Djurgården utklassat efter mardrömsstarten

Djurgården har vunnit SM–guld i ishockey 16 gånger och jagar sin 17:e titel. På fredagskvällen hade laget chansen att slå ut Färjestad och då nå sin första SM–final sedan 2010, men det misslyckades stockholmarna fatalt med.

Färjestad var tydligt inställda på seger och inledde fartfyllt. Djurgården slarvade i egen zon och det utnyttjade Johan Ryno, 1–0 efter 2.34, rättvist med tanke på spelbilden.

Bara 23 sekunder senare utökade hemmalaget, Mikael Wikstrand (som fick ett mål bortdömt senast) kastade in pucken från blå. Adam Reideborn släppte retur, vilket Marcus Nilsson tackade för, 2–0.

Djurgården tog därefter en välbehövlig timeout men Färjestad var långt ifrån färdiga med målskyttet. Johan Ryno var återigen framme efter 9.18 och satte pucken högt.

– Jag tycker att vi går ut på ett bra sätt i inledningen. Jag försöker stöta in pucken några gånger. Det är lite slump att den går in, men det är så här vi måste spela för att vinna mot Djurgården, sade 32–årige Johan Ryno till C More.

Axel Jonsson-Fjällby fick en chans till reducering på ett friläge, men Markus Svensson var följsam i målet och fick upp sitt vänstra benskydd, 3–0 i periodpaus.

– Vi hamnar efter i det mesta, men sedan jobbar vi oss tillbaka i perioden. De är steget före oss och vi blir stillastående. De har högre intensitet än oss, sade Niclas Bergfors i Djurgården till C More efter första perioden.

Andra perioden blev också chans- och målrik. Mattias Guter fick ett gyllene läge att spräcka Djurgårdens nolla. Från snäv vinkel men med öppet mål missade han pucken vid skottögonblicket.

Det här var inte Djurgårdens kväll och Johan Ryno säkrade sitt hattrick efter 5.18 i perioden, 4–0. Målet fick också Adam Reideborn att lämna målet till förmån för Robin Jensen som slutspelsdebuterade.

Dick Axelsson fick in en reducering med halva matchen spelad, men glädjen blev kortvarig. Jesse Virtanen sköt in 5–1 efter 10.09 och elva sekunder senare gjorde Oskar Steen 6–1. Hemmalaget körde fullständigt över Djurgården.

I samband med målet kunde inte Dick Axelsson hålla känslorna i styr och åkte på matchstraff efter att ha förolämpat domaren. I slutskedet av period två avslutade Färjestads Alexander Reichenberg ett anfall med ett fint slagskott i krysset, 7–1. På hemmalagets 23 skott hade sju letat sig in i nät.

För Djurgården handlade allt om att hålla ned siffrorna och Färjestad såg förståeligt nöjda ut med matchresultatet. Därför blev sista perioden således avslagen. I powerplay kom 8–1 av Joakim Nygård. Innan matchen var slut hann Marcus Davidsson snygga till siffrorna till 8–2.

Djurgården får möjlighet till revansch och en ny chans att ta sig till SM–final redan på tisdag, men laget har en del att fundera på. Fortfarande fördel för Djurgården som leder matchserien med 3–2.

Frölunda leder den andra semifinalserien mot Luleå med 3–1 i matcher och kan alltså bli finalklart på måndagskvällen.