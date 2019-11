Frölunda serieledare efter seger mot Örebro

Det var en osannolik seriefinal i SHL. Svenska mästarna Frölunda mot serieledarna Örebro (!). Och vilken match det blev. Högt tempo, många målchanser och kamp om varje puck. Men ju längre matchen led ju mer visade mästarna att de var det starkare laget.

Det var annars Örebros amerikan Ryan Stoa som inledde målskyttet redan efter 1.52. Målet kom i powerplay när Jacob Moverare satt i syndabåset.

Moverare tog en gruvlig revansch en stund senare – i powerplay. Passningen kom från Ryan Lasch via Samuel Fagemo.

– Ingen Örebrospelare är i skottlinjen så jag skjuter mellan backarna och det rasslar till i nätet, säger en nöjd målskytt till C More.

Före Moverares mål hade Örebro haft 24 raka numerära underlägen utan att släppa till ett baklänges mål och var SHL:s bästa boxplaylag.

Simon Hjalmarsson gav Frölunda ledningen med ytterligare ett elegant powerplaymål bara minuten in i den andra perioden. Pucken gick som på ett snöre från Lasch via Rakhshani till Hjalmarsson som bara hade att stänka in den.

Sedan tog Frölunda över. Med fart och tyngd bet de dig fast med långa anfall i närkingarnas zon. Till slut gav det utdelning. Nicklas Lasu tog pucken vid sargen och bröt in mot mitten och kunde slå in 3–1 utan assist.

Frölunda som haft en tung period med tre raka förluster reste sig denna torsdagskväll. Trots att kaptenen Joel Lundqvist satt skadad på läktaren visade göteborgarna att de är på väg uppåt. Efter segern är Frölunda på nytt serieledare.

Örebro har inte vunnit i Scandinavium sedan den 8 januari 2015. Sviten är ni nio raka hemmasegrar för göteborgarna. Det blev en tung bussresa hem.

