AIK vann toppmötet efter jättedrama på fullsatt Hovet

AIK–legendaren Rolf ”Råttan” Edberg, 68, som avslutande sin framgångsrika karriär med två år i Hammarby, hyllades med en tröjhissning inför toppmötet med Leksand.

När matchen startade 30 minuter efter utsatt tid var det serieledande AIK som höll i taktpinnen och radade upp chanser framför Axel Brage i Leksandskassen.

Men matchen tog en oväntad vändning mitt i perioden när AIK-målvakten Erik Källgren tvingades bryta på grund av skada efter en kollision med Leksandsforwarden David Rundqvist.

Leksandsspelaren hakades av AIK-backen Simon Fernholm som blev utvisad.

Kollisionen blev olycklig,

Källgren tvingades bryta matchen och in i kassen kom Väsbylånet Robin Wallin.

Tufft för AIK som redan har förstemålvakten Johannes Jönsson på skadelistan, men denne ska snart efter tre månaders frånvaro vara redo för comeback.

I det numerära överläget tog Leksand ledning genom Johan Porsberger.

I den andra perioden vände AIK matchen efter total dominans.

Kanadensaren Garry Nunn jobbade kopiöst framför Leksandskassen och tryckte in kvitteringen.

Domaren Richard Magnusson underkände först målet, men ändrade sig efter videogranskning.

AIK tog därefter ledningen efter ett mycket vackert mål där Anton Holm läckert styrde in pucken bakom Axel Brage efter ett briljant förarbete av Jesper Frödén och Fredric Weigel.

Leksand hade ett par bra avslut, men AIK hade bra kontroll defensivt.

Det hade man inte början av den tredje perioden då Johan Porsberger slog till igen.

Båda lagen jagade tre poäng och det var en intensiv kamp – en häftig och fartfylld match när hockey är som bäst.

Leksand hade ett gyllene tillfälle att avgöra matchen under ordinarie tid när Alexander Deilert blev utvisad.

Men misslyckades helt i powerplay.

I förlängningen hade båda lagen chansen att avgöra, men den det högdramatiska toppmötet fick avgöras efter straffar.

Till slut blev det AIK:s lagkapten Christian Sandberg som såg till att AIK vann för första gången vann mot Leksand den här säsongen.

Men AIK-segern blev dyrköpt med skadan på målvakten Erik Källgren.

Tränaren Tomas Mitell kunde inte ge något besked hur allvarlig skadan var.

– Jag vet inte. Han kunde inte spela färdigt matchen. Det är inte jättebra kanske. Men vi hoppas att han är tillbaka snart och Wallin (Robin) hoppade in och gjorde det bra, säger AIK-tränaren Mittel till C More.

Tredjemålvakten Robin Wallin var nöjd med sin insats.

– Det är tredje gången jag spelar i ett straffavgörande och jag har haft stolpe ut i de tidigare. Nu skulle jag bara vinna, sade han till C More.