AIK ångar på i allsvenskan – körde över Modo

Ett tidig toppmöte i hockeyallsvenskan mellan två obesegrade lag. Mötet mellan AIK och Modo bäddade för en het tillställning på Hovet som lockade storpublik, 6.214 åskådare.

Och det var bortalaget som skulle få en drömstart – mycket tack vare en AIK-klubba. En misslyckad puck på djupet av Tobias Enström följdes upp av en lika misslyckad mottagning av AIK-backen Filip Windlert. Resultatet blev ett friläge för Tim Wahlgren som iskallt satte 1-0 mellan benen på Johannes Jönsson i hemmamålet.

Modo var det piggare laget i inledningen. Men när Tobias Enström drog på sig en hög klubba nio sekunder in på ett numerärt underläge fick AIK en gyllene chans till kvittering. Trots ett fem mot tre spel som lämnde en hel del kvar att önska kom tillsut kvitteringen för hemmalaget. Oscar Pettersson fick pucken bakom mål, vandrade in och tryckte in pucken via en Modoback.

Efter kvitteringen bjöds publiken på hovet på böljade hockey med en rad chanser för båda lagen. Och innan den första perioden var till ända skulle Modo få ytterligare ett friläge. Men när Kalle Jellvert försökte hitta samma lucka mellan Jönssons benskydd läste målvakten avslutet och 1–1 stod sig.

Vad som sedan skedde under den andra perioden var nog ingen på Hovet beredd på. Några – bokstavligen – lyckosama hemmasekunder inleddes med att AIK:s andrakedja åter hamnade i prodokollet när Jesper Frödén styrde in 2–1 framför mål. Blott 14(!) sekunder senare var det dags igen. I en position bakom mål hittade Christian Sandberg upp till Max Lindholm som med en backhand sköt in 3–1. Men för Modo var mardrömsperioden inte över.

Efter de båda målen följde en totaldominans från AIK. Trots spel fem mot fem lyckades ett smått paralyserat Modo inte få ut pucken ur egen zon – och med stöd från hemmapubliken dunkade Johan Larsson i 4–1 av bara farten.

– Vi sa inför den andra perioden att vi skulle upp med intensiteten och arbetsviljan. Och gör man rätt saker där ute så brukar puckarna trilla in, säger Jesper Frödén.

Efter den andra periodens överkörning blev matchen aldrig spännande igen. Daniel Sylwander kunde visseligen reducera efter att hemmalaget tappat pucken bakom eget mål. Men närmare än så kom aldrig Modo som åkte på säsongens första förlust. För AIK var segern lagets tredje på lika många matcher. I en haltade tabell toppar laget nu serien.

– Visst är det skönt att vinna mot Modo, men det finns inga lätta matcher i den här serien. Men vi har skickliga spelare på varje position, och hittills på säsongen har vi följt vår gameplan och det är grunden till allt, säger Jesper Frödén.