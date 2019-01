– Den här gången kommer det ju inte att krävas en nattmangling för att följa Juniorkronornas framfart.

I och med att årets JVM-turnering avgörs i Kanada har tidsskillnaden på nio timmar gjort att det krävts en hel del kaffe när den svenska tv-publiken har följt Sveriges matcher i gruppspelet.

Sveriges matcher har antingen börjat halv ett på natten, eller halv fem på morgonen.

När det nu drar ihop sig till utslagsmatcher är dock tv-publiken vinnare. Sveriges kvartsfinal mot Schweiz på onsdag kommer att börja klockan 22.00.

TV4-gruppen och SVT delar på sändningarna från årets JVM-turnering, och de har sänt två gruppspelsmatcher var.

Onsdagens kvartsfinal blir det TV4, samt C More, som kommer att visa. Programledare för sändningen kommer Lena Sundqvist att vara. Vid sin sida i studion kommer hon att ha experten Sanny Lindström.

Björn Oldéen kommer att kommentera matchen tillsammans med experten Niklas Wikegård.

Visserligen är intresset för junior-VM stort i Sverige, men det går likväl inte att jämföra med intresset i Kanada.

Något som Lena Sundqvist, som under JVM växlar mellan att vara programledare och kommentator, fått uppleva under dagarna i Victoria och Vancouver där publiktrycket har varit stort under gruppspelet.

– Kanadensarna älskar sin hockey och de lever sig in i matcherna på ett underbart sätt, säger Lena Sundqvist.

I de tre övriga kvartsfinalerna möts Kanada–Finland, USA-Tjeckien och Ryssland-Slovakien.

Tar sig Sverige vidare till semifinal får de möta segraren mellan Kanada-Finland sedan Kanada något oväntat förlorat nyårsnattens gruppfinal mot Ryssland och därmed slutade tvåa i sin grupp.

