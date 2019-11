Tredje raka förlusten för Djurgården

– Under en period fick vi med oss några bra resultat trots att vi kanske inte spelade bra under samtliga 60 minuter. Den här veckan känns det som om det kom det i kapp oss, sa Djurgårdens tränare Robert Ohlsson i en intervju med C More efter matchen.

– Så nu har vi att göra under uppehållet. Vi måste faktiskt gnugga upp oss, och komma tillbaka dit vi var när vi började säsongen.

När Djurgårdens fotbollsspelare upplevde en alldeles fantastisk guldlördag hade föreningens hockeyspelare det betydligt tuffare.

Med tre spelare – Jesper Petersson, Marcus Högström och Anton Hedman – avstängda var det ett något sargat Djurgården som på lördagen reste till Karlstad.

Gästerna från Stockholm fick dessutom en riktigt tuff start på matchen när Färjestad redan i första periodens tredje minut tog ledningen sedan Per Åslund gjort matchens första mål i spel i numerärt överläge.

Efter det målet spelade dock Djurgården upp sig, och i slutet av perioden lyckades Patrik Berglund få in ett kvitteringsmål.

Det trodde åtminstone Djurgårdens spelare och ledare. Målet godkändes dock inte. I stället visades Djurgårdens Robin Norell ut för crosschecking efter en incident som hände före målet.

Ett domslut som Djurgårdens tränare Robert Ohlsson inte var nöjd med.

– Det är Olofsson som håller i Robin Norells klubba, spelet fortgår i sju-åtta sekunder innan vi gör mål. Sjöberg (Patrik, domare) dömer den utvisningen med ryggen mot den situationen. Herregud, sa Robert Ohlsson.

I stället var det Färjestad som gjorde även matchens andra mål, och även det kom i spel i numerärt överläge.

I andra periodens femte minut ökade Mikael Lindqvist assisterad av Marcus Nilsson på hemmalagets ledning till 2–0.

Åtta minuter senare var det Mikael Lindqvist som assisterade Marcus Nilsson när han gjorde 3–0-målet.

I den tredje perioden försökte Djurgården jaga i kapp. Färjestad såg dock ut att ha koll på händelserna på isen, men med knappt åtta minuter kvar av matchen fick Djurgården möjlighet att spela i numerärt överläge.

Djurgården plockade då även ut målvakten, och i spel sex mot fyra hände det saker.

Patrik Berglund gjorde sitt andra mål i matchen – men det första som godkändes – när han reducerade till 3–1.

Närmre än så kom dock inte Djurgården. I stället kunde Martin Johansson fastställa slutresultatet till 4–1 i tom målbur.

Lördagskvällens match var Djurgårdens sista match före landslagsuppehållet, och uppehållet kommer lägligt för stockholmarna som är inne i en rejäl formsvacka.

Något som veckans tre raka förluster – och målskillnaden 2–13 – understryker.