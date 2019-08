Förbundsordföranden om Damkronornas strejk: Irriterande att inte få underlag

Sex dagar efter att 43 uttagna spelare till den här veckans träningsturnering tackade nej till att spela för damlandslaget kommenterar för första gången ordförande Anders Larsson, som varit på resa i Asien, konflikten.

Han säger att generalsekreterare Tommy Boustedt har bokat in ett möte med spelarfacket Sico, och att även ligan SDHL kommer att vara med i de diskussioner som nu ska hållas.

– Det är viktigt också att vår organisation förstår vad problemen är så att vi kan lösa dem.

Krävdes det att de skulle gå ut i strejk för att ni skulle förstå de här sakerna?

– Jag tycker att det är väldigt olyckligt och bekymmersamt att vi är i det här läget. Jag tycker det är irriterande att underlaget kommer till oss nästan en vecka efter att man tackat nej, men nu ska vi samtidigt inte fokusera på det som har varit utan nu ska vi lösa det här, det är viktigt för laget, för spelarna och för svensk ishockey, och vi kommer att lösa det. Sedan när vi har löst de kortsiktiga problemen så tror jag att vi alla behöver titta oss i spegeln, inte minst jag som den högst ansvarige för svensk ishockey, och fråga oss vad vi kan lära oss av det här. Vad är det jag eller mina kollegor inte har sett eller borde ha sett?

Damkronorna menar att det är ekonomiskt omöjligt för dem att delta i landslagsverksamhet. Det stöd som spelare tidigare har haft från Sveriges olympiska kommitté (SOK) har dragits in. Förra året kompenserades det bland annat av att herrligan SHL gick in med pengar, men i år finns ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst när spelarna, som ofta har jobb vid sidan av sporten, är med landslaget.

Generalsekreterare Tommy Boustedt har hänvisat till att det i stället finns ett avtal med damligan SDHL likt det som finns med SHL, där klubbarna får de kommersiella rättigheterna till matcherna och som kompensation betalar spelarna även när de är med landslaget.

– Vi träffade ett avtal i våras med den modellen. Den konstruktion vi har är att det är ligans ansvar. Samtidigt kan vi konstatera att SDHL inte har utvecklats kommersiellt på det sätt som vi hade hoppats, och vi kan konstatera att tjejerna har blivit lidande. Det känns inte bra, säger Anders Larsson.

Nu får spelarna ingen ersättning när de är med landslaget. Är det okej att det är så tycker du? Spelarna vill ju ändra på det.

– Vi har en grundläggande modell i vår landslagsverksamhet att ingen har ersättning när man deltar i landslaget, det gäller ungdomar, juniorer, damer och herrar. Däremot är situationen annorlunda när det gäller damer, bland herrarna är i princip alla anställda hos sina klubbar, på damsidan ser det lite olika ut. Det var därför vi exempelvis när SOK:s pengar försvann i fjol hittade den här lösningen med förlorad arbetsförtjänst, som vi nu med den här avtalskonstruktionen har menat att det ska hanteras av klubbarna i SDHL. Men nu står vi inför en situation som vi måste lösa. Vi kommer att lösa den, det är jätteviktigt för alla parter.

Innebär det att du håller med dem om att det inte fungerar som det är i dag när man säger att SDHL ska betala för landslaget, utan förbundet behöver gå in med pengar för att de ska kunna spela?

– Jag kan konstatera att ett antal spelare hade SOK-ersättning under ett antal år, den försvann. I fjol fanns möjlighet till ersättning för arbetsförtjänst och så vitt jag har förstått och den information som jag har, så är inte det fallet nu, och det är klart att vi ska försöka hitta en lösning på det. Det bekymrar.

Landslagsverksamheten har totalt gått med förlust de senaste åren, och stora kostnader har varit bonusar till herrspelare och ledare, försäkringar av NHL-spelare som deltar i landslaget, och krav på bland annat boendesituation för NHL-spelare vilket finns reglerat i deras kollektivavtal. Herrarna drar in mer pengar än damerna, men intäkterna täcker inte utgifterna.

Anders Larsson säger att nettobidraget till damlandslagsverksamheten är ungefär fem miljoner kronor, till herrarna strax under sju.

När man säger att dam- och herrlandslaget får lika i och med att ingen får betalt så stämmer det alltså inte riktigt, för herrarna kostar mer?

– Nettobidragsmässigt ser det ut så, men jag tror att innan man gör den enkla rubriken måste man titta in i siffrorna under. Ta till exempel försäkringsfrågan, så är det klart att vi i grunden har samma olycksfallsförsäkring för alla spelare, men när vi får in spelare från NHL med skyhöga löner så behöver vi teckna extraförsäkringar för att täcka deras löner. Skulle en NHL-spelare med hög lön och ett långt avtal bli skadad så skulle det kunna äventyra hela förbundets ekonomi. Så det finns en del skillnader här som handlar om andra saker än om hur vi behandlar spelarna, hur situationen är runt landslaget. Sedan finns det säkert saker som vi behöver förbättra och titta på.

Ni är beredda att ta ganska höga kostnader för att få NHL-spelare till landslaget, samtidigt spelar nu inte ens damerna i landslaget för att de tycker att det är så dåligt. Varför är ni inte beredda att ta en större kostnad för damlandslaget?

– Jag vill avvakta med att svara på det i första läget, för jag tycker att det är så viktigt att den här gruppen nu får sätta sig ner. Jag tycker det är så viktigt att alla känner sig välkomna i landslagsverksamheten, att alla blir lika behandlade i grund och botten. Vi måste förstå vad det är som har fått den här reaktionen att ske, vad det är vi behöver göra. Hade vi förstått det tillräckligt förutsätter jag att vi hade gjort någonting åt det. Så vi behöver förstå det.

Damkronorna har beskrivit flera konkreta saker som de menar brister, till exempel att de får landslagskläder i herrmodell.

– Det där är väl typiskt en sådan fråga som man måste hantera nu när vi sätter oss ner, för det är klart att spelarna ska ha sjysta kläder när de spelar.

Anders Larsson säger att förbundet hade velat ha information från spelarna tidigare.

– Jag är en sådan person som är ganska jämn i humöret, det är inte lätt att få mig irriterad, men en sak som har irriterar mig är att det var i onsdags förra veckan som spelarna tackade nej, vår operativa ledning har efterfrågat underlag från spelarna och det fick vi till förbundet så sent som i går kväll att kunna hantera.

Han säger att det känns extra i hjärtat att höra från Damkronorna att de inte känner att de blivit bemötta med respekt.

– Det är klart att jag som ordförande för Ishockeyförbundet blev väldigt bekymrad. Vi går in i en säsong som är väldigt viktig för svensk hockey och svensk damhockey. Vi ska spela ett B-VM i april för första gången, och uppladdningen inför det är naturligtvis väldigt viktig. Därför är det här en situation som ingen vinner på. Inte Svenska ishockeyförbundet, inte Damkronorna men inte heller spelarna. Därför känns det också viktigt att vi kan lösa den här frågan.

