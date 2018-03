Getingbo i väst om sista slutspelsplatserna i NHL

Niclas Bäckström har inte levererat lika många poäng den här säsongen, men Washington går till slutspel. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Metropolitan Division: Slutspel utan New York-lag

Precis som förra säsongen är Metropolitan Division NHL:s jämnaste också den här. Poängspannet från ettan Washington till sista lag New York Islanders är 19.

Även om skyttekungen Alexander Ovetjkin efter ett lite sämre år i fjol, hittat tillbaka till sin målform är Washington inte lika överlägset som de senaste åren.

Framför allt har Nicklas Bäckström inte kommit upp på sin vanliga poängnivå, även om han visat bra form sista veckan. Vad gäller assistskörden är den bara drygt halvvägs mot vad den varit de senaste åren.

Laget har också problem på målvaktssidan där Braden Holtby har en svajande form och andremålvakten Philipp Grubauer har startat flera matcher i rad. Men John Carlson har övertygat och leder backarnas poängliga.

Washington är ett frågetecken inför slutspelet och jagas av Pittsburgh, som efter en ny svag höst som vanligt kommit starkt efter nyår.

Har man spelare som Sidney Crosby och framför allt Jevgenij Malkin, är man ett starkt lag. Malkin, i stort sett skadefri, har varit hockeyvärldens bästa efter nyår.

Försvarsproblemen från i höstas har fixats till även om målvakten Matt Murray varit borta ett bra tag. Centersidan, som var tunn bakom toppduon, har förstärkts med Derick Brassard och laget är redo för en ny kampanj mot sin tredje raka Stanley Cup.

Philadelphia har tredje slutspelsplatsen, mycket tack vare Claude Giroux, som gör en av sina bästa säsonger.

Men bakom lurar Columbus och New Jersey. Columbus ser starkast ut där Alexander Wennberg äntligen börjar komma i gång efter höstens skador. Men det stora utropstecknet är backen Seth Jones, tvåa i interna poängligan efter Artemi Panarin.

I New Jersey har Taylor Hall på allvar blommat ut den här säsongen och lär snuva Florida på ett wildcard.

Men det blir ett slutspel utan New York-lag i år. Rangers började uselt, kom starkt tillbaka, men sedan klubbens ledning kastade in handduken redan i januari, har laget fallit ihop.

Toppspelare, som Rick Nash, Ryan McDonagh och J.T. Miller har skeppats iväg och det lär bli fler under sommaren.

Islanders var länge en av säsongens positiva överraskningar. Bara Pittsburgh har gjort fler mål i Metropolitan, men försvaret läcker som ett durkslag. Inget lag i hela NHL har släppt in så många mål som Islanders.

John Tavares spelar ut sitt kontrakt och visar verkligen vilken superstjärna han är. Matthew Barzal har stor chans att bli Årets rookie och Josh Bailey är en av ligans största överraskningar.

Carolina har misslyckats igen. Målskyttet har varit svagt hela säsongen och svenskkolonin har fått ta en del av smällen. Victor Rask var petad några matcher och Marcus Krüger förpassades till farmarlaget.

Tips slutställning:

1) Pittsburgh

2) Washington

3) Columbus

4) Philadelphia tar en wildcardplats

5) New Jersey går också till slutspel

Svenskar som kan bli VM-spelare: Henrik Lundqvist, Mika Zibanejad och Jesper Fast, New York Rangers, Elias Lindholm, Victor Rask och Joakim Nordström, Carolina.

Victor Hedman producerar hela tiden och Tampa tar en säker slutspelsplats. Foto: USA TODAY Network/IBL

Atlantic Division: Florida missar slutspel igen

Tampa är helt klart och Boston tar sig också till slutspel från Atlantic Division. Tampa har varit laget att mäta sig med hela säsongen och blev också först till 100 poäng.

Men trots två kanonvärvningar i J.T. Miller och Ryan McDonagh från New York Rangers har laget släppt in mycket mål på slutet, med sju hemma mot Ottawa förra veckan som bottennappet.

Förstemålvakten Andrej Vasilevskij har efter en kanonsäsong visat tecken på att han är sliten. Inte minst mentalt.

Laget har en hel del att jobba med, men poängkungen Nikita Kutjerov, Steven Stamkos och backen Victor Hedman producerar hela tiden. Kutjerov är redan bättre än förra säsongen och har snart nått 100 poäng här också.

Tampa ska möta näst bästa laget Boston i två matcher till innan grundserien ska summeras. Även om Boston har massor av skador på viktiga spelare, har det varit starkt på slutet och nu är Patrice Bergeron tillbaka i träning igen. Mötena blir viktiga värdemätare för båda lagen inför slutspelet.

Unga Toronto har tredje slutspelsplatsen och lär behålla den. Under Auston Matthews skadeperiod har andra spelare klivit fram och visat på bredden i laget. Andreas Johnsson har också fått chansen från farmarlaget.

Mitch Marner och William Nylander, i centerollen, har varit mycket bra, liksom målskytten James van Riemsdyk. Laget har fortfarande en del problem på backsidan men en offensiv som kan ställa till det för alla lag.

Frederik Andersen är en oerhört viktig utpost längst bak. Men Danmark lär få klara sig utan Andersen i VM på hemmaplan senare i vår.

Fyran Florida har visat bra form på slutet och får främst sikta in sig på att ta en av de två wildcard-platserna i kamp med Columbus och New Jersey.

Formmässigt är Columbus och Florida starkast just nu och de senare har också fördel att ha flest matcher kvar att spela.

Atlantics stora besvikelse är naturligtvis Ottawa. Semifinallag i våras, men starkt återlåtet vad gäller målskytte och där fjolårets strikta försvar är som bortblåst.

Stora frågetecken kring laget inför kommande säsong, där Erik Karlssons framtid i klubben står på spel. Men vad är det som gör att starka forwardar som Alex Burrows, Bobby Ryan och nu senast Matt Duchene underpresterar i laget?

Gamla storlagen Montreal och Detroit var aldrig med i slutspelssnacket den här säsongen och Buffalo är NHL:s sämsta lag den här säsongen.

Tips slutställning:

1) Tampa

2) Boston

3) Toronto

4) Florida, men missar wildcardplats

Svenskar som kan bli VM-spelare: Robin Lehner och Johan Larsson, Buffalo, Fredrik Claesson och Magnus Pääjärvi, Ottawa, samt Gustav Nyquist, Detroit.

William Karlsson är en av spelarna som gjort Las Vegas till ett topplag. Foto: John Locher/AP/TT

Pacific Division: Stenhårt bakom sensationen Vegas

Säg Vegas Golden Knights och alla i NHL får ett fånigt leende på läpparna. Nykomlingarna från Nevada har slagit hela den amerikanska proffssporten med häpnad och är inte bara NHL:s bästa nya lag genom tiderna.

Vegas är det bästa oavsett proffssport i historien.

Lagets bredd är den mest imponerande styrkan. Inga spelare i poängligatoppen, men fem har gjort fler än 20 mål, med William Karlsson i topp på 39. Fyra spelare har också gjort 60 poäng eller mer.

Trots alla målvaktsskador i början har Marc-André Fleury kommit tillbaka på ett strålande sätt och gett stabilitet längst bak i ett försvar som är lagets minst starka del.

Sammanhållningen och entusiasmen från serien kommer att räcka en bra bit in i slutspelet för Nordamerikas sensationslag alla kategorier 2017-2018.

Bakom Vegas är det stentufft. San Jose har växt under säsongen och även fått in Evander Kane som mycket spännande nyförvärv för att täcka luckan efter Patrick Marleau. Han visade sitt värde med fyra mål mot Calgary i fredags.

Även om Joe Thornton mattats en del finns Joe Pavelski och Logan Couture som mycket starka anfallare. Brent Burns målproduktion har dock tacklat av rejält från i fjol.

Los Angeles inledde oerhört starkt och Anze Kopitar gör en av sina bästa säsonger. Poängmässigt ser det ut att bli slovenens allra bästa.

Det försvarsstarka laget har nu också fått tillbaka målskytten Jeff Carter efter skada, något som gör att det slutspelsrutinerade laget tar sig till ett nytt slutspel.

Fjolårets semifinallag Anaheim har också blivit bättre och bättre efter en osannolik höst med massor av skador.

Svenskarna Rickard Rakell, som leder lagets poängliga, Hampus Lindholm och Jakob Silfverberg har fått allt större roller.

Offensiven är oerhört vass och tung, med spelare som kan vara slutspelselaka. Adam Henrique kom in från New Jersey under säsongen och breddade anfallet ännu mer.

Anaheims akilleshäl är ändå försvaret.

Calgary har samma problem, fast ännu värre. Offensiven hos prärielaget med Johnny ”Hockey” Gaudreau i spetsen är det dock inget fel på.

San Jose, LA, Anaheim och möjligen Calgary är de som kommer slåss om slutspelsplatser i väst ihop med Minnesota, Colorado, Dallas och kanske även St. Louis från Central Division.

Pacifics gigantiska flopp är utan tvekan Edmonton. Efter fjolårets succé, är det bara i princip Connor McDavid som motsvarat förväntningarna i år.

Laget tippades av en del som Stanley Cup-utmanare redan i år, men har just nu bara Vancouver och Arizona bakom sig av alla lag i väst.

Vancouvers nybygge har tagit steg från förra året. Ett är att spelare som Bo Horvat, Sven Beartschi och sensationsrookien Brock Boeser fått ta över mer av ansvaret och speltiden från spelare som Daniel och Henrik Sedin. Tvillingarna är ändå tvåa och trea i interna poängligan.

Arizona med nye coachen Rick Tocchet har poängmässigt varit sämst nästan hela säsongen. Men spelmässigt har det sett bättre ut och senaste månaden har laget börjat få ihop spelet och faktiskt varit ett av ligans bästa.

Oliver Ekman Larsson, som sköt sitt 100:e och 101:a mål natten till tisdagen svensk tid, och nya backkollegan Niklas Hjalmarsson gör ett jättejobb, liksom nye centern Derek Stephan. Bäst av alla dock Clayton Keller. En av de som slåss om Årets rookie-titel.

Tips slutställning:

1) Vegas

2) Anaheim

3) Los Angeles

4) San Jose, som tar en wildcardplats

Svenskar som kan bli VM-spelare: Mikael Backlund, Calgary, Alexander Edler, Vancouver, samt Niklas Hjalmarsson och Oliver Ekman Larsson från Arizona.

Filip Forsberg, i mitten, firar ett mål med Mattias Ekholm och Calle Järnkrok. Foto: David Zalubowski/AP/TT

Central Division: Dallas offensiv ger fördel

Stanley Cup-finalisterna Nashville är NHL:s bästa lag just nu med en svit på 15 raka matcher med poäng. Laget är lika komplett som Tampa, men formen är bättre både i hela laget och hos målvakten Pekka Rinne.

Många bidrar framåt och även om poängkungen Viktor Arvidsson också leder skytteligan, är Filip Forsberg, mer i form av framspelare i år, strax bakom.

Som vanligt är backarna P.K. Subban och Roman Josi två av lagets viktigaste anfallsspelare. Mattias Ekholm har utvecklats ännu mer i ett försvar som är NHL:s bästa.

Laget förstärktes bra med Kyle Turris och Ryan Hartman under säsongen. Dubbla Stanley Cup-mästaren Nick Bonino kom i somras och nyligen gjorde fjolårets lagkapten Mike Fisher comeback.

Nashville är klart bättre i år än då laget gick till final mot Pittsburgh.

Winnipeg är också i princip slutspelsklart. Kanadensarna har inte bara 19-årige skyttekungen Patrik Laine. Laget är faktiskt näst målfarligast i väst med Blake Wheeler återigen som en av ligans farligaste anfallare.

Minnesota har kommit i gång efter nyår där veteranen Eric Staal fått en ny vår. Han gör sin målmässigt bästa säsong sedan 2009.

Även om laget just nu har den tredje slutspelsplatsen jagas det av två hungriga aspiranter, som missade slutspel i fjol.

Dallas har efter fjolårsfiaskot kommit tillbaka med ett betydligt bättre försvar under nygamla coachen Ken Hitchcocks ledning. Framåt är Tyler Seguin tillbaka bland ligans vassaste målskyttar.

Ryssen Alexander Radulov blev en lyckad värvning från Montreal och Mattias Janmark har bidragit strålande i sin comeback efter skadan som stoppade honom hela förra säsongen.

Backen John Klingberg bidrar också till offensiven en säsong när han kommer att nomineras till Norris Trophy.

Dallas måste dock bli ännu jämnare för att i första hand ta sig till slutspel och därefter inte åka ut direkt.

Colorado jagar också tredjeplatsen. Gabriel Landeskogs lag har gjort en strålande comeback från att ha blivit ligans sämsta i fjol och Nathan MacKinnon slagit sig in i toppen av NHL:s poängliga. Tvåa just nu.

Minnesota, Colorado, Dallas och även St. Louis kan alla bli indragna i kampen om wildcardplatserna med San Jose, Los Angeles, Anaheim och Calgary i den klart tuffaste kampen om slutspelsplatser. De åtta lagen är inom en poängmarginal på tio pinnar. Mycket kan och kommer att hända där.

St. Louis har minst chans av dem och är divisionens flopplag. Ursäktas av massor med skador under hösten, som efter ett tag på slutspelsplats, följdes av oro i laget och nya skador. Alex Pietrangelo har varit en av ligans bästa backar, men kollegan Jay Bouwmeester är borta resten av säsongen.

Chicago är också en stor besvikelse. Försvaret har föryngrats rejält med Erik Gustafsson och Gustav Forsling och släppt in klart flest mål i divisionen. Framåt har till och med en alltid lojal lagspelare som Jonathan Toews sett less ut under säsongen.

Tips slutställningen:

1) Nashville

2) Winnipeg

3) Dallas

4) Minnesota, som tar ett av wildcarden

Svenskar som kan bli VM-spelare: Gabriel Landeskog och Carl Söderberg, Colorado, Patrik Berglund och Alexander Steen, St, Louis och Anton Forsberg, Gustav Forsling, samt Erik Gustafsson, Chicago.

Läs mer: Veckans NHL-lista: Rikard Grönborg, hur svårt kan det vara?