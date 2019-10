Djurgården vände och vann på Hovet

Djurgården hade mött Oskarshamn två gånger före lördagens match – och förlorat båda. Nu var man bara minuter från en tredje förlust.

Oskarshamn fick chansen redan efter 27 sekunders spel, sedan hemmalagets Sebastian Strandberg kört på Fredrik Pettersson-Wentzel i Oskarshamns mål och åkte ut på två minuter.

Men Oskarshamn lyckades inte få iväg ett enda skott på Niklas Svedberg i Djurgårdskassen. Det dröjde över fyra minuter innan skottet kom.

Djurgården hade ett klart spelövertag och efter 6.24 kom 1–0. Lagets speciella passningskung Sebastian Strandberg sköt först själv, tog tillbaka pucken bakom mål och serverade sedan Linus Hultström en smörpassning.

Den 26-årige backen sköt direkt och pucken satt snyggt i vänstra hörnet.

– Jag fick en jättebra passning av ”Basse” så det vara att sätta dit den, säger Linus Hultström.

Men det blev inga fler hemmamål. Och det blev heller inga i hemmamål den andra perioden. Oskarshamn spelade upp sig ordentligt, samtidigt som Djurgården började slarva med passningarna.

Redan efter 3.19 kom kvitteringen. Johannes Salmonsson petade in pucken bakom Niklas Svedberg. Eter 8.40 var Oskarshamn nära att ta ledningen när Nicklas Heinerö kom helt fri, men Niklas Svedberg gick inte på finten utan följde med och räddade med benskyddet.

Direkt efteråt valde Djurgårdens tränare Robert Ohlsson att ta en timeout och direkt efteråt verkade den ha haft effekt. Djurgården låg på och pressade, men utan att skapa några riktigt farliga chanser.

I stället kom Oskarshamn tillbaka och med bara 1.11 kvar av den andra perioden kom 1–2. Backen Nicklas Thorp fick en vacker passning från Alexander Reichenberg och satte pucken i mål.

– Bästa perioden vi gjort i år. Vi är mycket bättre fysiskt, första perioden körde de över oss, men vi snackade om det och gör det riktigt bra. Vi gör många saker bra, men just det fysiska spelet är den stora skillnaden mellan första och andra, säger Oskarshamns 1–1-målskytt Johannes Salmonsson till C More.

Början av tredje perioden blev en enda lång press från hemmalaget, men man skapade inga direkta farligheter.

Efter 7.58 fick så Oskarshamn chansen att spela fem mot fyra sedan Jesper Pettersson utvisats för tripping. Laget skapade ordentligt tryck, men Niklas Svedberg stod emot. Med bara sekunder kvar av DIF-utvisningen fick så hemmalaget chansen när Oskarshamns Isak Pantzare utvisades.

Men hemmalaget – som inte lyckats göra mål i powerplay på fem matcher – fick inte hål på Fredrik Petersson-Wentzel.

Med bara 5.04 kvar av matchen fick man chansen igen när Oskarshamns Jesper Dahlroth utvisades. Men närmare än ett ribbskott från Linus Hultström kom man inte.

Med 2.32 kvar kom ribbskott nummer två från Hultström, men den här gången gick pucken ut till Olle Alsing som satte kvitteringen till 2–2 och tog matchen till övertid.

Och det behövdes bara 26 sekunder för hemmalaget att avgöra. Mattias Guter satte 3–2 efter assist från Patrik Berglund.