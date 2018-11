AIK:s drömstart i toppmötet knäckte Modo

AIK rivstartade med tre mål på 13 minuter och när Christian Sandberg satte 4–0 i början av den andra såg toppmötet att vara avgjort.

Men Modo kom tillbaka och gjorde två mål och skapade dramatik inför den tredje perioden.

Jesper Frödén gav AIK i ledningen med ett rappt skott och backen Johan Larsson ökade till 2–0 i powerplay.

Eric Castanguay satte 3–0 i ett nytt numerärt överläge och AIK såg ut att gå mot en solklar seger.

Det fanns bud på fler mål.

Modotränaren Björn Hellkvist var naturligtvis missnöjd efter sitt lags bedrövliga start.

– Vi saknade helt tävlingsinstinkt i första perioden. Säsongens absoluta bottennapp, sade han till C More.

Oscar Hedman reducerade till 1–4 och Dennis Sylwander stötte in 2–4.

I den tredje perioden gjorde AIK 5–2.

Backen Johan Larsson slog till igen.

Åter när Modo hade en spelare utvisad.

Modo chansade vilt och plockade ut målvakten med halva perioden kvar, men det resulterade bara i ytterligare baklängesmål

AIK-dominansen var total inledningsvis och serietvåan har nu tagit poäng i 14 av 15 matcher.

– Ett jättebra gensvar på den hårda träningen i veckan. Bra lir av grabbarna innan jag fick i väg ett bra skott, säger Larsson till C More om sitt första mål.

Johan Larsson tycker att AIK visade formbesked och ett styrkebesked i numerärt överläge där AIK gjorde tre mål.

– Vi har haft lite svårt i powerplay. Skönt att det lossnade med några mål, säger han.

Sista perioden blev stökig både på isen och på läktaren.

– Tråkigt att publiken beteter sig den gör. När det börjas kastas flaskor handlar det om vår säkerhet också, säger Johan Larsson.

Domaren Peter Lyth hade en tuff kväll på jobbet.

Han sågades av AIK-stjärnan Anton Holm.

– Jag hoppas han blir av med sin domarlicens, säger Holm i C More.

För Modo blev det ännu en blytung förlust – ångermanlänningarnas femte på sex matcher.

– Det är ingen rolig känsla att stå i båset. Jag får börja med att be om ursäkt för vår första period, säger Björn Hellkvist till C More.

Sensationen Oskarshamn behåller serieledningen efter 4-0 hemma mot Pantern. Efter en mållös första period gick smålänningarna inte att stoppa som leder serien med två poäng före AIK, trots en match mindre spelad.