsk dispens från vaccinkravet.

Backhoppning

Historiska talangen missade OS-uppladdning

I februari skriver Frida Westman historia som Sveriges första kvinnliga backhoppare någonsin i ett OS. Men uppladdningen har störts av en karantän. 20-åringen har själv varit frisk men när en närstående testades positivt under julhelgen sattes hon i karantän och missade nyårshoppningen i Slovenien.

Längdskidor

Världscuptävlingar ställs in

Nästa veckans världscuptävlingar i franska Les Rousses ställs in, meddelade det internationella skidförbundet Fis på tisdagen. Anledningen är oro för coronavarianten omikrons framfart.

”Trots alla ansträngningar kan säkerheten inte garanteras”, skriver Fis på sin hemsida.

Tävlingarna skulle ha varit de sista innan den definitiva svenska OS-truppen spikas.