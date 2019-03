Djurgården höll för trycket – kvitterade kvartsfinalserien

Djurgården hade vunnit de två tidigare bortamatcherna mot Skellefteå under säsongen med 5–0 och 3–1. Gästerna började bäst och tog ledningen i powerplay genom Emil Bemström. Han stod rätt placerad och rakade in 1–0 från nära håll efter fyra och en halv minut. Det var 19-åringens 24:e mål för säsongen, 23 mål i grundserien, flest av alla.

Sebastian Strandberg gjorde Djurgårdens andra mål på en omställning i boxplay, efter slarv av Skellefteå-försvaret. Men tvåmålsledningen skulle bara kvarstå i 50 sekunder.

I numerärt överläge, fem mot tre kunde Skellefteås målkung och kapten Oscar Möller skjuta in reduceringen med ett hårt slagskott. Han skulle också kvittera lite senare då han högg först på en lös puck efter 11.22.

Daniel Brodin gav Djurgården ledningen från snäv vinkel med 90 sekunder kvar av första perioden. Ställningen var 3–2 i periodpausen.

I andra perioden bytte Skellefteå målvakt, Mantas Armalis ut och Gustaf Lindvall in. Där fortsatte ett fartfyllt spel men defensiven täpptes till en aning.

Efter ett dåligt byte av Skellefteå kom Petteri Wirtanen ren och den 32-årige finländaren gjorde inga misstag när han sprättade upp pucken i nättaket. Ny tvåmålsledning för stockholmarna med 4–2 efter drygt sju spelade minuter i andra perioden.

Skellefteå var alltjämt slarviga defensivt i den andra perioden och Djurgården lyckades återerövra pucken offensivt ett flertal gånger. Periodens andra hälft bjöd på många puckbyten och inget riktigt organiserat spel.

Ett hungrigt Skellefteå klev ut på banan i period tre, tvingade att skapa fram fler chanser. Tim Söderlund stack upp med några chanser men Adam Reideborn i DIF–målet var stabil.

Han tvingades kapitulera med nio minuter kvar i fyra mot fyra spel. Skellefteås Mathis Olimb tog emot pucken, siktade in sig och sköt in pucken via ribban. Målet gav Skellefteå nya krafter och de pressade Djurgården rejält.

Då matchklockan tickade ner mot fem minuter kom avgörandet för Djurgården. Efter fint samspel mellan Dick Axelsson och Olle Alsing kunde den senare göra 5–3. Mattias Guter spikade slutresultatet till 6–3 i öppen kasse.

– Det är skönt att det är utjämnat i matchserien. Det finns alltid grejer man kan göra bättre men vi gjorde bra saker i de offensiva delarna, säger Djurgårdens tränare Robert Ohlsson.