Integrationsprojektet slutade med att laget försvann

Han kom själv sent in i bilden och har inte helt gett upp hoppet om att kunna ställa ett lag på benen på Svergovallen när serien startar i maj i division 5 i Västerbottens inland. Men för att klara det krävs ett mindre mirakel.

Historien om fotbollen i Sorsele är den om en kommun som tagit emot många asylsökande och ensamkommande sedan tio år, som gjort mottagandet till en affärsidé. Men det är också berättelsen om hur politiker och idrottsförbund av gammal vana trodde att fotbollen skulle vara en sluss in i samhället för invandrare – utan närmare eftertanke.

Släng in en boll och ut kommer något gott. Fotbollen förenar, den är ett språk som alla talar. Så brukar det heta.

I Sorsele tycker inblandade att de fått bevis för att fotbollen inte alls alltid förbrödrar. Den har tvärtom splittrat samhället med 1.300 invånare.

Vad som hände syns tydligt i statistiken över antalet medlemmar i Sorsele IF, som styrelseledamoten Allan Larsson listat och lämnar över en kväll i Folkan, Sorseles Folkets hus.

År 2000 spelade 51 pojkar i föreningen, samtliga födda i Sverige.

2006 hade klubben 46 svenska pojkar och nio invandrare.

2010: 33 svenskar och 15 invandrare.

2011: fick Sorsele IF 500.000 kronor i medel från Riksidrottsförbundet för att bedriva idrott som integrerar invandrarna. Kommunen sköt till 100.000 kronor.

2014: 22 svenskar, 30 invandrare.

2016: 11 svenskar, 44 invandrare.

Och 2017: inga svenskar och 35 invandrare.

Det var då för två år sedan som den nya klubben Sorsele Ungdomsförening bildades av svenska föräldrar, vars barn därmed fick en klubb där de spelade fotboll och dansade i egen regi.

– Det finns egentligen inte underlag ens till en klubb i Sorsele. Då är det väl klart att alla borde spela i samma förening, tycker Allan Larsson.

Allan Larsson, styrelseledamot i Sorsele IF, vägrade lyssna på kraven om att begränsa antalet invandrare i klubben. Foto: Fredrik Funck

Varför det gick så illa?

En känslig fråga. Folk som borde veta går som katten kring het gröt. Få på orten vill säga något om det. Bristande personkemi, säger några, men Allan Larsson tillhör inte dem som använder de orden. I stället säger han:

– Om du frågar på stan kommer några att skylla på mig.

Varför då?

– För att det fanns människor som föreslog att vi skulle begränsa antalet invandrare i klubben. De ville införa språktest, karantän, kvalitetskrav och/eller kvotering. De ville införa sådana grejer, men jag sa blankt nej, förklarar styrelseledamoten, som varit verksam i föreningen sedan i mitten av 60-talet.

Han blir eftertänksam.

Först kom de unga invandrarna och då försvann svenskarna. Nu försvinner invandrarna eftersom de måste flytta för att gå på gymnasium i Umeå, Skellefteå och Lycksele.

Enda chansen för klubben att klara situationen hade varit att begränsa antalet invandrare i klubben, säger Allan Larsson.

– Då hade vi kommit över puckeln av invandrare och de svenska ungdomarna kanske hade stannat kvar i föreningen. Men då hade vi behövt göra något som vi inte får göra, konstaterar han.

För enligt Sorsele IF:s stadgar och den svenska idrottsrörelsens värdegrunder ska alla tas emot.

Om han ångrar beslutet?

– Nej, jag ångrar mig inte. Föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet ska vara öppna för vem som helst, på samma villkor som för andra medlemmar. Det är grundbulten i det svenska idrottslivet. Föreningar som inte följer RF:s normalstadgar ska i mina ögon inte vara medlemmar i den svenska idrottsrörelsen, säger den principfaste idrottsledaren.

***

Emil Jonsson är mannen som ställer upp i alla väder. Han är anställd av kommunen och gatukontoret och driver fritidsgården i Sorsele på tisdagar och fredagar. Han kör bion en gång i veckan, jobbar ibland extra på sopstationen för att hjälpa invånare att sortera soporna.

Emil Jonsson kom in i Sorsele IF efter turbulensen. Han är skolad inom fotbollen i byn Blattnicksele och flyttade till Sorsele från Vilhelmina för sju år sedan. Förra året blev han styrelsemedlem i Sorsele IF när det behövdes nya krafter.

När A-laget stod utan tränare tittade alla på varandra.

– Då sa jag: klart att jag ställer upp! Sorsele IF har funnits i 93 år. Jag brinner för bygden och vill att klubben ska leva vidare, den firar snart hundraårsjubileum.

A-laget bestod förra året till 90 procent av killar och unga män från Afghanistan och Somalia. Emil Jonsson raggade runt bland sina gamla lagkompisar i Västerbottens inland för att fylla luckorna som blev över. Det slutade med att några svenskar i slutet av sina karriärer spelade åtminstone någon match för Sorsele IF. Själv hoppade han in på mittfältet i tre matcher när det inte fanns någon annan att ställa på benen.

Det blir värre i år.

– Just i Sorsele, säger Emil Jonsson, har det länge varit svårt att rekrytera inhemska fotbollsspelare eftersom det är fisket och jakten som styr.

På våren när det är snöslask och dåligt väder tycker bofasta att de kan spela fotboll, men när sommaren och hösten kommer är det skillnad.

– Om det är älgjakt och samtidigt bortamatch i Umeå är det inte kul, beskriver tränaren ett typiskt dilemma.

Så när ensamkommande och asylsökande dök upp i stora skaror i Sorsele blev de en välkommen rekryteringsbas för fotbollsklubben – fina talanger – men snart har de lämnat bygden.

Tränaren Emil Jonsson hoppas fortfarande få ihop ett lag till årets matcher på hemmaarenan Svergovallen, men det börjar bli bråttom. Foto: Fredrik Funck

***

Yasin Heydari kom till Sorsele för fyra år sedan. Då hade hans storebror först anlänt ensam. Sedan kom resten av familjen. De är hazarer från Afghanistan som hade bott många år i Iran.

Storebrodern och en annan bror omkom senare tragiskt i en bilolycka mellan Sorsele och Lycksele.

Yasin Heydari blev målvakt i A-laget i Sorsele IF.

Han tror att han vet varför svenskarna i laget slutade:

– Det gillade inte att vi inte kunde svenska, säger han.

Och det blev tuffa tag på träningarna. Ibland blev det bråk.

– Självklart måste man träna hårt för att bli bra. Alla vill visa tränaren att man är bra, förklarar den 22-årige målvakten de hårda dusterna på numera god svenska.

Under matcherna i fjol drog Sorsele IF på sig 42 gula och röda kort, näst flest i hela serien, men Yasin Heydari anser att domarna många gånger varnade och visade ut de invandrade Sorselespelarna för rena bagateller. Bara för att de missuppfattade situationer eller provocerade spelarna.

Hur som helst hade han väldigt gärna velat fortsätta att spela fotboll i Sorsele IF.

– Vi hade ett jättebra lag, men tyvärr blir det nog inget lag till säsongen. Vi hade jätteduktiga spelare, men nu är det tio spelare som går ut nian (18 år gamla) och som ska flytta till Skellefteå och Lycksele för att gå på gymnasiet.

Yasin Heydari har skrivit till kommunen och föreslagit att Sorsele borde skaffa sig ett gymnasium för att behålla de unga på orten.

– Det blir tråkigt om alla unga flyttar till andra ställen och det bara kommer att finnas gamla människor kvar här, säger han.

Men med kommunens klena befolkningsunderlag förblir drömmen om ett gymnasium en utopi.

Sorsele IF:s målvakt Yasin Heydari har inte något lag att spela i just nu. Foto: Fredrik Funck

***

Varför försvann svenskarna från Sorsele IF?

Jag ställer frågan så många gånger att Allan Larsson, mannen med medlemsstatistiken, till slut blänger på mig. Varken han eller någon annan i Sorsele vill framstå som rasist. Kommunen vill inte ha konflikten. Och de flesta är ense om att invandringen är bra för bygden. Sorsele behöver arbetskraft på många håll, inte minst i äldrevården.

– Så länge relationen är tre svenskar på en invandrare i klubben går det bra. Men när man når två på en och är på väg mot en på en så inträffar en kollaps och det är det ingen som förutsett, säger Allan Larsson.

Detta menar han är essensen i vad han funnit efter att ha granskat fotbollsserierna i bygden under flera år.

Kommunerna i Västerbottens inland har jämfört med befolkningsstorleken ofta tagit emot många flyktingar. Om det kommit 20 unga killar utifrån till en ort och alla vill spela fotboll så hamnar klubbarna i nya situationer.

– Vad som hänt i Sorsele har också inträffat i Malå, Gunnarn, Vilhelmina, Åsele och Dorotea, säger Allan Larsson.

Nyckeln är språket, hävdar han. Alla måste prata svenska.

– I början var det nästan panik, då kunde de ingen svenska och tränaren visste inte hur han skulle korrespondera med de nya spelarna. Sedan lärde de sig. Så nu är det inte okunskap, men när de är tillsammans talar de sitt språk och då känner sig svenskarna utanför, säger han.

Och när invandrarna börjar dominera i gruppen vill svenskarna inte vara med. Det gäller särskilt i yngre åldrar. De håller ut i ett par månader och sedan slutar de, konstaterar Allan Larsson, som själv varit tränare för pojkar 15 år i Sorsele IF.

När nybildade Sorsele Ungdomsförening, som också har ett pojklag i samma ålder, frågade om de fick låna Sorsele IF:s plan, blev svaret: ni kan ta de tider inte vi vill ha.

– Vi föreslog annars att vi kunde träna tillsammans, säger Allan Larsson.

Det ökade bara splittringen mellan klubbarna.

När föreningarna möttes i en match blev det 17–2 till laget med bara invandrare på planen mot ungdomsföreningen med nästan bara svenskar.

En kille från Uganda som i svenska papper registrerats som 14 år gjorde vad han ville på planen. En fantastisk fotbollsspelare, kraftfull, skicklig – då är det inte lätt att hävda sig för motståndarna.

– Men vi kan inte gå efter annat än den officiella åldern, vi kan inte säga att du får inte spela i laget längre, beskriver Allan Larsson.

Det är inte enda gången frågan om åldersbestämning av asylsökande fått en uppföljning inom pojkfotbollen i Västerbottens inland – då spelare ser äldre ut än vad deras papper säger.

Allan Larsson pekar annars på Svenska fotbollförbundets slogan för ökad jämställdhet och integration: Alla är olika – olika är bra.

– Det låter bra, men vi har inte fått det att fungera. Jag tror få enskilda föreningar skulle klara av den situation vi fick i Sorsele. Och frågan är större än att den kan lastas över på varje förening att lösa själv, säger han.

Ett lyckat exempel han själv tar upp är fotbollsklubben Robertsfors i Västerbotten, som han vill blir föremål för en pilotstudie. Där lyckades en stor andel invandrare integreras på ett sätt som gjorde att svenskarna inte försvann.

– Problemet får inte viftas undan. Mitt förslag är att fotbollsförbund och idrottsförbund skapar ett projekt för att besvara frågan varför svenska ungdomar försvinner från en förening. Och försöker hitta en lösning, säger Allan Larsson.