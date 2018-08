Djurgården möter NHL-stjärnor i Globen

Just nu pågår Stockholm Hockey Week som arrangeras för andra gången.

Förutom utbildningar, läger och allmänhetens åkning möter SHL–laget Djurgården meriterat NHL-motstånd med bland andra Niklas Kronwall, Marcus Krüger och Gabriel Landeskog.

De flesta NHL-proffs kommer att finnas på isen i Globen, dock saknas Mika Zinebajad och bröderna Nylander, William och Alexander.

– Vi har väldigt många bra spelare i NHL och AHL som fostrats i Stockholm. Nu får många chansen att se spelarna på nära håll, säger K-G Stoppel, vice vd i Djurgården, som tillsammans med Stockholm Live arrangerar Stockholm Hockey Week.

All Star-matchen kommer att avgöras i turneringsform. All Star Syd och All Star Nord samt Djurgården Nord och Syd möter varandra i en miniturnering 1x20 minuter.

– Det blir lite av uppvisningskaraktär, men det blir även ett tävlingsmoment. Framför allt kommer det att synas vilka fantastiska ishockeyspelare de är. säger Stoppel.

Överskottet från matchen i Globen kommer att gagna ishockeyn i huvudstaden.