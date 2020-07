Isabelle Haak: ”Vi kan röra oss ute men måste bära mask”

När turkiska ligan och Champions League ställdes in i maj på grund av pandemin missade Isabelle Haak chansen att vinna dubbla titlar. Snopet. I stället åkte stjärnan hem till Ängelholm för att ladda om batterierna.

Den 30 juni landade hon åter i Istanbul, och dagen efter samlades Vakifbanks trupp för att ta sats mot ligapremiären som är satt till 3 september.

– Det är vad som är sagt just nu, sedan får vi se. Efter det långa brejket var det en konstig känsla att börja om. De första dagarna tränade vi mest individuellt. Kände på bollen, körde mot väggen för att få in touchen, såna saker, berättar Isabelle Haak.

Hon och lagkompisarna testades för covid-19 innan de fick klartecken att börja träna. Testerna återkommer regelbundet. Dessutom mejlar fysteamet ut ett självskattningsformulär till spelarna varje morgon. Isabelle Haak förväntas fylla i hur hon mår, och om hon uppvisar symtom på sjukdom. Samtliga spelare i ligan har även fyllt i ett formulär där de bland annat svarat på om de ur trygghetssynpunkt föredrar att spela matcher med eller utan publik.

– Jag skrev att det beror på hur situationen ser ut, säger Isabelle Haak.

Hur ser den ut just nu i Istanbul?

– Vi kan röra oss ute, men måste bära mask. Den som är utan får böta.

Tack vare löprundorna och passen i utegymmet hemma i Ängelholm är den fysiska statusen i ordning. Samtidigt är Isabelle Haak medveten om att det på grund av det långa uppehållet kommer ta tid innan alla detaljer sitter. För att minimera skaderisken gäller det att skynda långsamt.

– Vår tränare säger att även om vi vill mycket är juli till för att bygga upp oss. Typ, less is more. Det är för att vi inte ska överbelasta axlar och annat. Kroppen är inte van vid vissa rörelser som vi inte gjort på ett tag. Det gäller att vara uppmärksam och ta det steg för steg.

Efter att ha vunnit 21 av 22 seriematcher var Vakifbank storfavorit i slutspelet. Laget kvalificerade sig även för semifinal i Champions League när samtliga tävlingsmatcher blåstes av. Inför kommande säsong har spelaromsättningen varit minimal.

– Många var sugna på att stanna. Förhoppningsvis gör det att vi kan komma upp i en hög nivå ganska snabbt. Jag är själv taggad på att börja spela igen med tanke på att det roliga tog slut när allt skulle avgöras.

Läs mer: Isabelle Haak om proffslivet: Krävs ett starkt psyke