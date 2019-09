Alla nyförvärv och förluster i SDHL

AIK

Placering 2018-19: 8, kvartsfinal.

Tränare: Jared Cipparone.

Nyförvärv: Sena Suzuki, Japan, b, Toronto; Meeri Räisänen, Finland, mv, Connecticut Whale; Matilda Holmberg, b, Modo, Fanny Rask, f, HV71; Ida Nikula, f, Leksand, Sabina Eriksson, mv, HV71.

Förluster: Felicia Linder, b, Djurgården; Minatsu Murase, mv, Luleå; Anna Amholt, mv, HV71.

Rooths kommentar: Borde ligga högre upp, men satsar väldigt mycket på svenska spelare och får inte riktigt in spetsen. Får nog tufft på nedre halvan, runt sjunde-åttonde plats.

Brynäs

Placering 2018-19: 7, kvartsfinal.

Tränare: Henrik Glaas.

Nyförvärv: Johanna Olofsson, b, Modo; Emma Forsgren, b, SDE; Maja Nylén Persson, b, Leksand; Agnes Åker, mv, Djurgården; Denisa Krizova, Tjeckien, f, Boston; Katerina Mrazova, Tjeckien, f, Connecticut; Lara Stalder, Kanada, f, Linköping; Emma Murén, f, Linköping; Michela Cava, Kanada, f, Modo; Mariam El-Mahmadi, b, Djurgården.

Förluster: Caroline Markström, b, slutat; Andrine Furulund, Norge, f, Leksand; Moa Viklund, f, Leksand; Jennifer Wakefield, Kanada, f, Djurgården; Kayla Gardner, USA, f, okänt; Cassandra Vilgrain, Kanada, f, okänt; Wilma Carlsson, b, slutat; Savannah Newton, Kanada, b, Linköping.

Rooths kommentar: Ett topp-tre-lag. Har laddat på ordentligt med många toppspelare, framför allt Stalder och Cava. Men också de tjeckiska landslagsspelarna Krizova och Mrazova som utan tvekan kommer att ligga i toppen av poängligan. Har lite att jobba på defensivt.

Djurgården

Placering 2018-19: 6, kvartsfinal.

Tränare: Alana Blahoski.

Nyförvärv: Jennifer Wakefield, Kanada, f, Brynäs; Allie Munroe, Kanada, b, Syracuse University; Sarah Bujold, Kanada, f, St Francis Xavier University; Dominique Kremer, USA, b, Merrimack College; Samantha Ridgewell, Kanada, mv, Merrimack College; Felicia Linder, b, AIK; Josephine Asperup, Danmark, f, Linköping; Maria Lindberg, f, Troja-Ljungby; Lova Blom, f, Nyköping.

Förluster: Solveig Neunzert, b, Princeton University; Hanna Olsson, f, HV71; Isabel Waidacher, Schweiz, f, ZSC Lions Frauen; Agnes Åker, mv, Brynäs; Mariam El-Mahmadi, b, Brynäs; Gwendoline Gendarme, Frankrike, b, NE Hockey Academy.

Rooths kommentar: Jennifer Wakefield, seriens bästa spelare, har alltid stor inverkan på sina lag. Med henne ökar det kollektiva självförtroendet. Ett av fem, sex lag som har chans på SM-guldet.

Göteborg

Placering 2018-19: 10, kval.

Tränare: Oscar Annell.

Nyförvärv: Celine Tardif, Kanada, b, University of British Columbia; Samantha Fieseler, Kanada, b, Mercuhurst University; Emma Keenan, USA, b, Clarkson University; Signe Sass Jensen, Danmark, f, Hvidovre.

Förluster: -

Rooths kommentar: Får tufft och hamnar nog sist. Har ett svårt jobb att få spelare till laget och saknar världsstjärnor.

HV71

Placering 2018-19: 5, semifinal.

Tränare: Lucas Frey.

Nyförvärv: Anna Hanser, Österrike, f, Sabres Wien; Hanna Olsson, f, Djurgården; Michelle Löwenhielm, f, Connecticut; Sidney Morin, USA, b, Linköping; Anna Kjellbin, b, Linköping; Kaitlyn Tougas, Kanada, f, Modo; Anna Borgqvist, f, Leksand; Danielle Stone, Kanada, f, Leksand; Kennedy Marchment, Kanada, f, Linköping; Anna Amholt, mv, AIK; Julia Tylke, USA, f, St Cloud State University.

Förluster: Selina Aho, b, Skellefteå; Fanny Rask, f, AIK; Riikka Sallinen, Finland, f, slutat; Isabell Palm, f, Linköping; Sabina Eriksson, mv, AIK; Maja Jakobsson, f, slutat; Claudia Kepler, USA, f, okänt; Madeleine Ericsson, Kanada, f, okänt; Alexis Joyce, USA, okänt; Jenni Asserholt, f, slutat; Selma Aho, b, slutat.

Rooths kommentar: En stor guldkandidat. Har fått in enormt många klasspelare. Bland annat Morin och Marchment, som var toppnamn även förra säsongen och kommer in med jättepondus och erfarenhet.

Leksand

Placering 2018-19: 4, kvartsfinal.

Tränare: Lars Stenmark.

Nyförvärv: Maddie Rolfes, USA, b, University of Wisconsin; Emma Woods, Kanada, f, Shenzen; Maria Holm Peters, Danmark, f, Odense; Lena Düsterhöft, Tyskland, b, Minnesota State University; Betty Jouanny, Frankrike, f, Modo; Andrine Furulund, Norge, f, Brynäs; Moa Viklund, f, Brynäs; Jule Flötgen, Tyskland, mv, Bergkamen.

Förluster: Gracen Hirschy, USA, b, Modo; Sofia Engström, b, Modo; Maja Nylén Persson, b, Brynäs; Anna Borgqvist, f, HV71; Danielle Stone, Kanada, f, HV71; Julia Åberg, mv, timeout; Emma Lind, b Malmö; Ida Nikula, f, AIK.

Rooths kommentar: Har inte haft någon kontinuitet, bytt tränare ofta och har i princip tappat allt, har ett helt nytt lag. Får nog ett tufft år, ett återuppbyggnadsår. Ser dem i absolut nedersta delen av serien.

Linköping

Placering 2018-19: 3, SM-silver.

Tränare: Madeleine Östling.

Nyförvärv: Haruka Toko, Japan, f, Seibu; Anna Kilponen, Finland, b, Quinnipiac University; Tori Hickel, USA, b, Calgary; Zoe Hickel, USA, f, Calgary; Saana Valkama, Finland, f, University of Vermont; Isabell Palm, f, HV71; Vilma Tanskanen, Finland, f, Mercyhurst University; Savannah Newton, Kanada, b, Brynäs.

Förluster: Brooke Stacey, Kanada, f, Buffalo; Tatiana Istocyova, Slovakien, b, Skellefteå; Sidney Morin, USA, b, HV71; Anna Kjellbin, b, HV71; Nicoline Söndergaard Jensen, Danmark, f, Luleå; Lara Stalder, Kanada, f, Brynäs; Amalie Andersen, Danmark, b, University of Maine; Emma Murén, f, Brynäs; Kennedy Marchment, Kanada, f, HV71; Josephine Asperup, Danmark, f, Djurgården.

Rooths kommentar: Borde inte ha med guldet att göra, men lyckas alltid kravla sig upp och jag räknar inte bort dem riktigt än. Har tappat en hel del spelare, men fått in världsspelare som Zoe Hickel och hennes syster Tori. Har en bra målvakt i Eveliina Suonpää.

Luleå

Placering 2018-19: 1, SM-guld.

Tränare: Fredrik Glader.

Nyförvärv: Minatsu Murase, mv, AIK; Nicoline Söndergaard Jensen, Danmark, f, Linköping.

Förluster: Nathalie Ferno, f, slutat; Maria Omberg, mv, slutat; Rebecca Stenberg, f, slutat.

Rooths kommentar: Ser fortsatt starkt ut och kommer att vara en toppklubb även i år. Ett ganska intakt lag, tappat några som slutat men fått in några duktiga som Söndergaard Jensen.

Modo

Placering 2018-19: 2, semifinal.

Tränare: Björn Edlund.

Nyförvärv: Katia Clement-Heydra, Kanada, f, Montreal; Gracen Hirschy, USA, b/f, Leksand; Sofia Engström, b, Leksand; Erica Rieder, Kanada, b, University of Manitoba; Savannah Newton, Kanada, b, Brynäs.

Förluster: Matilda Holmberg, b, AIK; Johanna Olofsson, b, Brynäs; Betty Jouanny, Frankrike, f, Leksand; Matilda Elfving, b, slutat; Kaitlyn Tougas, Kanada, f, HV71; Michela Cava, Kanada, f, Brynäs; Ellen Lövgren, f, Skellefteå.

Rooths kommentar: Hamnar nog i mitten. Har tappat tongivande spelare men jag är imponerad av deras sätt att alltid komma tillbaka trots att de är nederlagstippade. Får spelare att prestera bra ändå. Lite tunna på backsidan.

SDE

Placering 2018-19: 9, kval.

Tränare: Shane Warschaw.

Nyförvärv: Savine Wielenga, Nederländerna, f, Amsterdam; Pia Pren, Slovenien, f, Olimpija Ljubljana; Julia Yetman, Kanada, b, Yale University; Kelly Murray, Kanada, b, Calgary; Amy Budde, USA, f, Lake Forest College; Felicia Bjälvegård, b, Castleton University; Lindsey Post, Kanada, mv, Calgary; Jacquie Pierri, USA, b, inget lag; Kelly Apperson, Kanada, f, Calgary; Alexandra Anderson, Kanada, b, University of Manitoba.

Förluster: Lisa Mattsson, Finland, f, TPS; Emma Forsgren, b, Brynäs.

Rooths kommentar: Den bästa truppen de har haft. Att värva utländska spelare kanske de har sett som sin chans. Har fått in många fina namn och jag tror att de tar en kvartsfinalplats, blir åtta.

