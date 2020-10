Isaks lag leder ligan – omvända världen i Europafotbollen

Skador och dålig form i säsongsinledningen är en orsak. Men det går inte komma ifrån att coronasmittan ligger som en våt filt över Europafotbollen. Spel inför tomma läktare, kombinerat med att lagledningen från en dag till en annan inte vet vilka spelare som är tillgängliga, skapar nya förutsättningar.

Ett exempel är Juventus. Klubben har vunnit Serie A nio säsonger på raken. Nu ligger man visserligen femma i Serie A. Men onsdagskvällens insats hemma mot Barcelona i Champions League (0–2) visade hur mycket man saknar coronasmittade Cristiano Ronaldo. Anfallsspelet blev statiskt och förutsägbart.

I stället är det Milan, med Zlatan Ibrahimovic i en huvudroll, som toppar Serie A inför helgen. Ett Milan som fått ett oväntat uppsving, med Zlatan som skytteligaledare (6 mål).

För första gången sedan säsongen 1995-96 har man inlett säsongen med fyra raka trepoängare. Det har bara hänt fyra gånger tidigare, och har alltid lett till att klubben vunnit Serie A.

Men en ännu större sensation är trean Sassuolo, ett lag som debuterade i Serie A så sent som för åtta år sedan. Slutade åtta förra säsongen, men oftast placerat i tabellens nedre halva. Laget har öst in mål och är liksom Milan obesegrat.

I Spanien har rubrikerna kretsat runt Barcelona och Lionel Messi sedan försommaren. Det har varit kaos i storklubben, med hög spelaromsättning. Messi begärde att få lämna, men blev kvar, dels på grund av den gigantiska utköpsklausulen som ingen kunde möta, dels på grund av att ordföranden dessutom vägrade sälja.

Messi var liksom övriga spelare djupt missnöjda med styrelsen. Speciellt sedan det framkommit att ordföranden Josep Bartomeu anlitat en pr-byrå i syfte att smutskasta de egna spelarna.

Efter helgens förlust mot Real Madrid (1–3), hemma på Camp Nou, nåddes vägs ände. Bartomeu och övriga i styrelsen avgick.

Ett besked som sannolikt låg till grund för den starka insatsen borta mot Juventus en dag senare, då man långa stunder fick uppleva det gamla Barcelona igen. Och nu talar mycket för att Messi lägger flyttplanerna åt sidan och väljer att så småningom avrunda karriären i Katalonien.

Men i en haltande tabell återfinns Barca först på 12:e plats, vilket är historisk dåligt, men frukten av att laget bara vunnit två av fem matcher.

Sevilla, regerande mästare i Europa League, har också haft en tveksam start på säsongen. Eter att ha raskat av Cadiz och Levante, och sedan kryssat borta mot Barcelona, har det blivit uddamålsförluster mot Granada och Eibar. Innebär att Sevilla ligger en placering bakom Barcelona.

I topp ligger Alexander Isaks Real Sociedad, som bara gått på en mina så här långt, förlust hemma mot Valencia (0–1). Baskerna har utnyttjat det tomrum som Barcelona och Sevilla lämnat och framgångsrikt tagit kampen med Real Madrid och Atlético Madrid, tvåa respektive femma.

Men mer anmärkningsvärt är att Granada ligger trea, och att nykomlingen Cadiz snabbt kom över förlusten i premiären mot Sevilla och håller sjätteplatsen.

I Premier League har det varit hela havet stormar på resultattavlorna. Regerande mästarna Liverpool, som bara släppte in 33 mål på hela förra säsongen, släppte in tre redan i premiären hemma mot nykomlingen Leeds, men lyckades ändå vinna med 4–3 efter ett sent straffmål.

Några dagar senare vann Crystal Palace med 3–1 borta mot Manchester United.

Och det skulle komma mer.

Först Southampton–Tottenham 2–5 och West Ham–Wolves 4–0.

Sedan kom fullständigt osannolika resultat. Manchester City–Leicester 2–5, Manchester U–Tottenham 1–6 och Aston Villa–Liverpool 7–2!

En blick i tabellen visar att tre av förra säsongens topplag, som tog plats i Champions League, haltar betänkligt. Chelsea ligger tia, Manchester City på 13:e plats och Manchester United på 15:e.

Även Arsenal har svajat i säsongsinledningen, ligger 11:a. Och Sheffield United, som förra säsongen krigade om en plats i Europa League, är nästjumbo.

Aston Villa, som förra säsongen var en poäng från nedflyttning, är sensationell trea i tabellen, en poäng bakom ledande Everton, trots att man har en match mindre spelad. Den såg man inte riktigt komma.

Men nyförvärven Ollie Watkins (Brentford), Ross Barkley (Chelsea, lån), Matty Cash (Nottingham) och Emiliano Martinez (Arsenal) har tillfört kvalitet. Och sedan tidigare har man spelmotorn Jack Grealish.

Watkins och Grealish gjorde tre respektive två av målen mot Liverpool.

Och i Liverpool är ordningen plötsligt och oväntat den omvända. Everton toppar tabellen, före Liverpool.

Nyhetens behag för fansen, eftersom det är 33 år sedan Everton senast vann ligan, och 25 år sedan klubben senast hade något att fira, FA-cupsegern våren 1995.

Stor del i framgången har anfallaren Dominic Calvert-Lewin. En 23-åring som bara kostade 20 miljoner kronor när han köptes från dåvarande League One-laget Sheffield United för fyra år sedan.

I Everton har han blommat ut. Har inlett säsongen med tio mål i liga- och cupspel, och gjorde även mål i debuten för England för tre veckor sedan.

Dessutom är 29-årige colombianen James Rodríguez, som kom gratis från Real Madrid, en kvalitetshöjare i sin offensiva mittfältsroll.

I franska Ligue 1 toppar visserligen PSG efter åtta omgångar. Men lagetvisar inte riktigt samma kvalité som tidigare. Man dras med skador, bland annat på Neymar. Dessutom har försvarsgiganten Thiago Silva, som gått till Chelsea, lämnat ett tomrum. Liksom anfallaren Edinson Cavani, nu i Manchester United, som gjorde 200 mål på sju säsonger för PSG.

I Champions League inledde PSG med att förlora hemma mot Manchester United (1–2). Man städade sedan av Istanbul Basaksehir i onsdags (2–0). Men risken är uppenbar att RB Leipzig kommer att snuva PSG på andraplatsen i gruppen, och därmed skicka PSG till en fortsättning i Europa League.

I tyska Bundesliga gäller dock den gamla ordningen. Topp fyra är Leipzig, Bayern München, Dortmund och Bayer Leverkusen.

