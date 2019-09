Alla nyförvärv och förluster i SHL-lagen

• BRYNÄS

Antal SM-guld: 13 (1964, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1976, 1977, 1980, 1993, 1999, 2012).

Förra säsongen: Elva i grundserien.

Huvudtränare: Magnus Sundquist, andra säsongen.

Premiärmotståndare: 14/9 Frölunda (borta).

Nyförvärv: Samuel Ersson, mv, Västerås; Alexander Lindelöf, b, do; Josef Ingman, b, do; Jonathan Sigalet, b, Frölunda; Greg Scott, f, CSKA Moskva; Anton Rödin, f, Davos; Jaedon Descheneau, f, Düsseldorf; Lukas Zetterberg, f, Västerås; Adam Brodecki, f, Linköping.

Förluster: David Rautio, mv, Luleå; Ryan Gunderson, b, Gottéron; Victor Söderström, b, Arizona; Simon Bertilsson, b, Sotji; Adam Deutsch, b, Nottingham; Joel Kellman, f, San Jose; Rudolf Cerveny, f, Hradec Kralove; Robert Kousal, f, Pardubice; Alexander Bjurström, f, Almtuna; Jesper Boqvist, f, New Jersey; Ludvig Nilsson, f, Växjö.

• DJURGÅRDEN

SM-guld: 16 (1926, 1950, 1954, 1955, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1983, 1989, 1990, 1991, 2000, 2001).

Förra säsongen: Fyra i grundserien, förlorade finalen mot Frölunda.

Huvudtränare: Robert Ohlsson, fjärde säsongen.

Premiärmotståndare: 14/9 Linköping (hemma).

Nyförvärv: Niklas Svedberg, mv, Timrå; Marcus Högström, b, Stockton; Patrik Berglund, f, klubblös; Michael Haga, f, Mora; Kalle Östman, f, Västerås; Anton Hedman, f, Örebro; Tom Wandell, f, do.

Förluster: Adam Reideborn, mv, Ak Bars Kazan; Bobo Peterson, b, Södertälje; Alexander Urbom, b, Düsseldorf; Daniel Brodin, f, Gottéron; Marcus Davidsson, f, Växjö; Jonathan Davidsson, f, Ottawa; Axel Jonsson-Fjällby, f, Washington; Petteri Wirtanen, f, TPS Åbo; Dennis Svensson, f, Kristianstad; Jakob Lilja, f, Columbus; Dick Axelsson, f, klubb ej klar; Emil Bemström, f, Columbus.

• FRÖLUNDA

SM-guld: 5 (1965, 2003, 2005, 2016, 2019).

Förra säsongen: Trea i grundserien, SM-guldvinnare.

Huvudtränare: Roger Rönnberg, sjunde säsongen.

Premiärmotståndare: 14/9 Brynäs (h).

Nyförvärv: Niklas Rubin, mv, Luleå; Karl Stollery, b, Jokerit; Theodor Lennström, b, Färjestad; Julius Bergman, b, Hartford; Johan Sundström, f, Kunlun Red Star; Nicklas Lasu, f, Kärpät.

Förluster: Johan Gustafsson, mv, Mannheim; Chay Genoway, b, Nizjnij Novgorod; Jonathan Sigalet, b, Brynäs; Mattias Nørstebø, b, Mora; Gustav Lindström, b, Detroit; Ponthus Westerholm, f, Lukko;;Pathrik Westerholm, f, do, Oliwer Fjellström, f, Timrå (lån); Linus Nässén, f, do (lån).

• FÄRJESTAD

SM-guld: 9 (1981, 1986, 1988, 1997, 1998, 2002, 2006, 2009, 2011).

Förra säsongen: Etta i grundserien, ut i semifinal mot Djurgården.

Huvudtränare: Johan Pennerborn, tredje säsongen.

Premiärmotståndare: 14/9 Örebro (h).

Nyförvärv: Arvid Holm, mv, Karlskrona; Lucas Ekeståhl Jonsson, b, TPS Åbo; Jonathon Blum, b, Dinamo Minsk; Linus Arnesson, b, Örebro; Vojtech Mozik, b, Vitjaz Podolsk; Ville Leskinen, f, Kärpät; Victor Ejdsell, f, Rockford.

Förluster: Adam Werner, mv, Colorado; Jesse Virtanen, b, Traktor Tjeljabinsk; Mikael Wikstrand, b, Ak Bars Kazan; Theodor Lennström, b, Frölunda; Ilari Melart, b, klubb ej klar; Robin Press, b, Lukko; Oskar Steen, f, Boston; Joakim Nygård, f, Edmonton; Christopher Bengtsson, f, Södertälje; Alexander Reichenberg, f, Oskarshamn; Alexander Johansson, f, Wolfsburg; Fabian Zetterlund, f, New Jersey.

• HV71

SM-guld: 5 (1995, 2004, 2008, 2010, 2017).

Förra säsongen: Åtta i grundserien, ut i kvartsfinal mot Färjestad.

Huvudtränare: Stephan Lundh, andra säsongen (som huvudansvarig).

Premiärmotståndare: 14/9 Rögle (b).

Nyförvärv: Adam Åhman, mv, Oskarshamn; Emil Johansson, b, Providence; Johannes Kinnvall, b, Timrå; Jesper Williamsson, b, Rögle; Eric Martinsson, b, Geneve-Servette; Linus Sandin, f, Rögle; Axel Holmström, f, Grand Rapids; Anthony Camara, f, Iserlohn; Juuso Ikonen, f, Hershey; Linus Fröberg, f, Växjö; Christian Sandberg, f, AIK.

Förluster: Felix Sandström, mv, Philadelphia; Kristofer Berglund, b, Dinamo Riga; Martin Fehervary, b, Washington; Mikko Lehtonen, b, Jokerit; Alexander Ytterell, b, Tappara; Markus Ljungh, f, Vladivostok; Mattias Tedenby, f, Davos; Isac Brännström, f, Luleå; Robin Figren, f, Kloten; Anton Bengtsson, f, Rögle; Sebastian Wännström, f, Leksand; Andreas Thuresson, f, Schwenningen.

• LEKSAND

SM-guld: 4 (1969, 1973, 1974, 1975).

Förra säsongen: Fyra i allsvenskan, etta i slutspelsserien, playoffseger över AIK och seger i direktkvalet över Mora.

Huvudtränare: Roger Melin, andra säsongen.

Premiärmotståndare: 14/9 Malmö (h).

Nyförvärv: Janne Juvonen, mv, Mora; Johan Fransson, b, Geneve-Servette; Mattias Göransson, b, UMass-Lowell;;Jonas Ahnelöv, b, Rögle, Fredrik Forsberg, f, Almtuna; Daniel Olsson Trkulja, f, Linköping; Sebastian Wännström, f, HV71; Andreé Hult, f, Schwenningen; Spencer Abbott, f, Mora; Patrik Zackrisson, f, Dynamo Moskva; Marek Hrivik, f, Vitjaz Podolsk.

Förluster: Jonas Arntzen, mv, Örebro; Mattias Nilsson, b, Sparta Sarpsborg; Hugo Enock, b, Hudiksvall; Kevin Schulze, b, Nürnberg; Wilde Bröms, f, klubb ej klar; Jesper Ollas, f, klubb ej klar; Johan Porsberger, f, AIK; Marcus Karlberg, f, do (lån); Erik Aterius, f, Västervik; Lukas Enqvist, f, Karlskrona; Tobias Forsberg, f, slutar; Anton Karlsson, f, Villach; Axel Bergkvist, f, Kitchener.

• LINKÖPING

SM-guld: Inget.

Förra säsongen: Tolva i grundserien.

Huvudtränare: Bert Robertsson, ny.

Premiärmotståndare: 14/9 Djurgården (b).

Nyförvärv: Jonas Holøs, b, Fribourg-Gottéron; Hampus Larsson, b, Timrå; Max Lindroth, b, Tingsryd; Anton Mylläri, b, Malmö; Patrik Lundh, f, Kunlun Red Star; Mikael Frycklund, f, Västerås; Henrik Törnqvist, f, Timrå; Jaakko Rissanen, f, Kalpa; Robin Johansson, f, Mora.

Förluster: Lukas Bengtsson, b, SKA S:t Petersburg; Chad Billins, b, Mannheim; Alexander Karlsson, b, klubb ej klar; Anton Karlsson, b, Cleveland; Derek Roy, f, München; Fredrik Karlström, f, Växjö; Daniel Olsson Trkulja, f, Leksand; James Wright, f, klubb ej klar; Johan Södergran, f, Los Angeles; Adam Brodecki, f, Brynäs.

• LULEÅ

SM-guld: 1 (1996).

Förra säsongen: Tvåa i grundserien, utslaget i semifinal av Frölunda.

Huvudtränare: Thomas Berglund, tredje säsongen.

Premiärmotståndare: 14/9 Växjö (h).

Nyförvärv: David Rautio, mv, Brynäs; Isac Brännström, f, HV71; Juhani Tyrväinen, f, IFK Helsingfors; Filip Hållander, f, Timrå; Arttu Ilomäki, f, Lukko.

Förluster: Niklas Rubin, mv, Karlskrona; Jesper Sellgren, b, Carolina; Viktor Grahn, b, Karlskrona; Isac Lundeström, f, Anaheim; Johan Forsberg, f, Modo; Johan Harju, f, klubb ej klar; Patrick Cehlin, f, klubb ej klar.

• MALMÖ

SM-guld: 2 (1992, 94).

Förra säsongen: Sexa i grundserien, ut i kvartsfinal mot Frölunda.

Huvudtränare: Peter Andersson, fjärde säsongen.

Premiärmotståndare: 14/9 Leksand (b).

Nyförvärv: Lars Volden, mv, Pantern; Mattias Lassen, b, do; Jesper Jensen Aabo, b, Jokerit; Adam Ollas Mattsson, b, Stockton; Jesper Jensen, f, Skellefteå; Nicolai Meyer, f, Södertälje.

Förluster: Cristopher Nihlstorp, Graz; Anton Mylläri, b, Linköping; Anton Öhman, b, Modo; Marcus Sylvegård, f, Växjö; Kim Rosdahl, f, Modo; Per Ledin, f, klubb ej klar.

• OSKARSHAMN

SM-guld: Inget, debuterar i SHL.

Förra säsongen: Tvåa i allsvenskan, seger i allsvenska finalen över AIK, seger i direktkvalet över Timrå.

Huvudtränare: Håkan Åhlund, andra säsongen.

Premiärmotståndare: 14/9 Skellefteå (b).

Nyförvärv: Fredrik Pettersson-Wentzel, mv, Düsseldorf; Tex Williamsson, mv, Tingsryd; Johan Alm, b, Skellefteå; Pontus Näsén, b, Vimmerby; Simon Després, b, Köln; Henrik Nilsson, b, Lahti; Emil Wahlberg, b, Västervik; Nichlas Hardt, f, Växjö; Hampus Harlestam, f, Vimmerby; Gustaf Franzén, f, Bik Karlskoga; Tyler Kelleher, f, Ingolstadt; Alexander Reichenberg, f, Färjestad; Pontus Netterberg, f, Växjö; Tobias Lindberg, f, Chicago Wolves; Johannes Salmonsson, f, Timrå.

Förluster: Christoffer Rifalk, mv, Rögle; Adam Åhman, mv, HV71; Emil Carnestad, b, klubb ej klar; Anton Björkman, b, Linköping; Jonas Engström, f, Växjö; Alex Hutchings, f, Björklöven; Anton Johansson, f, Vita Hästen; Matias Sointu, f, Cardiff; Joakim Hillding, f, Graz; Janne Kivilahti, f, Karlskrona.

• RÖGLE

SM-guld: Inget.

Förra säsongen: Nia i grundserien, ut i åttondelsfinal mot HV71.

Huvudtränare: Cam Abbott, tredje säsongen.

Premiärmotståndare: 14/9 HV71 (h).

Nyförvärv: Christoffer Rifalk, mv, Oskarshamn; Roman Will, mv, Liberec; Erlend Lesund, b, Mora; Jakob Ragnarsson, b, Almtuna; Niklas Hansson, b, Texas; Dennis Everberg, f, Zug; Anton Bengtsson, f, HV71; Dominik Bokk, f, Växjö; Hampus Gustafsson, f, Hershey.

Förluster: Ville Kolppanen, mv, Ilves; Emil Kruse, mv, Västerås; Justin Pogge, mv, ZSC Lions; Alen Bibic, b, Villach; Ben Youds, b, klubb ej klar; Jonas Ahnelöv, b, Leksand; Jesper Williamsson, b, HV71; Linus Sandin, f, HV71; Lucas Elvenes, f, Golden Knights; Matt Carey, f, Schwenningen; Olle Liss, f, Dornbirner.

• SKELLEFTEÅ

SM-guld: 3 (1978, 2013, 2014).

Förra säsongen: Femma i grundserien, ut i kvartsfinal mot Djurgården.

Huvudtränare: Tommy Samuelsson, andra säsongen.

Premiärmotståndare: 14/9 Oskarshamn (h).

Nyförvärv: Oskar Östlund, mv, Storhamar; Niclas Burström, b, Växjö; Philip Broberg, b, AIK; Arvid Lundberg, b, Växjö; Jacob Andersson, b, Björklöven; Tuomas Kiiskinen, f, Växjö; Jesper Frödén, f, AIK; Rickard Hugg, f, Kitchener; Jacob Olofsson, f, Timrå; Tom Pyatt, f, Utica.

Förluster: Johan Alm, b, Oskarshamn; Fredrik Lindgren, b, klubb ej klar; Emil Djuse, b, Dallas; Mathis Olimb, f, Wolfsburg; Jesper Jensen, f, Malmö; Albin Lundin, f, Timrå; Tim Söderlund, f, Chicago; Bud Holloway, f, Salzburg; Jimmie Ericsson, f, klubb ej klar; Edwin Hedberg, f, Ässät.

• VÄXJÖ

SM-guld: 2 (2015 och 2018).

Förra säsongen: Sjua i grundserien, ut i kvartsfinal mot Luleå.

Huvudtränare: Sam Hallam, åttonde säsongen.

Premiärmotståndare: 14/9 Luleå (b).

Nyförvärv: Mathew Bodie, b, Niznij Novgorod; Tim Erixon, b, Wilkes-Barre; Linus Nässén, Medicine Hat; Marcus Davidsson, f, Djurgården; Fredrik Karlström, f, Linköping; Emil Pettersson, f, Tucson; Jonas Engström, f, Oskarshamn; Marcus Sylvegård, f, Malmö; Jakob Forsbacka Karlsson, f, Providence; Ludvig Nilsson, f, Brynäs; Richard Gynge, f, Traktor Tjeljabinsk.

Förluster: Joel Persson, b, Edmonton; Arvid Lundberg, b, Skellefteå; Niclas Burström, b, do; Jonas Røndbjerg, f, Vegas; Tuomas Kiiskinen, f, Skellefteå; Janne Pesonen, f, Kärpät; Linus Fröberg, f, HV71; Liam Reddox, f, Belfast; Julius Junttila, f, klubb ej klar; Kris Versteeg, Rockford; Nicklas Hardt, f, Oskarshamn; Pontus Netterberg, f, do.

• ÖREBRO

SM-guld: Inget.

Förra säsongen: Tia i grundserien, ut i åttondelsfinal mot Växjö.

Huvudtränare: Niklas Eriksson, andra säsongen.

Premiärmotståndare: 14/9 Färjestad (b).

Nyförvärv: Dominik Furch, mv, Tjerepovets; Jonas Arntzen, mv, Leksand; Aaron Irving, b, Storhamar; Max Lindholm, f, AIK; Daniel Muzito Bagenda, f, AIK; Mathias Bromé, f, Mora; Joonas Rask, f, IFK Helsingfors; Ludvig Rensfeldt, f, Timrå; Sakari Salminen, f, Ässät; Ryan Stoa, f, Traktor Tjeljabinsk.

Förluster: Jhonas Enroth, mv, Dinamo Minsk; Eero Kilpeläinen, mv, Kalpa; Stefan Stéen, mv, Sport; Nick Ebert, b, Ottawa; Linus Arnesson, b, Färjestad; Rodrigo Abols, f, Florida; Anton Hedman, f, Djurgården; Aaron Palushaj, f, Davos; Tyson Spink, f, Ässät; Tylor Spink, f, do; Jere Sallinen, f, IFK Helsingfors; Kalle Olsson, f, slutar; Tom Wandell, f, Djurgården.

Quiz: Minns du förra SHL-säsongen?