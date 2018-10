AIK räddade poäng trots mardrömsstart

Efter två perioder var ställningen 0–3 och allt tycktes gå emot AIK. Men serieledarna skulle resa sig på nio och stå för en imponerande upphämtning. Mötet mot Karlskrona slutade i ett straffdrama där bortlaget slutligen knep bonuspoängen inför 5 952 på Hovet.

– Det är lite blandade känslor. Jag är sjukt nöjd att vi kommer tillbaka i sista perioden, men samtidigt frustrerande att vi inte fick in puckarna tidigare och att vi inte satte chanserna i sudden, säger Tomas Mitell.

Inför matchen presenterade serieledarna sitt senaste nyförvärv i backen Joakim Lilliehöök. 24-årigen har tillhört Mora under de senaste säsongerna men lånades under delar av fjolåret in till AIK. Men debuten kunde ha börjat bättre – milt uttryckt.

Nio sekunder efter att pucken släpptes hamnade Lilliehöök i utvisningsbåset för en hög klubba. Det blev starten på en mardrömsinledning för hemmalaget. Karlskrona tackade och tog emot när Nick Pageau sköt och Marcus Paulsson styrde in ledningsmålet för bortalaget.

Bara minuten senare skulle AIK dra på sig en ny utvisning. Ombytta roller men samma öde för hemmalaget. Paulsson passade Pageau som med ett slagskott dunkade in 2–0 för Karlskrona. En chockstart för serieledarna.

Även den andra perioden skulle bli en lika frustrerad historia för serieledarna. Trots att spelet inte stämde hade man dubbla ramträffar mot ett Karlskrona som allt mer koncentrerade sig på att försvara sin ledning.

Om det mesta gick emot AIK under matchens två första perioder? Jodå. I den sista minut, i ett sällsynt Karlskronaanfall, gled bortalagets Axel Sundberg runt mål och petade in 3-0 bakom Johannes Jönsson.

– Det är ju frustrerande. Vi spelade inte perfekt, men det är svårt att kräva att vi ska spela igenom dem när dem har fem man som försvarar. Jag var ändå nöjd med att vi skapade tillräckligt med chanser, säger Tomas Mitell.

En något uppgiven hemmapublik fick snabbt upp gnistan om en upphämtning i den angörande perioden. Redan efter 15 sekunder kunde Jesper Frödén påpassligt styra in reduceringen. AIK fortsatte att trycka på och med sju minuter kvar sköt Frödéns kedjekamrat Anton Holm in 3–2. Med halvminuten kvar så upphämtningen ett faktum. Till Hovets stora jubel prickade Eric Castonguay in kvitteringen och räddade en poäng för AIK som behåller serieledningen i en haltande tabell.

- Vi lovade varandra att trampa gasen i botten inför sista och tro på det. Oavsett om vi skulle komma ikapp eller inte så behövde vi pusha för att ta med oss en bra känsla efter matchen. Till slut får man ändå vara nöjd att vi gör tre mål när det behövs, även om det är surt att förlora på straffar, säger Tomas Mitell.