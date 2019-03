Leksand kom stärkta till playoff efter att vunnit hockeyallsvenskans slutspelsserie, en serie laget gick igenom obesegrade och formkurvan har pekat spikrakt uppåt.

AIK förlorade i sin tur den femte och avgörande matchen i hockeyallsvenskans finalserie mot Oskarshamn med 4–1 på hemmaplan. Därmed ställdes nu AIK mot Leksand i playoff i bäst av tre matcher för att nå direktkval till SHL mot Mora.

Inför cirka 6.000 åskådare på Hovet satte båda lagen igång ett högt tempo och det syntes tidigt vad som står på spel. AIK:s målvakt Erik Källgren fick förtroende efter att Johannes Jönsson stått för två misstag i den senaste matchen mot Oskarshamn.

Källgren skulle se sig besegrad efter 02.35 in i perioden då bortalagets Jon Knuts höll sig framme på en retur och sköt in ledningsmålet. Det var Knuts tredje mål mot AIK på totalt fem möten den här säsongen.

Matchen bjöd på svängande spel fram och tillbaka där AIK skapade mest tryck och var det bättre laget. De tvingade Leksands målvakt Axel Brage till flera kvalificerade räddningar.

I andra perioden fick AIK:s Mathias From en jättechans på ett friläge att kvittera men Leksandsmålvakten stod för en ny fin räddning. Leksand hade många gånger svårt att komma ut ur sin egen zon men var inte helt ofarliga. Trots flera farliga målchanser från AIK skulle perioden sluta mållös.

I tredje perioden fortsatte AIK att sätta tryck men Axel Brage storspelade och de sista detaljerna saknades för AIK. Leksand fick en jättechans att utöka men AIK:s målvakt Erik Källgren räddade Oskar Langs friläge.

Ett massivt tryck på läktarna sattes igång med tio minuter kvar för att pusha fram hemmalaget. AIK fick ett nytt bra läge till kvittering i powerplay men Justin Crandall missade öppet mål.

AIK tog ut målvakten och med 90 sekunder kvar slarvade hemmalaget i egen zon och Leksands Martin Karlsson kunde via en AIK-klubba skjuta in 2–0 till bortalaget, ett resultat som inte speglade matchbilden. AIK skulle få en reducering med 35 sekunder kvar men målet kom för sent och Leksand vann matchen med 2–1.

AIK:s tränare Thomas Mitell vet vad laget behöver göra för att vinna borta på söndag i nästa playoff-match.

– Det kommer att bli en annan match uppe i Leksand men kommer vi i närheten av den här prestationen kommer vi ha en ruskigt bra chans att vinna, säger han.