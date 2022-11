Iransk tystnad under nationalsången inför VM-premiären mot England

Är det här ett landslag som representerar regimen eller demonstranterna i Iran? Inför måndagens VM-premiär mot England har det gått att argumentera för både och.

Flera iranska fotbollsstjärnor har under hösten, i viss bemärkelse, på sina sociala plattformar stöttat folkets protester i det som beskrivits som en feministisk revolution i landet.

Förra veckan fanns det dock anledning att ifrågasätta landslagets lojalitet efter ett uppmärksammat besök i presidentpalatset i huvudstaden Teheran.

Den portugisiske förbundskaptenen Carlos Queiroz, målvakten Ali Beiranvand och många fler var på plats under en ceremoni där presidenten Ebrahim Raisi i egen hög person önskade dem lycka till inför avfärd mot Qatar.

Det iranska fotbollslandslaget träffade presidenten för ett ”lycka till” inför VM. Foto: Irans presidentkansli/AFP

Protesterna i Iran har pågått sedan september då 22-åriga Mahsa Jina Amini dog i iranskt häkte efter att ha gripits av moralpolis för att inte ha burit sin slöja på rätt sätt.

Det iranska folket har efterlyst ett tydligare ställningstagande från landslagets sida och mer eller mindre krävt att spelarna på något sätt tar avstånd från regimen inför världens ögon under fotbolls-VM.

Inför premiären mot England har Queiroz påtalat att spelarna är fria att uttrycka sig hur de vill. Samtidigt uttalade sig lagkaptenen Alireza Jahanbakhsh diffust huruvida spelarna skulle sjunga nationalsången eller inte.

– Det är något som måste bestämmas inom laget, något som vi redan har pratat om och som uppenbarligen alla pratar om. Men vi har aldrig gjort en stor grej om det, ärligt talat, för alla pratar och tänker bara på fotboll, sade Jahanbakhsh på en pressträff.

När matchen väl kom i gång fick vi svaret: tystnad.

Demonstranter hade tagit sig in på Khalifa International Stadium med plakat i protest mot regimen och budskap för kvinnors rättigheter – och nere på planen fick de se ett sammanbitet landslag som med allvarlig blick höll munnen stängd under hela nationalsången före avspark.

Däremot var det besökare som inte lyckades få med sig in flaggor av den sort som Iran hade före revolutionen 1979, som använts frekvent av demonstranterna under protesterna, rapporterar New York Times.

Politiska symboler är inte tillåtna i tävlingssammanhang under det internationella fotbollsförbundet Fifa, vilket den iranska flaggan med ett lejon, svärd och en sol i mitten kategoriseras som.

Den iranska flaggan från tiden före revolutionen 1979 fick inte medföras in på Khalifa International Stadium. Foto: Jonas Lindkvist

