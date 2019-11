Axelsson inte imponerad: ”Djurgården måste ta kommandot över pucken”

Han har tränat sena kvällar och spelat matcher med Boo Panters i division 5, men på onsdag är Dick Axelsson tillbaka i allvaret.

Då glider han åter in på Hovets is för träna med Djurgården efter ett halvår som hemmapappa till sonen Winston.

Här matchen mot Luleå i korthet och Axelssons syn på förlusten:

Första perioden:

Mål: 1–0 Tom Nilsson (52 sekunder).

Det hade bara gått en minut när Tom Nilsson snodde pucken av Robin Kovacs vid egen blå linje och åkte solo mot Joel Lassinantti. Med ett par snabba dragningar lurade han ned målvakten och lät pucken glida in vid Lassinanttis vänstra stolpe.

Axelsson tycker till: Det är klart att självförtroendet kan vara stukat efter ett par förluster, men varje match är en ny match. Djurgården gör som de ska, man släpper inte till något när Luleå får två lägen med en spelare mer på plan. Man förlorar puck men tar tillbaka puck, det är Djurgårdshockey med andra ord. Det är ändå match på Hovet och då måste man tagga till.

Andra perioden:

Efter fem minuter hettade till rejält när Oscar Engsund tacklade in Djurgårdens norrman Michael Haga i sargen med huvudet före. Haga reste sig med såg rejält omtöcknad ut och funktionärer kallades in för att skrapa bort blod på isen. Engsund fick fem minuter plus matchstraff, Haga tog sig in i omklädningsrummet följd av läkaren Bengt Gustafsson och tandläkaren Lasse Lindgren. Djurgården hade chansen till 2–0 men lyckades inte gör mål trots spel fem mot tre i två minuter.

Axelsson tycker till: Jag såg tyvärr inte tacklingen på Haga. Som spelare vill man gå in hundra procent i varje situation, men man ska kanske tänka till en gång extra och vinna puck i stället. Laget blev lite för långt på utvisningarna, när noggrannheten och disciplinen försvinner så kanske man vill göra någonting extra själv. Vad säger man? Pucken går fortare än man åker skridskor. Luleå måste gå framåt, jag tror det blir en tvåmålsseger för Djurgården.

Tredje perioden: 1–1 Robin Kovacs (41.27), 1–2 Arttu Ilomäki (46.43), 1–3 Erik Gustafsson (58.39).

Det dröjde bara en dryg minut innan Robin Kovacs, före detta AIK:are, satte 1–1. Att hatobjektet Kovacs retade upp publiken lite extra genom att vifta med armarna höjde temperaturen på matchen. Luleås ledningsmål påminde om kvitteringen då Arttu Ilomäki åkte in i anfallszon och drog in pucken i högt över målvakten Niklas Svedberg. Sista målet gjorde Erik Gustafsson i öppet mål.

Axelsson tycker till: Djurgården släpper till för enkla lägen och låter Luleå styra spelet. Djurgården måste ta kommandot över pucken. Som helhet startade matchen otroligt bra, men tyvärr mattades Djurgården ju längre matchen led.

På lördag åker Djurgården för att spela bortamatch mot bottenlaget Linköping.

Trots att han varit borta från Djurgården i ett halvår känner han sig klar för spel. Att han får spela tar Axelsson inte för givet trots att Djurgården nu förlorat fyra raka matcher med målskillnaden 3–16.

– Jag sätter mig på min plats på onsdag och så får vi se vad mister Robert Ohlsson har för framtidsplaner.