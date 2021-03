Isaks Sociedad nära skräll mot Real Madrid

Alexander Isak var offensiv spets i en 4–2–3–1-uppställning. En position han spelat till sig efter att ha gjort nio mål i de sex senaste ligamatcherna. Inte minst då efter sitt hattrick hemma mot Alavés (4–0) för en dryg vecka sedan.

Isaks succé efter nyår har inneburit att ett flertal storklubbar i Europa sägs ha svensken under luppen. Bland dem Manchester United, Barcelona, Arsenal och Manchester City.

Real Madrid har haft en problemfylld säsong med många skador. Mötet med Real Sociedad var en möjlighet att passera Barcelona i tabellen och ta rygg på lokalkonkurrenten Atlético som toppar La Liga.

Det såg också lovande ut i den första halvleken. Men man kom inte närmare än en nick i ribban av Mariano Diaz.

I andra halvlek jobbade sig Real Sociedad in i matchen, etablerade spel på offensiv planhalva. Och efter 55 minuters spel kom målet.

Härligt förarbete av Martin Zubimendi centralt på mittfältet öppnade för Nacho Monreal på vänsterkanten. Cristian Portu löpte in i boxen, nådde högst på bollen, och nicken gick ribba in i bortre krysset.

Ett par minuter senare var Isak nära att öka på ledningen. Portu snodde bollen av Nacho på kanten, spelade in i boxen, men Isak kom tiondelen för sent för att kunna styra in bollen i öppet mål.

Real Madrids tränare Zinedine Zidane gjorde omgående ett trippelbyte. Hela tremannaanfallet fick kliva av.

Och det gav resultat till slut. Vinicius Junior tryckte in 1–1 i den 89:e minuten.

Krysset innebär att Real Madrid har samma poäng som tvåan Barcelona, men är fem poäng bakom ledande Atlético Madrid.

Femteplacerade Real Sociedad har fortsatt grepp om spel i Europa till hösten. Har tre poängs marginal till Real Betis på den sjätte och sista Europaplatsen, fem poäng skiljer till sjuan Villarreal.