DIF-stjärnan tillbaka efter smällen: ”Känner mig hoppfull”

29 sekunder in i den tredje perioden i den andra matchen mot Frölunda for Jacob Josefson in i sargen med höger axel före.

Smällen tog illa och Djurgårdens lagkapten tvingades lämna matchen. Nu, tre matcher senare, är han tillbaka. På måndagens frivilliga träning körde han för fullt för första gången sedan smällen.

– Det känns bra. Jag känner mig hoppfull, det är inga konstigheter, säger han själv och tillägger att han troligen hade kunnat spela redan i söndags i Karlstad.

– Men det bedömdes som att det var bäst att jag väntade en till.

Han var inte själv med i Karlstad när Färjestad körde över Djurgården med 8–2, men slår fast att det inte är några problem att gå vidare efter en sådan förlust.

– Spelar ingen roll om man förlorar med 1–0 eller 8–2, det är fortfarande en match det handlar om. Det är bara att gå vidare och inte grubbla över det. Det är match varannan dag, så det går inte att tänka på den för mycket, säger Jacob Josefson.

28-åringen, som återvände från NHL till den här säsongen, fick en flygande start. Tillsammans med Daniel Brodin och Jakob Lilja bildade han Djurgårdens förstakedja och öste in poäng den första halvan av säsongen.

Det tog honom tillbaka till landslaget och han har också utsetts till SHL:s mest värdefulla spelare av ligans övriga spelare. Själv erkänner att det varit svårt att stå på sidan av rinken de senaste matcherna.

– Man vill vara med där ute, det är nu det är roligt, säger Jacob Josefson.